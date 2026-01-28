Irán considera más probable la guerra que la negociación con Estados Unidos: “Nos preparamos para el peor escenario”

Un avión F/A-18E Super Hornet aterriza en el portaaviones USS Abraham Lincoln en el océano Índico. Trump ordenó el despliegue de la flota a Oriente Medio. (Daniel Kimmelman/Marina de EEUU vía AP)

El régimen iraní señaló este miércoles que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente Donald Trump de enviar una flota a la zona.

“Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, indicó el viceministro iraní de Exteriores Kazem Ghariabadi en un encuentro con prensa extranjera en Teherán.

El diplomático señaló que Irán está preparado para la guerra y para dar una “respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada”, añadió.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas elevó el tono de las advertencias posteriormente al afirmar que el país responderá “como nunca antes” a cualquier ataque estadounidense. “Irán está listo para el diálogo basado en el respeto mutuo y los intereses, PERO SI SE LE PRESIONA, SE DEFENDERÁ Y RESPONDERÁ COMO NUNCA ANTES”, escribió la misión en X.

Por su parte, y tal como ha venido advirtiendo el régimen iraní, Ghariabadi indicó que el lugar desde donde provenga un ataque contra Irán o desde donde despeguen cazas estadounidenses para atacar “será un blanco legítimo para nosotros, y no todo el país desde el cual comenzó la ofensiva”.

El viceministro aseguró que Estados Unidos “debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real” y que si Washington quiere “una negociación cuyo resultado no esté definido previamente, se puede evaluar la opción”.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Teherán advirtió que dará una "respuesta contundente" a cualquier agresión estadounidense. (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA vía REUTERS)

Afirmó que los canales de diálogo con Estados Unidos siempre están abiertos pero ahora mismo no hay conversaciones. “Estados Unidos ha planteado negociar. Lo importante es el nivel de seriedad que tiene para negociar”, dijo.

En ese sentido, el viceministro señaló que si con el despliegue militar Washington busca “presionarnos para conseguir sus objetivos en las negociaciones, no lo lograrán”. “Si entramos a una negociación, será con autoridad y una postura firme”, agregó.

El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, se encuentra en Oriente Medio, según informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), tras el aviso de Trump de enviar una “flota enorme” ante la represión contra las protestas en Irán.

Trump reiteró este miércoles que la flota de buques de guerra que ha enviado a Irán está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, al igual que en Venezuela.

Aunque las protestas que sacudieron Irán especialmente los días 8 y 9 de enero fueron sofocadas por el régimen y ya no hay manifestaciones relevantes en el país, Trump ha mantenido su instrucción de enviar la flota a la región.

Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención de Estados Unidos y ha señalado que si se produce un ataque considerará objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.

Temor en las calles de Teherán

Personas caminan frente a un cartel que muestra un portaaviones estadounidense destruido en Teherán. Las autoridades iraníes se muestran desafiantes ante las amenazas de Trump. (AP Foto/Vahid Salemi)

En las calles de Teherán se mezclan temor e incertidumbre ante una posible intervención militar estadounidense.

“Tengo familia y dos hijos pequeños, y pues sí estoy preocupado por lo que pueda pasar”, dijo a la agencia EFE Ahmad, un profesor de inglés de 42 años. Este vecino de Teherán ha acumulado comida en latas, agua y dinero en efectivo por si hubiese un conflicto.

Ahmad vivió la llamada guerra de los 12 días entre Israel e Irán en junio pasado, en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de instalaciones nucleares. Entonces, salió de la capital con su mujer y dos hijos para evitar los ataques que golpearon la ciudad durante 12 días y en los que murieron más de mil personas en todo el país.

“Ahora el miedo es mayor porque siento que los ataques de Estados Unidos serán más destructivos y aunque tengan como objetivo a altos cargos las consecuencias pueden afectar a nosotros los ciudadanos también”, afirmó.

Un vendedor espera a clientes en la plaza Tajrish de Teherán. Los ciudadanos iraníes acumulan comida y agua ante el temor de un conflicto. (AP Foto/Vahid Salemi)

Las autoridades iraníes, sin embargo, se muestran desafiantes. En la plaza Enghelab han colocado un enorme cartel que muestra un portaaviones estadounidense destruido con la frase: “Quien siembra viento, cosecha tempestades”. En la plaza Palestina, otro mural muestra ataúdes cubiertos con las banderas estadounidenses e israelíes bajo la advertencia “cuidado con tus soldados”.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONGs opositoras como HRANA ubican la cifra en alrededor de 6.000, con estimaciones que llegan hasta más de 30.000.

(Con información de EFE)