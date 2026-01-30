El régimen de Irán amenazó con atacar bases y portaaviones de Estados Unidos ante cualquier acción militar de Washington

Las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) participan en un ejercicio militar (REUTERS/Foto de archivo)

El régimen de Irán amenazó este jueves a la Casa Blanca con responder “de forma instantánea” contra bases militares y portaaviones estadounidenses ante cualquier ataque de Washington contra su territorio.

La advertencia se produjo después de que el presidente Donald Trump asegurara que “el tiempo se está acabando” para Teherán y de que la Unión Europea avanzara en la inclusión de la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas.

Un portavoz militar iraní afirmó que la respuesta de Teherán no tendría las limitaciones observadas en episodios anteriores.

“Si se comete un error de cálculo por parte de los estadounidenses, la respuesta será decisiva y entregada de manera inmediata”, declaró el general de brigada Mohammad Akraminia a la televisión estatal.

Según el oficial, los portaaviones de Estados Unidos presentan “vulnerabilidades serias” y las bases en el Golfo se encuentran “al alcance de nuestros misiles de medio alcance”.

Un misil iraní es lanzado durante un ejercicio militar en una ubicación no revelada del país, en una imagen difundida por el Ejército (RUETRES/Imagen de archivo)

Akraminia también desestimó la posibilidad de una operación rápida y acotada por parte de Washington.

“No se desarrollará como Trump imagina, con una acción veloz y luego un mensaje diciendo que todo terminó”, sostuvo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, intervino para pedir una desescalada. Llamó a reactivar las negociaciones nucleares con el objetivo de “evitar una crisis que podría tener consecuencias devastadoras para la región”.

En paralelo, la Unión Europea dio un paso político al acordar la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, en respuesta a la represión de las protestas masivas registradas en Irán.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que “la represión no puede quedar sin respuesta” y sostuvo que la decisión apunta a responsabilizar a los autores de la violencia estatal.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió que las “peligrosas consecuencias” de la medida recaerán sobre los responsables políticos europeos y calificó la decisión de “ilógica, irresponsable y detestable”. En un comunicado, acusó a la UE de actuar bajo presión de Estados Unidos e Israel y de violar principios de soberanía nacional.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas (REUTERS/Yves Herman)

Desde Teherán, el canciller Abbas Araghchi describió la designación como “otro error estratégico” y acusó a Europa de hipocresía.

“Después de buscar la reactivación de sanciones a instancias de Estados Unidos, ahora cometen un nuevo error al calificar a nuestras Fuerzas Armadas como terroristas”, escribió en redes sociales.

Las tensiones externas se suman a la crisis desatada por la represión de las protestas contra el régimen. Organizaciones de derechos humanos sostienen que miles de personas murieron durante la ola de manifestaciones. La agencia HRANA, con sede en Estados Unidos, informó haber confirmado 6.373 fallecidos, mientras que las autoridades iraníes reconocen más de 3.000 muertes y atribuyen la mayoría a miembros de las fuerzas de seguridad o a “disturbios”.

En las calles de Teherán, el clima es de resignación. “Creo que la guerra es inevitable y que debe haber un cambio”, dijo a la prensa internacional una joven de 29 años, que pidió no ser identificada por temor a represalias.

Otra mujer, desempleada, afirmó: “Estamos en el punto más bajo. La situación económica y nuestra vida cotidiana son malas”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, durante una entrevista con Fox News en la capital iraní (Europa Press)

Trump había advertido previamente que respondería si los manifestantes eran asesinados, pero en los últimos días centró sus mensajes en el programa nuclear iraní.

“El tiempo se está agotando”, afirmó, al señalar que un grupo de ataque naval estadounidense estaba “listo, dispuesto y capacitado” para actuar.

Mientras continúan los bombardeos de mensajes propagandísticos en Irán —incluidos carteles que muestran la destrucción de un portaaviones estadounidense— y se mantienen los contactos diplomáticos, la posibilidad de una escalada militar sigue latente. La combinación de amenazas del régimen, sanciones europeas y advertencias de Washington configura uno de los momentos de mayor tensión regional de los últimos años.

(Con información de AFP y EFE)