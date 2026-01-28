La patrulla de élite que vigila Groenlandia: por qué los trineos con perros superan a helicópteros y satélites

La unidad de élite de trineos tirados por perros de Groenlandia patrulla el desolado y helado Ártico

Donald Trump se ha burlado de la defensa de Groenlandia por parte de Dinamarca, calificándola de “dos trineos tirados por perros”, pero la Patrulla de Trineos Tirados por Perros Sirius no es ninguna broma: esta unidad de élite de la marina trabaja en condiciones extremas en las que solo los más resistentes sobreviven.

Dinamarca ha destinado miles de millones a reforzar la seguridad de su vasta isla ártica, pero cuando se trata de vigilar la helada naturaleza salvaje del norte y el este de Groenlandia en invierno, depende de seis equipos de baja tecnología formados por dos hombres y una docena de perros cada uno.

Miembros de la patrulla Sirius recorren Groenlandia con trineos tirados por perros en condiciones extremas de hasta -40°C. (AFP)

Entre enero y junio, cuando el sol comienza a reaparecer tras permanecer dos meses bajo el horizonte, las patrullas de trineos tirados por perros parten durante cuatro o cinco meses, con temperaturas que pueden bajar hasta los -40 °C y sin posibilidad de encontrarse con nadie más.

Esquían junto a los perros, recorriendo unos 30 kilómetros al día.

Patrulleros de Sirius esquían junto a sus perros recorriendo unos 30 kilómetros diarios durante misiones de hasta cinco meses. (AFP)

Los perros tiran de un trineo de 500 kilos cargado con tiendas de campaña especialmente diseñadas para el clima adverso, suministros de alimentos, combustible y otras provisiones que les durarán hasta el depósito de suministros más cercano de los aproximadamente 50 que salpican la región, situados normalmente a una distancia de entre 7 y 10 días de viaje.

La patrulla vigila una amplia zona del tamaño de Francia y España juntas.

Perros de la unidad Sirius en el este de Groenlandia. Los animales son esenciales para la supervivencia en un territorio sin contacto humano. (AFP)

“La razón por la que utilizamos trineos tirados por perros, en lugar de motos de nieve, es que los trineos y los perros son duraderos. Podemos operar durante mucho, mucho tiempo, recorriendo enormes distancias en entornos extremadamente aislados”, explicó a la AFP Sebastian Ravn Rasmussen, antiguo miembro de la patrulla Sirius.

“Una moto de nieve se averiaría rápidamente en estas condiciones”, afirmó este danés de 55 años.

“Cuando una moto de nieve se avería, se avería de verdad, no se puede seguir adelante. Y estamos muy, muy lejos de casa”.

La patrulla danesa Sirius en acción. Trump se burló de esta unidad llamándola "dos trineos tirados por perros". (AFP)

Un trineo tirado por perros se puede averiar, pero podemos repararlo. Y podemos perder un perro, o podemos perder dos o tres perros en una patrulla, pero aún así podemos continuar a menor velocidad".

En caso de emergencia extrema, las patrullas están preparadas para comerse a los perros para sobrevivir, aunque “la probabilidad de que eso ocurra es muy pequeña”.

“Ver, sentir, percibir”

Miembros de la patrulla Sirius durante una misión en Groenlandia. Solo cinco o seis personas son aceptadas cada año tras rigurosas pruebas. (AFP)

El presidente de Estados Unidos ha amenazado en repetidas ocasiones con apoderarse de la isla rica en minerales, un territorio autónomo de Dinamarca, y ha argumentado que Copenhague no está haciendo lo suficiente para protegerla de Rusia y China.

Pero Ravn Rasmussen dijo que las patrullas en trineos tirados por perros son más eficaces que los helicópteros, satélites y aviones de alta tecnología.

“Esta zona es enorme, realmente enorme”, dijo.

“En invierno, todo es blanco, y si vuelas en helicóptero, por ejemplo, y tienes que vigilar una zona, no puedes ver si una moto de nieve ha bajado hasta un fiordo”.

“Simplemente hay que bajar al suelo para poder ver, sentir y percibir si ha habido otras personas en la zona que no deberían estar allí”.

Un trineo cargado con 500 kilos de suministros atraviesa el ártico groenlandés. La patrulla opera donde la tecnología moderna fracasa. (AFP)

Las patrullas más cortas se realizan durante noviembre y diciembre, mientras que en verano, una vez que el hielo se ha roto, la zona es patrullada por barcos.

Ravn Rasmussen dijo que gran parte del trabajo militar que realizan las patrullas es clasificado y no puede ser revelado al público.

Han ayudado a cruceros, incluido uno que encalló en 2023, y han impedido que una expedición rusa entrara en el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia sin los permisos necesarios.

Un duro proceso de selección

La unidad de élite danesa Sirius vigila una zona del tamaño de Francia y España juntas en el norte y este de Groenlandia. (AFP)

Los patrulleros están equipados con rifles y pistolas, que se utilizan como último recurso contra osos polares y bueyes almizcleros enfurecidos.

“Tenemos que ser capaces de hacer frente a cualquier situación que pueda surgir”, dijo Ravn Rasmussen.

La patrulla tarda entre tres y cuatro años en cubrir toda la zona norte y este de Groenlandia.

Ravn Rasmussen afirmó que las burlas de Trump no lo habían molestado.

“Los presidentes estadounidenses van y vienen, pero la patrulla Sirius permanecerá. Esto se debe a que es la forma más eficaz de hacer las cosas”, afirmó.

Cada año, entre 80 y 100 personas solicitan unirse a la patrulla Sirius, cuyo único requisito previo es haber completado el entrenamiento militar básico de Dinamarca.

Vista aérea de Nuuk, Groenlandia. Dinamarca reforzó la seguridad de la isla ártica tras las amenazas de Trump de apoderarse del territorio. (REUTERS/Marko Djurica)

De ellas, entre 30 y 35 son seleccionadas para someterse a rigurosas pruebas físicas y mentales y, al final, solo cinco o seis son aceptadas para unirse a la patrulla.

Son enviadas a Groenlandia para un despliegue de 26 meses sin poder visitar a sus familias.

La mayoría de los miembros son daneses, aunque a lo largo de los años ha habido algunos groenlandeses. Todavía no se ha presentado ninguna mujer.

Las primeras patrullas en trineos tirados por perros comenzaron en el este de Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando descubrieron y ayudaron a destruir estaciones meteorológicas alemanas, privando a los alemanes de información crucial para su campaña de submarinos en el Atlántico.

El ejército danés creó una presencia permanente de trineos tirados por perros en 1950.

(Con información de AFP)