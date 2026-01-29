China ejecutó a 11 acusados formar una red de estafas cibernéticas

Miembros del grupo criminal de la familia Ming durante la sentencia en Wenzhou, septiembre 2025. Fueron ejecutados por estafas que causaron 14 muertes. (AFP/Wenzhou Intermediate People's Court)

China ejecutó el jueves a 11 personas vinculadas a operaciones de estafa en el sector de las telecomunicaciones, según informaron los medios estatales, en un momento en que Beijing endurece su respuesta a esta industria transnacional en expansión.

Los complejos fraudulentos, en los que los estafadores atraen a los usuarios de Internet hacia falsas relaciones románticas e inversiones en criptomonedas, han florecido en todo el sudeste asiático, incluidas las zonas fronterizas sin ley de Myanmar.

Inicialmente dirigidos en gran medida a personas de habla china, los grupos criminales que están detrás de estos complejos han ampliado sus operaciones a múltiples idiomas para robar a víctimas de todo el mundo.

Los que llevan a cabo las estafas son a veces estafadores voluntarios y otras veces extranjeros víctimas de la trata de personas obligados a trabajar.

En los últimos años, Beijing ha intensificado la cooperación con los gobiernos regionales para acabar con estas estafas, y miles de personas han sido repatriadas para ser juzgadas en el opaco sistema judicial chino.

Vista de Laukkai, capital de la región de Kokang en Myanmar. Desde esta zona operan complejos fraudulentos liderados por sindicatos chinos que han robado miles de millones. (Reuters/archivo)

Las 11 personas ejecutadas el jueves fueron condenadas a muerte en septiembre por un tribunal de la ciudad de Wenzhou, en el este de China, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua, que añadió que el tribunal también llevó a cabo las ejecuciones.

Los delitos de los ejecutados incluían “homicidio intencional, lesiones intencionales, detención ilegal, fraude y establecimiento de casinos”, según Xinhua.

Las penas de muerte fueron aprobadas por el Tribunal Popular Supremo de Beijing, que consideró que las pruebas presentadas de los delitos cometidos desde 2015 eran “concluyentes y suficientes”, según el informe.

Entre los ejecutados se encontraban “miembros clave” del famoso “grupo criminal de la familia Ming”, cuyas actividades habían contribuido a la muerte de 14 ciudadanos chinos y a las lesiones de “muchos otros”, añadió Xinhua.

Lucha contra el “cáncer” del fraude

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, en Pekín. Afirmó que China seguirá combatiendo "el cáncer del juego y el fraude". (Reuters/archivo)

Las operaciones de fraude centradas en las regiones fronterizas de Myanmar han sustraído miles de millones de dólares de todo el mundo mediante estafas telefónicas y por Internet.

Los expertos afirman que la mayoría de los centros están dirigidos por organizaciones del crimen liderados por chinos que colaboran con milicias de Myanmar.

Las actividades fraudulentas, y las medidas represivas de Beijing, son seguidas de cerca en China.

Al ser preguntado sobre las últimas ejecuciones, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing afirmó que “desde hace tiempo, China colabora con Myanmar y otros países para combatir el fraude transfronterizo por telecomunicaciones e Internet”.

“China seguirá profundizando la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley” contra “el cáncer del juego y el fraude”, declaró el portavoz Guo Jiakun en una rueda de prensa habitual.

Las sentencias de septiembre que dieron lugar a las ejecuciones del jueves también incluyeron penas de muerte con dos años de suspensión para otras cinco personas.

Otros 23 sospechosos fueron condenados a penas de prisión que van de cinco años a cadena perpetua.

En noviembre, las autoridades chinas condenaron a muerte a cinco personas por su participación en operaciones fraudulentas en la región de Kokang, en Myanmar.

Una mujer camina junto a banderas chinas en Kokang, cerca de la frontera con China. La mayoría de los centros de estafa están dirigidos por organizaciones criminales chinos. (Reuters/archivo)

Sus delitos habían provocado la muerte de seis ciudadanos chinos, según informaron los medios de comunicación estatales.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió en abril que la industria de las estafas cibernéticas se estaba extendiendo por todo el mundo, incluyendo América del Sur, África, Oriente Medio, Europa y algunas islas del Pacífico.

La ONU ha estimado que cientos de miles de personas trabajan en centros de estafa en todo el mundo.

(Con información de AFP)