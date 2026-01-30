El embajador ruso ante la ONU comparó la crisis de Cuba con la caída de Maduro y aseguró: “En Venezuela tuvo lugar una traición”

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia (EFE/EPA/EDUARDO MUÑOZ)

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, negó la existencia de “traidores” en Cuba que colaboren con Estados Unidos, diferenciando la situación de la ocurrida en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro.

Según Nebenzia, “en Venezuela, sin duda, tuvo lugar una traición. Es algo de lo que se habla de manera totalmente abierta. Una parte de los altos funcionarios, de hecho, traicionó al presidente”. En diálogo con la televisión rusa, agregó: “Ese numerito no funcionará en Cuba”.

Maduro es considerado el principal aliado del Kremlin en América Latina, con Cuba en una posición secundaria. Moscú reclama la liberación de Maduro. El presidente ruso, Vladimir Putin, quien recibió a Maduro en mayo de 2025, ha evitado críticas directas hacia el presidente de EEUU, Donald Trump.

El régimen de Cuba expresó su rechazo a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a la isla, calificando la medida como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU”.

En 2024, Rusia suministró a Cuba aproximadamente 6.000 barriles diarios de petróleo, según datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

En fechas recientes, el Kremlin describió como “alarmantes” las noticias sobre un posible bloqueo total a Cuba por parte de Estados Unidos, orientado a forzar un cambio de régimen.

El ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokóltsev, se reunió la semana pasada con Raúl Castro durante su visita a la isla. Kolokóltsev calificó el “ataque de Estados Unidos contra Venezuela del 3 de enero de 2026 como una agresión militar y expresó sus condolencias a familiares y allegados de los agentes del Ministerio de Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias que perdieron sus vidas durante estos sucesos trágicos”.

En el Kremlin, Putin afirmó que Moscú respalda “la determinación a la hora de defender su soberanía y su independencia” de La Habana. Además, en marzo de 2025, Rusia firmó un acuerdo de cooperación militar con Cuba, consolidando su relación como socio comercial clave de la isla.

Trump afirmó que el régimen de Cuba “no podrá sobrevivir”

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves por la noche que “Cuba no podrá sobrevivir” tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla, durante declaraciones a la prensa en la presentación de un documental de la primera dama estadounidense, Melania Trump.

“Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”, afirmó el mandatario al responder preguntas de periodistas en ese acto público.

Consultado sobre si su Gobierno intenta “ahogar” a Cuba con estas medidas, Trump sostuvo que esa palabra es “muy dura”, aunque describió al país caribeño como una “nación en decadencia”.

“Hay que compadecerse de Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar”, declaró.

Las declaraciones del mandatario se produjeron horas después de la firma de una orden ejecutiva que dispone la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, con el objetivo de intensificar la presión económica sobre la isla. La medida apunta a profundizar una crisis que, según el Gobierno estadounidense, se agravó tras el corte en el envío de crudo venezolano.