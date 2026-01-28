Siria y Estados Unidos reforzaron la importancia de coordinar fuerzas para prevenir el resurgimiento del Estado Islámico

Donald Trump y el presidente de transición sirio Ahmad al-Sharaa en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el martes una conversación telefónica con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Sharaa, a quien expresó su profundo respeto y con quien aseguró tener una relación positiva.

Por su parte, el mandatario sirio transmitió al líder republicano la importancia de coordinar los esfuerzos internacionales para evitar el resurgimiento de organizaciones terroristas, con especial énfasis en Estado Islámico (EI).

Al Sharaa reiteró el “pleno compromiso” de Siria con su integridad territorial y soberanía nacional, además de la “dedicación del Estado a la preservación de sus instituciones y al fortalecimiento de la paz civil”, según un comunicado difundido por la Presidencia siria.

“La ‘nueva Siria’ adopta un enfoque de apertura y ofrece su apoyo a todas las partes internacionales, basándose en intereses compartidos y respeto mutuo”, afirmó el mandatario, y añadió que ambos presidentes coincidieron en la “necesidad de priorizar el diálogo para resolver los conflictos regionales” como “la única vía para superar las crisis crónicas en la región”.

Desde Estados Unidos, Trump aseguró haber mantenido una “gran conversación con el respetadísimo presidente de Siria”. “Todo lo relacionado con Siria y esa zona va muy bien. Así que estamos muy contentos”, declaró el martes a la prensa antes de partir hacia Iowa.

Trump consideró en octubre de 2025 que al Sharaa es "un líder muy fuerte" en la región (Europa Press/Archivo)

En paralelo, los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido exhortaron tanto a las autoridades sirias como a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) a evitar “cualquier vacío de seguridad” que pueda favorecer al EI, en un contexto de tensiones por la excarcelación de personas vinculadas al grupo yihadista.

Desde su regreso a la presidencia, Trump fortaleció los lazos con Ahmed al Sharaa, exlíder del grupo islamista que en 2024 derrocó al gobierno de Bashar al Assad, cuya familia había gobernado Siria durante más de medio siglo.

Ambos mandatarios mantuvieron un encuentro en Arabia Saudí en mayo del año pasado, tras el cual Estados Unidos ordenó el alivio de sanciones sobre Siria, y posteriormente el presidente estadounidense recibió a su homólogo sirio en la Casa Blanca.

En julio, la administración Trump retiró de su lista de grupos terroristas a la coalición islamista HTS, una organización insurgente con raíces en Al Qaeda que fue liderada por al Sharaa.

Estados Unidos mantuvo una alianza estratégica con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) para frenar al EI (Europa Press/Archivo)

Además, en diciembre, el Congreso de Estados Unidos derogó la llamada Ley César de 2019, que había impuesto severas sanciones económicas a Siria en respuesta a los crímenes de guerra cometidos por el régimen de al Assad. Tanto el Ejecutivo de transición de Al Sharaa como otros gobiernos árabes habían solicitado la derogación de esa ley para facilitar la reconstrucción del país tras 14 años de conflicto civil.

Durante más de una década, Estados Unidos mantuvo una alianza estratégica con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, para combatir al grupo extremista EI, que llegó a controlar extensos territorios en Siria e Irak.

Sin embargo, recientemente el enviado de Trump, Tom Barrack, declaró que esta asociación había dejado de ser útil, y expresó el respaldo de Washington a los esfuerzos del nuevo gobierno sirio. Desde entonces, Estados Unidos colaboró en el traslado de prisioneros del EI que permanecían bajo custodia de las FDS hacia el otro lado de la frontera, en Irak.

(Con información de EFE y AFP)