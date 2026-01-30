El dictador Kim Jong-un anunció el inicio de proyectos de construcción simultáneos en 20 regiones de Corea del Norte

El líder norcoreano Kim Jong-un se prepara para un congreso clave del partido gobernante (REUTERS)

El dictador norcoreano Kim Jong-un anunció el inicio de proyectos de construcción simultáneos en 20 regiones de Corea del Norte, que incluyen tanto fábricas industriales como centros de salud pública y complejos de ocio.

Según informó el medio estatal KCNA, esta decisión llega cuando el país se prepara para el Noveno Congreso del gobernante Partido de los Trabajadores, instancia en la que se definirán los próximos objetivos políticos clave.

“Ahora estamos en la línea de partida de nuestra gigantesca lucha por otro año, encaminada a transformar las regiones”, expresó Kim en un discurso el jueves. El plan implica que casi un tercio de las ciudades y condados norcoreanos experimentarán cambios en su infraestructura.

El líder norcoreano también afirmó que el nivel de vida regional es un sello distintivo que muestra el desarrollo de Corea del Norte. El enfoque en la mejora de las condiciones locales forma parte de la estrategia del régimen para mostrar avances concretos ante la población.

Por otra parte, KCNA indicó que la conferencia del Comité Central del partido gobernante seleccionó el miércoles a los delegados que participarán en el Noveno Congreso. Sin embargo, el medio no precisó la fecha en la que se llevará a cabo el encuentro.

Kim Jong-un anunció importantes proyectos de construcción en la antesala al congreso partidario (KNCA/AP/Archivo)

“El 9º Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte aclarará los planes de la siguiente etapa para reforzar aún más el disuasivo de guerra nuclear del país”, agregó Kim durante la prueba de lanzamientos de varios misiles balísticos de corto alcance realizada el martes pasado.

Y mencionó: “Hemos logrado la modernización técnica de este sistema de defensa para emplear sus características más potentes de la manera más adecuada y eficaz, lo que ha permitido su aplicación en ataques específicos”.

Según Kim, la prueba es una fuente de “insoportable agonía mental” y “una seria amenaza” para las fuerzas que intenten provocar un enfrentamiento militar con Corea del Norte.

El Congreso es considerado un evento clave, ya que suele fijar los objetivos a cinco años en áreas estratégicas como la militar y la económica. El encuentro anterior tuvo lugar en enero de 2021.

En este contexto, crece la atención sobre la posible declaración de Corea del Sur como “Estado hostil” y sobre una eventual revisión de la postura norcoreana frente a Estados Unidos, en un escenario marcado por el rechazo al diálogo y el fortalecimiento de los vínculos militares con Moscú y los recientes contactos diplomáticos con Beijing.

Una prueba de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de gran calibre, dirigida por el líder norcoreano Kim Jong Un (REUTERS)

La KCNA difundió imágenes del dictador norcoreano junto a su hija durante la prueba de lanzacohetes. Aunque no se ha revelado oficialmente su edad ni nombre, se estima que podría tener unos 12 años y llamarse Kim Ju-ae. La presencia cada vez más frecuente de la menor en actos oficiales, el último hace solo dos días, alimenta las versiones sobre su posible designación como sucesora.

Respecto a la prueba armamentística, el medio estatal informó que el objetivo fue verificar “la eficacia de un sistema renovado de lanzacohetes múltiples de gran calibre que emplea nueva tecnología”. Según las autoridades norcoreanas, se lanzaron cuatro cohetes que impactaron en un blanco marítimo a 358,5 kilómetros. El Estado Mayor Conjunto surcoreano calificó los proyectiles como SRBM (misiles balísticos de corto alcance) y aseguró que recorrieron unos 350 kilómetros.

(Con información de EFE)