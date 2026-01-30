Descubren joyas reales ocultas por el avance nazi durante la Segunda Guerra Mundial

El hallazgo de joyas reales en la catedral de Vilna revela tesoros del siglo XVI protegidos durante la Segunda Guerra Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsuelo de la catedral de Vilna, capital de Lituania, ha sacado a la luz uno de los hallazgos más extraordinarios de la Europa contemporánea: joyas reales del siglo XVI envueltas en papel de periódico de 1939. El descubrimiento, realizado tras más de ocho décadas de incógnita, ha sido descrito por expertos como una auténtica cápsula del tiempo, sellada en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y rescatada gracias a la persistencia de historiadores y arqueólogos.

Un secreto protegido bajo piedra y silencio

El hallazgo tiene su origen en una serie de acontecimientos que marcaron el devenir de la historia lituana y polaca. En 1931, una inesperada inundación dejó al descubierto los sarcófagos de varios monarcas en la cripta principal de la catedral de Vilna. Los conservadores de la época, conscientes del valor de las insignias funerarias —coronas, cetros, anillos y medallones—, las retiraron cuidadosamente para evitar su deterioro.

Sin embargo, la amenaza inminente de un conflicto global impulsó una decisión crucial: ante el temor de saqueos y destrucción, las piezas fueron ocultadas de forma urgente en una cámara secreta bajo la misma catedral, según relató el historiador Christian Pérez en Muy Interesante.

Durante más de 80 años, el paradero de estos tesoros fue un misterio alimentado por rumores y búsquedas fallidas. Solo en fechas recientes, una inspección endoscópica permitió detectar una cavidad tras una pared, donde finalmente reposaban las joyas, envueltas en un periódico fechado en septiembre de 1939. “La conservación era prioritaria, pero la urgencia de la guerra transformó la cripta en un refugio inesperado”, explicó un arqueólogo lituano al diario The Baltic Times.

Coronas y medallones de la realeza polaco-lituana permanecieron ocultos bajo la catedral de Vilna para evitar saqueos nazis (Wikipedia)

Tesoro dinástico y memoria nacional

Las piezas pertenecen a tres figuras centrales en la historia del reino polaco-lituano: Alejandro Jagellón, rey de Polonia y gran duque de Lituania; su esposa, Isabel de Austria, de la poderosa dinastía Habsburgo; y la célebre Bárbara Radziwiłł, esposa de Segismundo II Augusto, protagonista de un romance que desafió las normas políticas de la época. Los objetos, lejos de estar diseñados para el lujo cortesano, fueron creados para acompañar a los monarcas en su descanso eterno, cumpliendo funciones simbólicas y rituales de enorme peso patrimonial.

Aunque el paso del tiempo ha ennegrecido su superficie, el valor histórico y simbólico de estas joyas es incalculable. No eran coronas para reyes vivos, sino el último símbolo de soberanía, un tributo póstumo a la dinastía.

Una cápsula del tiempo de la Segunda Guerra Mundial

El periódico de 1939 que envolvía el tesoro constituye un documento en sí mismo: un testimonio tangible del miedo y la urgencia de quienes ocultaron las piezas justo al inicio de la invasión nazi a Polonia que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. “Es un recordatorio de cómo la historia puede quedar atrapada en los objetos y los materiales más cotidianos”, observó The Guardian.

A diferencia de los tesoros saqueados o destruidos en tiempos de guerra, estas joyas sobrevivieron a bombardeos, cambios de régimen y décadas de incertidumbre. El escondite, improvisado por miembros del clero y conservadores patrimoniales, logró su cometido: “Fue una decisión audaz y desesperada, pero gracias a ello hoy podemos redescubrir parte de nuestra identidad nacional”, afirmó la viceministra de Cultura de Lituania, Ingrida Veliutė, durante la presentación oficial del hallazgo.

El hallazgo arroja nueva luz sobre los rituales y el arte de la orfebrería funeraria de la nobleza europea del siglo XVI (Aiste Karpyte)

Identidad, arte y legado

Este descubrimiento no solo arroja luz sobre las técnicas de orfebrería funeraria del siglo XVI, sino que permite profundizar en los rituales y valores de la alta nobleza europea. Cada corona, cetro o medallón recuperado se convierte en una página rescatada de la historia, lista para ser interpretada por nuevas generaciones.

El valor artístico de las piezas, con filigranas, esmaltes y metales preciosos, refleja el refinamiento y la riqueza de un periodo clave en la construcción de la Europa oriental. Más allá de su belleza, estos objetos son “símbolos de continuidad, memoria e identidad”, destacó el director del Instituto de Historia de Lituania, Alvydas Nikžentaitis, en declaraciones a Reuters.

En un contexto histórico marcado por la destrucción, el hallazgo de las joyas reales de Vilna representa la fuerza de los objetos para trascender guerras, regímenes y siglos, conectando a una nación con sus raíces y su pasado común con Polonia.