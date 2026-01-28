Jeff Bezos recuperó el podio de los más ricos del mundo del ranking de Forbes tras una fuerte suba de las acciones de Amazon

Amazon decidió cerrar tiendas Amazon Go y Amazon Fresh para centrarse en la expansión de Whole Foods Market REUTERS/Remo Casilli

Jeff Bezos volvió a ocupar el tercer lugar entre las personas más ricas del mundo el martes 27, luego de superar a Sergey Brin, cofundador de Google. El cambio se produjo después de que Amazon anunció el cierre de todas sus tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh para enfocarse en la expansión de Whole Foods Market y el fortalecimiento de los servicios de entrega online. La decisión también provocó un aumento en las acciones de Amazon y generó repercusiones en el sector tecnológico y en el ranking global de fortunas.

Las acciones de Amazon subieron un 2,4% y superaron los USD 244 por acción durante la jornada bursátil del martes. Al mismo tiempo, las acciones de Alphabet, empresa matriz de Google, registraron un incremento moderado del 0,6%.

De acuerdo con Forbes, el anuncio de Amazon indicó que, además del cierre de tiendas físicas, la empresa abrirá más de 100 nuevas sucursales de Whole Foods en los próximos años, impulsando su negocio de alimentos frescos y priorizando la entrega el mismo día.

Bezos alcanzó un patrimonio de USD 254.000 millones tras sumar USD 4.800 millones en un solo día, ubicándose por encima de Brin, quien registró USD 253.100 millones. El ranking de multimillonarios de Forbes sitúa a Larry Page, también cofundador de Google, en el segundo puesto con USD 274.300 millones. Elon Musk lidera la lista global, a pesar de una caída de USD 2.700 millones en su fortuna, que se sitúa ahora en USD 775.200 millones.

Estrategia de Amazon y reacción del mercado

De acuerdo con Amazon, las tiendas Amazon Go y Amazon Fresh no lograron ofrecer una experiencia de cliente distintiva ni un modelo económico viable para una expansión a gran escala. Algunos locales se convertirán en nuevas tiendas Whole Foods. La empresa busca reforzar su presencia en el sector minorista de alimentos y responder a la competencia de Walmart, Target y Costco.

El analista Scott Devitt, de Wedbush Securities, consideró que la medida constituye un paso relevante para la estrategia de Amazon en el sector de supermercados. Según Devitt, la compañía no solo amplió sus iniciativas de cumplimiento y entrega, sino que también acelera sus planes de abrir más tiendas físicas. El objetivo apunta a consolidar la posición de Amazon en el mercado y mejorar la experiencia del consumidor.

La decisión de Amazon forma parte de una tendencia más amplia en el sector tecnológico, donde las empresas ajustan su enfoque entre canales físicos y digitales para adaptarse a las demandas del mercado. El rendimiento positivo de las acciones de Amazon contribuyó a impulsar los índices Nasdaq y S&P 500, que también reflejaron subidas en empresas como Microsoft, Intel, Apple y Nvidia.

Cambios en el ranking de las mayores fortunas

El avance de Bezos en el ranking coincidió con movimientos entre otros multimillonarios tecnológicos. Según Forbes, Mark Zuckerberg superó a Larry Ellison y se posicionó como la quinta persona más rica del mundo, con un patrimonio de USD 230.100 millones. Ellison quedó en el sexto lugar con USD 221.900 millones.

Alphabet, la matriz de Google, experimentó una subida del 65% en el valor de sus acciones durante 2025, el mejor desempeño anual desde 2009. El impulso se debió en parte al lanzamiento de Gemini 3, la nueva versión de su modelo de inteligencia artificial, y la presentación de la séptima generación de chips de IA. Brin y Page escalaron posiciones en el ranking de millonarios gracias al liderazgo de Alphabet en inteligencia artificial.

El sector tecnológico experimentó cambios en el ranking de multimillonarios, con Elon Musk liderando y Zuckerberg ascendiendo al quinto lugar Paul Ellis/Pool via REUTERS/File Photo

Por su parte, Amazon registró un aumento del 5% en el valor de sus acciones durante 2025, por debajo del crecimiento del S&P 500, que fue del 18%. Sin embargo, la empresa reportó un crecimiento del 20% en ventas de servicios en la nube y un incremento similar en ingresos publicitarios hasta el tercer trimestre. Wall Street prevé que Amazon informará ingresos por USD 211.000 millones en el cuarto trimestre, frente a los USD 187.800 millones del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con FactSet.

Tendencias del sector tecnológico y perspectivas

El crecimiento de las mayores fortunas tecnológicas refleja la dinámica de un sector en constante transformación. La inteligencia artificial, la computación en la nube y la adaptación de los modelos de negocio minorista marcan la agenda de las principales empresas globales. De acuerdo con los analistas, la competencia por innovación y cuota de mercado seguirá definiendo los movimientos en las valoraciones bursátiles y el ranking de multimillonarios.

Los cambios en la estrategia de Amazon subrayan la importancia de la diversificación y la respuesta ágil a las tendencias de consumo. El cierre de las tiendas físicas representa una apuesta por el canal digital y la expansión de Whole Foods, una de las marcas más reconocidas en el segmento de alimentos frescos en Estados Unidos.

El sector tecnológico continuará atrayendo la atención de inversores y consumidores, con empresas como Amazon, Alphabet, Microsoft y Apple liderando la evolución del mercado. Las cifras récord en valoración bursátil y patrimonio personal evidencian la magnitud del impacto económico de la innovación tecnológica.