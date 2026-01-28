Mundo

La patrulla de élite que vigila Groenlandia: por qué los trineos con perros superan a helicópteros y satélites

Donald Trump se burló de la defensa danesa, pero la unidad Sirius es clave para vigilar el Ártico. Los patrulleros sobreviven hasta cinco meses aislados en temperaturas de -40°C

Guardar
La unidad de élite de trineos tirados por perros de Groenlandia patrulla el desolado y helado Ártico

Donald Trump se ha burlado de la defensa de Groenlandia por parte de Dinamarca, calificándola de “dos trineos tirados por perros”, pero la Patrulla de Trineos Tirados por Perros Sirius no es ninguna broma: esta unidad de élite de la marina trabaja en condiciones extremas en las que solo los más resistentes sobreviven.

Dinamarca ha destinado miles de millones a reforzar la seguridad de su vasta isla ártica, pero cuando se trata de vigilar la helada naturaleza salvaje del norte y el este de Groenlandia en invierno, depende de seis equipos de baja tecnología formados por dos hombres y una docena de perros cada uno.

Miembros de la patrulla Sirius
Miembros de la patrulla Sirius recorren Groenlandia con trineos tirados por perros en condiciones extremas de hasta -40°C. (AFP)

Entre enero y junio, cuando el sol comienza a reaparecer tras permanecer dos meses bajo el horizonte, las patrullas de trineos tirados por perros parten durante cuatro o cinco meses, con temperaturas que pueden bajar hasta los -40 °C y sin posibilidad de encontrarse con nadie más.

Esquían junto a los perros, recorriendo unos 30 kilómetros al día.

Patrulleros de Sirius esquían
Patrulleros de Sirius esquían junto a sus perros recorriendo unos 30 kilómetros diarios durante misiones de hasta cinco meses. (AFP)

Los perros tiran de un trineo de 500 kilos cargado con tiendas de campaña especialmente diseñadas para el clima adverso, suministros de alimentos, combustible y otras provisiones que les durarán hasta el depósito de suministros más cercano de los aproximadamente 50 que salpican la región, situados normalmente a una distancia de entre 7 y 10 días de viaje.

La patrulla vigila una amplia zona del tamaño de Francia y España juntas.

Perros de la unidad Sirius
Perros de la unidad Sirius en el este de Groenlandia. Los animales son esenciales para la supervivencia en un territorio sin contacto humano. (AFP)

“La razón por la que utilizamos trineos tirados por perros, en lugar de motos de nieve, es que los trineos y los perros son duraderos. Podemos operar durante mucho, mucho tiempo, recorriendo enormes distancias en entornos extremadamente aislados”, explicó a la AFP Sebastian Ravn Rasmussen, antiguo miembro de la patrulla Sirius.

“Una moto de nieve se averiaría rápidamente en estas condiciones”, afirmó este danés de 55 años.

“Cuando una moto de nieve se avería, se avería de verdad, no se puede seguir adelante. Y estamos muy, muy lejos de casa”.

La patrulla danesa Sirius en
La patrulla danesa Sirius en acción. Trump se burló de esta unidad llamándola "dos trineos tirados por perros". (AFP)

Un trineo tirado por perros se puede averiar, pero podemos repararlo. Y podemos perder un perro, o podemos perder dos o tres perros en una patrulla, pero aún así podemos continuar a menor velocidad".

En caso de emergencia extrema, las patrullas están preparadas para comerse a los perros para sobrevivir, aunque “la probabilidad de que eso ocurra es muy pequeña”.

“Ver, sentir, percibir”

Miembros de la patrulla Sirius
Miembros de la patrulla Sirius durante una misión en Groenlandia. Solo cinco o seis personas son aceptadas cada año tras rigurosas pruebas. (AFP)

El presidente de Estados Unidos ha amenazado en repetidas ocasiones con apoderarse de la isla rica en minerales, un territorio autónomo de Dinamarca, y ha argumentado que Copenhague no está haciendo lo suficiente para protegerla de Rusia y China.

Pero Ravn Rasmussen dijo que las patrullas en trineos tirados por perros son más eficaces que los helicópteros, satélites y aviones de alta tecnología.

“Esta zona es enorme, realmente enorme”, dijo.

“En invierno, todo es blanco, y si vuelas en helicóptero, por ejemplo, y tienes que vigilar una zona, no puedes ver si una moto de nieve ha bajado hasta un fiordo”.

Simplemente hay que bajar al suelo para poder ver, sentir y percibir si ha habido otras personas en la zona que no deberían estar allí”.

Un trineo cargado con 500
Un trineo cargado con 500 kilos de suministros atraviesa el ártico groenlandés. La patrulla opera donde la tecnología moderna fracasa. (AFP)

Las patrullas más cortas se realizan durante noviembre y diciembre, mientras que en verano, una vez que el hielo se ha roto, la zona es patrullada por barcos.

Ravn Rasmussen dijo que gran parte del trabajo militar que realizan las patrullas es clasificado y no puede ser revelado al público.

Han ayudado a cruceros, incluido uno que encalló en 2023, y han impedido que una expedición rusa entrara en el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia sin los permisos necesarios.

Un duro proceso de selección

La unidad de élite danesa
La unidad de élite danesa Sirius vigila una zona del tamaño de Francia y España juntas en el norte y este de Groenlandia. (AFP)

Los patrulleros están equipados con rifles y pistolas, que se utilizan como último recurso contra osos polares y bueyes almizcleros enfurecidos.

“Tenemos que ser capaces de hacer frente a cualquier situación que pueda surgir”, dijo Ravn Rasmussen.

La patrulla tarda entre tres y cuatro años en cubrir toda la zona norte y este de Groenlandia.

Ravn Rasmussen afirmó que las burlas de Trump no lo habían molestado.

“Los presidentes estadounidenses van y vienen, pero la patrulla Sirius permanecerá. Esto se debe a que es la forma más eficaz de hacer las cosas”, afirmó.

Cada año, entre 80 y 100 personas solicitan unirse a la patrulla Sirius, cuyo único requisito previo es haber completado el entrenamiento militar básico de Dinamarca.

Vista aérea de Nuuk, Groenlandia.
Vista aérea de Nuuk, Groenlandia. Dinamarca reforzó la seguridad de la isla ártica tras las amenazas de Trump de apoderarse del territorio. (REUTERS/Marko Djurica)

De ellas, entre 30 y 35 son seleccionadas para someterse a rigurosas pruebas físicas y mentales y, al final, solo cinco o seis son aceptadas para unirse a la patrulla.

Son enviadas a Groenlandia para un despliegue de 26 meses sin poder visitar a sus familias.

La mayoría de los miembros son daneses, aunque a lo largo de los años ha habido algunos groenlandeses. Todavía no se ha presentado ninguna mujer.

Las primeras patrullas en trineos tirados por perros comenzaron en el este de Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando descubrieron y ayudaron a destruir estaciones meteorológicas alemanas, privando a los alemanes de información crucial para su campaña de submarinos en el Atlántico.

El ejército danés creó una presencia permanente de trineos tirados por perros en 1950.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

GroenlandiaÁrticoDinamarcaPatrulla de Trineos Tirados por Perros SiriusDonald TrumpEstados UnidosUltimas noticias américa

Últimas Noticias

La Unión Europea plantea prohibir el acceso de los menores a las redes sociales

El bloque está considerando la medida justo cuando Francia avanza por ese camino

La Unión Europea plantea prohibir

La UE sancionó a ex funcionarios del régimen de Al Assad por el desarrollo de armas químicas

El reciente reporte internacional atribuye responsabilidades sobre el uso de armas químicas en Siria, lo que ha llevado a que el bloque europeo evalúe más medidas contra altos cargos vinculados al antiguo gobierno

La UE sancionó a ex

Ruanda llevó al Reino Unido a La Haya para pedir más de USD 135 millones por la cancelación del acuerdo migratorio

El gobierno ruandés recalcó que Londres rechazó negociar “nuevas condiciones” económicas tras la anulación del pacto por parte de Starmer

Ruanda llevó al Reino Unido

La Iglesia de Inglaterra confirmó a Sarah Mullally como primera mujer arzobispo de Canterbury

El nombramiento marca un hecho histórico que genera reacciones diversas tanto dentro de la feligresía anglicana como en comunidades religiosas internacionales

La Iglesia de Inglaterra confirmó

La apertura de PokéPark Kanto deslumbra a los fans de Pokémon en Tokio

Cientos de visitantes podrán recorrer hábitats naturales y actividades interactivas mientras la ciudad lidia con récords de turistas y nuevas medidas para controlar el flujo

La apertura de PokéPark Kanto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Cero impunidad en violencia contra

“Cero impunidad en violencia contra la mujer”: Sheinbaum destacó que se investigarán los casos en las fuerzas armadas

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Reabre la A-6 de Madrid tras ser cortada este miércoles por la nieve

Fiscalía abre investigación contra el exciclista Lucho Herrera por desaparición forzada de cuatro personas en Fusagasugá

Fuga en centro transitorio de Neiva: dos presos fueron recapturados y otros dos más se entregaron

Gustavo Petro declaró el principio del fin de la Ley 100 de Álvaro Uribe y revivió un debate histórico sobre la salud en Colombia

INFOBAE AMÉRICA
Jeff Bezos recuperó el podio

Jeff Bezos recuperó el podio de los más ricos del mundo del ranking de Forbes tras una fuerte suba de las acciones de Amazon

La Unión Europea plantea prohibir el acceso de los menores a las redes sociales

La UE sancionó a ex funcionarios del régimen de Al Assad por el desarrollo de armas químicas

Ruanda llevó al Reino Unido a La Haya para pedir más de USD 135 millones por la cancelación del acuerdo migratorio

Amnistía denuncia una "campaña incansable" de los talibán para "desmantelar la libertad de prensa"

ENTRETENIMIENTO

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebran su amor en medio de tensiones familiares

Heated Rivalry es un éxito en Rusia, donde la comunidad LGBTQ+ es brutalmente censurada

La esposa de Bruce Willis reveló que el actor no sabe que padece demencia: “El cerebro está cambiando”

Amir El-Masry reveló su intensa preparación para interpretar a Prince Naseem: “Me sometí a jornadas de 12 horas en el gimnasio”

Kristen Stewart se manifestó muy crítica con la industria del cine: “A las actrices nos tratan como basura”