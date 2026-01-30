Mundo

La OTAN iniciará este fin de semana su ejercicio militar más importante del 2026 para dar una “señal de unidad”

El ejercicio contará con la participación de unos 10.000 militares provenientes de once países aliados y forma parte del entrenamiento de la Fuerza de Reacción Aliada, una unidad de despliegue rápido capaz de intervenir tanto dentro como fuera del territorio OTAN en cuestión de días

Tropas de la OTAN participan
Tropas de la OTAN participan en el ejercicio de la OTAN "Steadfast Dart 2025" en el campo de entrenamiento de Smardan, cerca de Galati, Rumanía, el 19 de febrero de 2025 (Eduard Vinatoru/REUTERS/Archivo)

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) pondrá en marcha este fin de semana el ejercicio ‘Steadfast Dart 26’, considerado el más visible del año y destinado a enviar “una fuerte señal de unidad” de la Alianza en un contexto en el que, según sus autoridades, “Europa tiene que tener más responsabilidad en la seguridad europea”.

El ejercicio contará con la participación de unos 10.000 militares provenientes de once países aliados y forma parte del entrenamiento de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF, por sus siglas en inglés), una unidad de despliegue rápido capaz de intervenir tanto dentro como fuera del territorio OTAN en cuestión de días.

El anuncio fue realizado el jueves en la base naval de Rota, en el sur de España, por el comandante del Cuartel General Aliado en Brunssum (Países Bajos), el general alemán Ingo Gerharzt, junto al vicealmirante español Juan Bautista Pérez Puig.

‘Steadfast Dart 26’ comenzará oficialmente el 7 de febrero en Alemania, bajo la coordinación del Mando de Fuerzas Conjuntas Brunssum, y participarán fuerzas terrestres, aéreas y navales.

El general Gerhartz aseguró: “Con ‘Steadfast Dart’, el mayor ejercicio de la OTAN en 2026, se demuestra el alto nivel de alistamiento para la defensa. La Fuerza de reacción aliada está preparada para dar respuesta a cualquier potencial crisis o ataque en pocos días dentro de toda el área OTAN”.

Un tanque rumano dispara su
Un tanque rumano dispara su cañón principal durante el ejercicio "Steadfast Dart 2025" de la OTAN (REUTERS/Archivo)

Las Fuerzas Marítimas Españolas (SPMARFOR) asumirán el mando del componente marítimo, que sumará 16 barcos de diferentes países aliados. El 18 de febrero, fuerzas armadas turcas liderarán un desembarco anfibio en la costa alemana de Putlos.

“El componente naval proporciona a la Alianza una libertad de maniobra única. Su presencia representa disuasión, protección y una respuesta rápida a grandes distancias, y es uno de los medios militares más fiables de que dispone la OTAN”, explicó el almirante español.

El entrenamiento se dividirá en dos fases: despliegue y maniobras. Unos 1.500 militares españoles ya iniciaron el traslado progresivo hacia Alemania. El sábado, zarparán desde Rota el buque Castilla, la fragata Cristóbal Colón y otros cuatro buques turcos rumbo al Báltico para sumarse al ejercicio.

El general Gerhartz descartó que la ausencia de fuerzas estadounidenses sobre el terreno responda a tensiones internacionales. “No son parte del ejercicio este año, pero podrían ser parte quizá los próximos años”, aseguró. Además, resaltó que la OTAN mantiene “una fuerte contribución de Estados Unidos” y expresó confianza en que ese país “se quedará” en la Alianza Atlántica.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla mientras se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el 22 de octubre de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Cómo funciona la Fuerza de Reacción Aliada

La ARF es una unidad estratégica de alta disponibilidad dentro de la OTAN, preparada para movilizarse en plazos muy reducidos y responder a distintos tipos de amenazas. Su estructura le permite operar en diferentes escenarios de manera simultánea, adaptándose a las exigencias del terreno y la situación.

Una de las principales ventajas de la ARF radica en la posibilidad de incrementar rápidamente su tamaño y capacidades mediante “paquetes de fuerzas multidominio escalables”. Esta flexibilidad busca generar un “dilema estratégico” para el adversario, dificultando su capacidad de respuesta ante la variedad y el alcance potencial de las acciones aliadas.

La bandera de la Fuerza
La bandera de la Fuerza de Reacción Aliada (FRA) de la OTAN se ve durante el ejercicio "Steadfast Dart 2025" de la OTAN en el campo de entrenamiento de Smardan, cerca de Galati, Rumanía (REUTERS/Archivo)

La ARF está diseñada para ejecutar un abanico completo de misiones, desde servir como reserva de despliegue rápido en contextos de crisis, actuar como fuerza de disuasión en situaciones de tensión, hasta intervenir con rapidez en escenarios emergentes que requieran presencia militar inmediata.

(Con información de EFE)

