Mundo

Keir Starmer y Xi Jinping destacaron la necesidad de fortalecer los vínculos entre Reino Unido y China

En su visita a Beijing, el premier británico afirmó que “es vital construir una relación más sofisticada en la que identifiquemos oportunidades de colaboración, pero que también permita un diálogo significativo en las áreas en las que no estamos de acuerdo”

Guardar
Keir Starmer y Xi Jinping
Keir Starmer y Xi Jinping destacaron la necesidad de fortalecer los vínculos entre Reino Unido y China (REUTERS)

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente chino, Xi Jinping, coincidieron este jueves en Beijing en la necesidad de estrechar los vínculos bilaterales para enfrentar un escenario internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas, durante el primer viaje de un jefe de gobierno del Reino Unido a China desde 2018.

El encuentro se desarrolló en el Gran Salón del Pueblo, donde Starmer subrayó el peso global de China y llamó a construir una relación más amplia y pragmática. “China es un actor fundamental en la escena mundial”, expresó el líder británico en el inicio de la reunión.

Luego agregó: “Es vital construir una relación más sofisticada en la que identifiquemos oportunidades de colaboración, pero que también permita un diálogo significativo en las áreas en las que no estamos de acuerdo”.

Xi planteó la necesidad de relanzar la relación bilateral con una perspectiva estratégica y de largo plazo. “China y Reino Unido deben reforzar el diálogo y la cooperación, ya sea para mantener la paz y la estabilidad mundiales o para promover las economías y los medios de vida de ambos países”, sostuvo el líder del régimen chino, en referencia a lo que describió como una situación internacional “compleja y cambiante”.

También señaló que ambos países deberán superar dificultades para avanzar, pero que la cooperación permitirá abrir un “nuevo capítulo” en los lazos bilaterales.

El encuentro se desarrolló en
El encuentro se desarrolló en el Gran Salón del Pueblo, donde Starmer subrayó el peso global de China y llamó a construir una relación más amplia y pragmática (REUTERS)

La visita de Starmer se produce en un contexto de renovados contactos entre Beijing y líderes occidentales que buscan recomponer relaciones, en medio de turbulencias en el comercio internacional y tensiones políticas globales.

“Creo que trabajar juntos en cuestiones como el cambio climático y la estabilidad global en momentos desafiantes para el mundo es precisamente lo que debemos hacer mientras construimos esta relación de la manera que describí”, afirmó Starmer ante Xi en sus declaraciones iniciales.

El primer ministro remarcó además que “ha pasado demasiado tiempo” desde la última visita de un jefe de gobierno británico a China.

Las relaciones entre Londres y Beijing atravesaron una etapa de fuerte deterioro desde 2020, cuando China impuso una ley de seguridad nacional en Hong Kong, la ex colonia británica devuelta a soberanía china en 1997. A ello se sumaron denuncias sobre violaciones de derechos humanos, acusaciones de espionaje y ciberataques, así como el respaldo chino a Rusia en la guerra en Ucrania.

Las relaciones entre China y el Reino Unido experimentaron contratiempos en años anteriores, lo que no beneficiaba a ninguno de los dos países”, afirmó Xi durante el encuentro.

Xi planteó la necesidad de
Xi planteó la necesidad de relanzar la relación bilateral con una perspectiva estratégica y de largo plazo (REUTERS)

El presidente chino también aludió de manera indirecta a las críticas que enfrenta Starmer por su acercamiento a Beijing, pese a las preocupaciones por seguridad nacional y derechos humanos en el Reino Unido. “Las cosas buenas suelen venir con dificultades”, señaló Xi. “Mientras sea lo correcto de acuerdo con los intereses fundamentales del país y su pueblo, los líderes no evitarán las dificultades y avanzarán con valentía”, agregó.

Starmer, que asumió el cargo en julio de 2024, sostuvo que protegerá la seguridad nacional británica sin abandonar el diálogo diplomático y la cooperación económica con China. “Hice una promesa hace 18 meses, cuando llegamos al gobierno, de volver a proyectar a Gran Bretaña hacia el exterior”, afirmó.

“Los acontecimientos en el exterior afectan todo lo que ocurre en nuestros países, desde los precios en los supermercados hasta cuán seguros nos sentimos”, remarcó.

Durante la jornada, el primer ministro británico se reunió también con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y tercer funcionario de mayor rango del país. Además, estaba previsto un encuentro con el primer ministro Li Qiang.

Starmer, que asumió el cargo
Starmer, que asumió el cargo en julio de 2024, sostuvo que protegerá la seguridad nacional británica sin abandonar el diálogo diplomático y la cooperación económica con China (REUTERS)

Según el gobierno británico, ambos países firmarán acuerdos de cooperación, entre ellos uno orientado a interrumpir las cadenas de suministro de motores de embarcaciones utilizados por redes de tráfico de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha. Más de la mitad de esos motores provienen de China, de acuerdo con datos oficiales del Reino Unido.

Starmer permanecerá en China hasta el sábado. El viernes viajará a Shanghái y luego realizará una breve escala en Japón, donde se reunirá con la primera ministra Sanae Takaichi.

(Con información de AP y AFP)

Temas Relacionados

ChinaGran BretañaKeir StarmerXi JinpingBeijingÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La Unión Europea se reúne en Bruselas para debatir nuevas sanciones contra Irán y Rusia y definir los próximos pasos sobre Gaza

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembro del bloque también analizarán la distribución del préstamo de 90.000 millones de euros destinado a Kiev y el estado de las negociaciones de paz con Moscú

La Unión Europea se reúne

Mientras continúan los ataques en Ucrania, Rusia reiteró la disposición de Putin a reunirse con Zelensky en Moscú

“Nuestro presidente reiteradamente dijo a periodistas que si Zelensky está listo para un encuentro, estaremos felices de darle la bienvenida a Moscú”, afirmó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov

Mientras continúan los ataques en

¿Y si los caballos pudieran decir lo que piensan? Así es el proyecto que promete enseñarles a expresar sus preferencias

Símbolos visuales, entrenamiento especializado y un enfoque multidisciplinario permiten a los equinos tomar decisiones sobre su vida diaria, mientras expertos exploran nuevas formas de interacción y promueven una mayor empatía en el ámbito ecuestre

¿Y si los caballos pudieran

El régimen de Irán se abrió al diálogo con Estados Unidos pero advirtió que responderá con contundencia si se siente amenazado

Teherán responde al despliegue del portaaviones Abraham Lincoln con un mensaje ambiguo que combina disposición al diálogo y amenazas de represalia sin precedentes si Washington cruza sus líneas rojas

El régimen de Irán se

Un tribunal holandés obligó al Gobierno a proteger a Bonaire de la crisis climática

El fallo histórico ordena a Países Bajos establecer metas vinculantes de reducción de emisiones en 18 meses y considera discriminatoria la falta de medidas de adaptación para los 20.000 habitantes de la isla caribeña

Un tribunal holandés obligó al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Tinka: resultados del sorteo

La Tinka: resultados del sorteo del 28 de enero y cuánto se llevó el ganador

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de las carreteras y vías secundarias afectadas este jueves por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 28 de enero de 2026: números ganadores del sorteo de HOY

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 29 de enero

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 29 de enero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Más de 30 menores ecuatorianos

Más de 30 menores ecuatorianos permanecen bajo custodia de las autoridades estadounidenses

La Unión Europea se reúne en Bruselas para debatir nuevas sanciones contra Irán y Rusia y definir los próximos pasos sobre Gaza

La CEDEAO levanta la suspensión y las sanciones impuestas a Guinea por el golpe de Estado de 2021

Petro señala a Trump la "disposición" de Colombia a cooperar tras la captura de un narcosubmarino en Azores

Mientras continúan los ataques en Ucrania, Rusia reiteró la disposición de Putin a reunirse con Zelensky en Moscú

ENTRETENIMIENTO

Uno de los actores de

Uno de los actores de Los Cazafantasmas reveló cuál es su secreto para “mantenerse flexible” a los 80 años

Rob Schneider y su esposa Patricia se divorcian después de 15 años de matrimonio

Bryan Cranston recordó cómo el abandono de su padre en la niñez afectó su visisón de la vida

Brooklyn Beckham fue “usado y manipulado” por sus padres, según el autor de la biografía de David Beckham

Bill Cosby admite haber obtenido sedantes para dárselos a mujeres con fines sexuales