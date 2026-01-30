Mundo

El dictador Kim Jong-un anunció el inicio de proyectos de construcción simultáneos en 20 regiones de Corea del Norte

Las iniciativas planificadas por el régimen para 2026 contemplan la modernización de instalaciones industriales y servicios públicos, en el marco de la preparación para el próximo congreso del Partido de los Trabajadores

Guardar
El líder norcoreano Kim Jong-un
El líder norcoreano Kim Jong-un se prepara para un congreso clave del partido gobernante (REUTERS)

El dictador norcoreano Kim Jong-un anunció el inicio de proyectos de construcción simultáneos en 20 regiones de Corea del Norte, que incluyen tanto fábricas industriales como centros de salud pública y complejos de ocio.

Según informó el medio estatal KCNA, esta decisión llega cuando el país se prepara para el Noveno Congreso del gobernante Partido de los Trabajadores, instancia en la que se definirán los próximos objetivos políticos clave.

Ahora estamos en la línea de partida de nuestra gigantesca lucha por otro año, encaminada a transformar las regiones”, expresó Kim en un discurso el jueves. El plan implica que casi un tercio de las ciudades y condados norcoreanos experimentarán cambios en su infraestructura.

El líder norcoreano también afirmó que el nivel de vida regional es un sello distintivo que muestra el desarrollo de Corea del Norte. El enfoque en la mejora de las condiciones locales forma parte de la estrategia del régimen para mostrar avances concretos ante la población.

Por otra parte, KCNA indicó que la conferencia del Comité Central del partido gobernante seleccionó el miércoles a los delegados que participarán en el Noveno Congreso. Sin embargo, el medio no precisó la fecha en la que se llevará a cabo el encuentro.

Kim Jong-un anunció importantes proyectos
Kim Jong-un anunció importantes proyectos de construcción en la antesala al congreso partidario (KNCA/AP/Archivo)

“El 9º Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte aclarará los planes de la siguiente etapa para reforzar aún más el disuasivo de guerra nuclear del país”, agregó Kim durante la prueba de lanzamientos de varios misiles balísticos de corto alcance realizada el martes pasado.

Y mencionó: “Hemos logrado la modernización técnica de este sistema de defensa para emplear sus características más potentes de la manera más adecuada y eficaz, lo que ha permitido su aplicación en ataques específicos”.

Según Kim, la prueba es una fuente de “insoportable agonía mental” y “una seria amenaza” para las fuerzas que intenten provocar un enfrentamiento militar con Corea del Norte.

El Congreso es considerado un evento clave, ya que suele fijar los objetivos a cinco años en áreas estratégicas como la militar y la económica. El encuentro anterior tuvo lugar en enero de 2021.

En este contexto, crece la atención sobre la posible declaración de Corea del Sur como “Estado hostil” y sobre una eventual revisión de la postura norcoreana frente a Estados Unidos, en un escenario marcado por el rechazo al diálogo y el fortalecimiento de los vínculos militares con Moscú y los recientes contactos diplomáticos con Beijing.

Una prueba de un sistema
Una prueba de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de gran calibre, dirigida por el líder norcoreano Kim Jong Un (REUTERS)

La KCNA difundió imágenes del dictador norcoreano junto a su hija durante la prueba de lanzacohetes. Aunque no se ha revelado oficialmente su edad ni nombre, se estima que podría tener unos 12 años y llamarse Kim Ju-ae. La presencia cada vez más frecuente de la menor en actos oficiales, el último hace solo dos días, alimenta las versiones sobre su posible designación como sucesora.

Respecto a la prueba armamentística, el medio estatal informó que el objetivo fue verificar “la eficacia de un sistema renovado de lanzacohetes múltiples de gran calibre que emplea nueva tecnología”. Según las autoridades norcoreanas, se lanzaron cuatro cohetes que impactaron en un blanco marítimo a 358,5 kilómetros. El Estado Mayor Conjunto surcoreano calificó los proyectiles como SRBM (misiles balísticos de corto alcance) y aseguró que recorrieron unos 350 kilómetros.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaKim Jong-unCorea del NortePartido de los TrabajadoresNoveno CongresoCorea del SurBeijingEstados UnidosMoscú

Últimas Noticias

La OTAN iniciará este fin de semana su ejercicio militar más importante del 2026 para dar una “señal de unidad”

El ejercicio contará con la participación de unos 10.000 militares provenientes de once países aliados y forma parte del entrenamiento de la Fuerza de Reacción Aliada, una unidad de despliegue rápido capaz de intervenir tanto dentro como fuera del territorio OTAN en cuestión de días

La OTAN iniciará este fin

Trump calificó de “muy peligroso” el acercamiento del Reino Unido a China tras la reunión entre Keir Starmer y Xi Jinping en Beijing

El presidente de Estados Unidos advirtió al primer ministro británico sobre un mayor acercamiento a China, durante un viaje de este último para buscar aranceles más bajos y un mejor acceso al mercado chino

Trump calificó de “muy peligroso”

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Irán, los precios del petróleo registraron un fuerte aumento

Las cotizaciones internacionales experimentan un alza significativa luego de las crecientes incertidumbres sobre una posible acción militar estadounidense, lo que genera preocupación por abastecimiento en las rutas clave y afecta los mercados energéticos

En medio de las tensiones

Cómo la Guardia Revolucionaria de Irán se convirtió en una fuerza poderosa en la teocracia iraní

La fuerza creada tras la revolución de 1979 consolidó su influencia en sectores económicos, manejó redes empresariales e intervino en asuntos regionales mediante actividades militares y de inteligencia dentro y fuera del país

Cómo la Guardia Revolucionaria de

¿Cómo llegaron las piedras a Stonehenge? Un descubrimiento reciente cambiaría la historia del monumento

Investigadores de Australia emplearon avanzados análisis geoquímicos para demostrar cómo los megalitos fueron transportados a su destino final. Por qué este hallazgo reescribe las teorías sobre su construcción

¿Cómo llegaron las piedras a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por graves irregularidades, la ANMAT

Por graves irregularidades, la ANMAT prohibió la venta de un aceite de oliva

Feria del Caballo Texcoco 2026: estos son los artistas que se presentarán gratis en el Teatro del Pueblo

Paté de cerdo, pros y contras de este alimento tan rico en hierro como en calorías

Designaron a tres funcionarios en áreas clave del Gobierno luego de las renunicas de las últimas semanas

INSP inaugura nuevo Biobanco para fortalecer investigación en salud pública en México

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN iniciará este fin

La OTAN iniciará este fin de semana su ejercicio militar más importante del 2026 para dar una “señal de unidad”

Trump calificó de “muy peligroso” el acercamiento del Reino Unido a China tras la reunión entre Keir Starmer y Xi Jinping en Beijing

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Detenidos tres miembros de Estado Islámico que atacaron posiciones de las FDS en Hasaka, en el este de Siria

ENTRETENIMIENTO

Helena Bonham Carter se suman

Helena Bonham Carter se suman a la cuarta temporada de ‘The White Lotus’

La historia de una mujer que se convirtió en escort tras 40 años de celibato

De Clueless a Los Increíbles: cuáles son las 25 películas que ingresan al Registro Nacional de Cine de Estados Unidos

Robbie Williams mostró su lado más humano: “Creí que ser una estrella del pop, famoso y exitoso, iba a arreglarme”

El trastorno mental que sufre Khloé Kardashian y afecta su vida romántica