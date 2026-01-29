Keir Starmer y Xi Jinping destacaron la necesidad de fortalecer los vínculos entre Reino Unido y China (REUTERS)

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente chino, Xi Jinping, coincidieron este jueves en Beijing en la necesidad de estrechar los vínculos bilaterales para enfrentar un escenario internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas, durante el primer viaje de un jefe de gobierno del Reino Unido a China desde 2018.

El encuentro se desarrolló en el Gran Salón del Pueblo, donde Starmer subrayó el peso global de China y llamó a construir una relación más amplia y pragmática. “China es un actor fundamental en la escena mundial”, expresó el líder británico en el inicio de la reunión.

Luego agregó: “Es vital construir una relación más sofisticada en la que identifiquemos oportunidades de colaboración, pero que también permita un diálogo significativo en las áreas en las que no estamos de acuerdo”.

Xi planteó la necesidad de relanzar la relación bilateral con una perspectiva estratégica y de largo plazo. “China y Reino Unido deben reforzar el diálogo y la cooperación, ya sea para mantener la paz y la estabilidad mundiales o para promover las economías y los medios de vida de ambos países”, sostuvo el líder del régimen chino, en referencia a lo que describió como una situación internacional “compleja y cambiante”.

También señaló que ambos países deberán superar dificultades para avanzar, pero que la cooperación permitirá abrir un “nuevo capítulo” en los lazos bilaterales.

La visita de Starmer se produce en un contexto de renovados contactos entre Beijing y líderes occidentales que buscan recomponer relaciones, en medio de turbulencias en el comercio internacional y tensiones políticas globales.

“Creo que trabajar juntos en cuestiones como el cambio climático y la estabilidad global en momentos desafiantes para el mundo es precisamente lo que debemos hacer mientras construimos esta relación de la manera que describí”, afirmó Starmer ante Xi en sus declaraciones iniciales.

El primer ministro remarcó además que “ha pasado demasiado tiempo” desde la última visita de un jefe de gobierno británico a China.

Las relaciones entre Londres y Beijing atravesaron una etapa de fuerte deterioro desde 2020, cuando China impuso una ley de seguridad nacional en Hong Kong, la ex colonia británica devuelta a soberanía china en 1997. A ello se sumaron denuncias sobre violaciones de derechos humanos, acusaciones de espionaje y ciberataques, así como el respaldo chino a Rusia en la guerra en Ucrania.

“Las relaciones entre China y el Reino Unido experimentaron contratiempos en años anteriores, lo que no beneficiaba a ninguno de los dos países”, afirmó Xi durante el encuentro.

El presidente chino también aludió de manera indirecta a las críticas que enfrenta Starmer por su acercamiento a Beijing, pese a las preocupaciones por seguridad nacional y derechos humanos en el Reino Unido. “Las cosas buenas suelen venir con dificultades”, señaló Xi. “Mientras sea lo correcto de acuerdo con los intereses fundamentales del país y su pueblo, los líderes no evitarán las dificultades y avanzarán con valentía”, agregó.

Starmer, que asumió el cargo en julio de 2024, sostuvo que protegerá la seguridad nacional británica sin abandonar el diálogo diplomático y la cooperación económica con China. “Hice una promesa hace 18 meses, cuando llegamos al gobierno, de volver a proyectar a Gran Bretaña hacia el exterior”, afirmó.

“Los acontecimientos en el exterior afectan todo lo que ocurre en nuestros países, desde los precios en los supermercados hasta cuán seguros nos sentimos”, remarcó.

Durante la jornada, el primer ministro británico se reunió también con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y tercer funcionario de mayor rango del país. Además, estaba previsto un encuentro con el primer ministro Li Qiang.

Según el gobierno británico, ambos países firmarán acuerdos de cooperación, entre ellos uno orientado a interrumpir las cadenas de suministro de motores de embarcaciones utilizados por redes de tráfico de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha. Más de la mitad de esos motores provienen de China, de acuerdo con datos oficiales del Reino Unido.

Starmer permanecerá en China hasta el sábado. El viernes viajará a Shanghái y luego realizará una breve escala en Japón, donde se reunirá con la primera ministra Sanae Takaichi.

(Con información de AP y AFP)