Mundo

China ejecutó a 11 acusados formar una red de estafas cibernéticas

Fueron considerados parte del “grupo criminal de la familia Ming”, cuyas operaciones causaron 14 muertes entre ciudadanos chinos, según Beijing

Guardar
Miembros del grupo criminal de
Miembros del grupo criminal de la familia Ming durante la sentencia en Wenzhou, septiembre 2025. Fueron ejecutados por estafas que causaron 14 muertes. (AFP/Wenzhou Intermediate People's Court)

China ejecutó el jueves a 11 personas vinculadas a operaciones de estafa en el sector de las telecomunicaciones, según informaron los medios estatales, en un momento en que Beijing endurece su respuesta a esta industria transnacional en expansión.

Los complejos fraudulentos, en los que los estafadores atraen a los usuarios de Internet hacia falsas relaciones románticas e inversiones en criptomonedas, han florecido en todo el sudeste asiático, incluidas las zonas fronterizas sin ley de Myanmar.

Inicialmente dirigidos en gran medida a personas de habla china, los grupos criminales que están detrás de estos complejos han ampliado sus operaciones a múltiples idiomas para robar a víctimas de todo el mundo.

Los que llevan a cabo las estafas son a veces estafadores voluntarios y otras veces extranjeros víctimas de la trata de personas obligados a trabajar.

En los últimos años, Beijing ha intensificado la cooperación con los gobiernos regionales para acabar con estas estafas, y miles de personas han sido repatriadas para ser juzgadas en el opaco sistema judicial chino.

Vista de Laukkai, capital de
Vista de Laukkai, capital de la región de Kokang en Myanmar. Desde esta zona operan complejos fraudulentos liderados por sindicatos chinos que han robado miles de millones. (Reuters/archivo)

Las 11 personas ejecutadas el jueves fueron condenadas a muerte en septiembre por un tribunal de la ciudad de Wenzhou, en el este de China, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua, que añadió que el tribunal también llevó a cabo las ejecuciones.

Los delitos de los ejecutados incluían “homicidio intencional, lesiones intencionales, detención ilegal, fraude y establecimiento de casinos”, según Xinhua.

Las penas de muerte fueron aprobadas por el Tribunal Popular Supremo de Beijing, que consideró que las pruebas presentadas de los delitos cometidos desde 2015 eran “concluyentes y suficientes”, según el informe.

Entre los ejecutados se encontraban “miembros clave” del famoso “grupo criminal de la familia Ming”, cuyas actividades habían contribuido a la muerte de 14 ciudadanos chinos y a las lesiones de “muchos otros”, añadió Xinhua.

Lucha contra el “cáncer” del fraude

El portavoz del Ministerio de
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, en Pekín. Afirmó que China seguirá combatiendo "el cáncer del juego y el fraude". (Reuters/archivo)

Las operaciones de fraude centradas en las regiones fronterizas de Myanmar han sustraído miles de millones de dólares de todo el mundo mediante estafas telefónicas y por Internet.

Los expertos afirman que la mayoría de los centros están dirigidos por organizaciones del crimen liderados por chinos que colaboran con milicias de Myanmar.

Las actividades fraudulentas, y las medidas represivas de Beijing, son seguidas de cerca en China.

Al ser preguntado sobre las últimas ejecuciones, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing afirmó que “desde hace tiempo, China colabora con Myanmar y otros países para combatir el fraude transfronterizo por telecomunicaciones e Internet”.

“China seguirá profundizando la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley” contra “el cáncer del juego y el fraude”, declaró el portavoz Guo Jiakun en una rueda de prensa habitual.

Las sentencias de septiembre que dieron lugar a las ejecuciones del jueves también incluyeron penas de muerte con dos años de suspensión para otras cinco personas.

Otros 23 sospechosos fueron condenados a penas de prisión que van de cinco años a cadena perpetua.

En noviembre, las autoridades chinas condenaron a muerte a cinco personas por su participación en operaciones fraudulentas en la región de Kokang, en Myanmar.

Una mujer camina junto a
Una mujer camina junto a banderas chinas en Kokang, cerca de la frontera con China. La mayoría de los centros de estafa están dirigidos por organizaciones criminales chinos. (Reuters/archivo)

Sus delitos habían provocado la muerte de seis ciudadanos chinos, según informaron los medios de comunicación estatales.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió en abril que la industria de las estafas cibernéticas se estaba extendiendo por todo el mundo, incluyendo América del Sur, África, Oriente Medio, Europa y algunas islas del Pacífico.

La ONU ha estimado que cientos de miles de personas trabajan en centros de estafa en todo el mundo.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ChinaFamilia MingMyanmarFraudefraude cibernéticoCrimen OrganizadoPena de muertecriptomonedasUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El régimen de Irán eleva la tensión ante la cercanía de la flota de EEUU: sumó drones y prometió una respuesta “aplastante”

La República Islámica añadió mil vehículos aéreos no tripulados a su arsenal en respuesta a la presencia militar ordenada por Donald Trump cerca de las costas iraníes. Teherán se niega a negociar un acuerdo nuclear

El régimen de Irán eleva

Taiwán realizó ejercicios navales para ajustar su preparación ante una posible invasión marítima china

Mostraron cómo su sistema estadounidense HIMARS se utilizaría para atacar objetivos enemigos. Las maniobras se realizaron antes del Año Nuevo Lunar

Taiwán realizó ejercicios navales para

La UE anuncia nuevas sanciones a Irán y designará a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

Los ministros de Asuntos Exteriores del bloque europeo aprobarán la medida tras la brutal represión a las protestas. El bloque también prohibirá visados y congelará activos de 21 entidades estatales y funcionarios del régimen de Teherán

La UE anuncia nuevas sanciones

La primera ministra japonesa es favorita para lograr la mayoría absoluta tras llamar a elecciones anticipadas

Un sondeo proyecta una amplia victoria del partido de Sanae Takaichi, lo que permitiría a la dirigente conformar gobierno sin necesidad de coaliciones

La primera ministra japonesa es

La petrolera rusa Lukoil acordó la venta de sus activos internacionales después de tres meses bajo sanciones de EEUU

El grupo transferirá sus propiedades en el extranjero, mientras conserva sus proyectos en Kazajistán y somete la operación a revisión de autoridades regulatorias estadounidenses

La petrolera rusa Lukoil acordó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uriel Antuna llega a la

Uriel Antuna llega a la CDMX y habla por primera vez sobre su posible fichaje con Pumas

Resultados del Chispazo de hoy 28 de enero del 2026: descubre los números ganadores

Cayó ‘El Monstruo’, pero la red de extorsión y secuestros en el Cono Norte sigue activa

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de enero

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | La Aemet activa para el viernes el aviso rojo por el temporal marítimo en gran parte de la costa de Galicia

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán eleva

El régimen de Irán eleva la tensión ante la cercanía de la flota de EEUU: sumó drones y prometió una respuesta “aplastante”

Los 27 acuerdan nuevas sanciones contra Irán y le dificultan el acceso a componentes para drones y misiles

El Banco Central de Brasil mantiene por quinta vez los tipos en el 15% y anticipa un recorte en marzo

Puente acusa a la "derecha política y mediática" de esparcir "bulos conscientes" sobre Adamuz

El Girona-Barça se jugará el lunes 16 de febrero y el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad el sábado 14

ENTRETENIMIENTO

Michael J. Fox reveló por

Michael J. Fox reveló por qué decidió volver a la actuación luego de ver “Shrinking”

Paul Dano y Matthew Lilard se pronuncian tras la polémica con Tarantino: “El apoyo que hemos recibido habla por sí solo”

“Nunca le pediría ni un centavo a desconocidos, ni a fans, ni a nadie. No es mi estilo”, aseguró Mickey Rourke tras rechazar donaciones

Colin Farrell creía que un film lo llevaría directo a los premios Oscar y se convirtió en su peor fracaso: “Sentí tanta vergüenza”

El entrenamiento de François Arnaud que revolucionó su físico para Heated Rivalry