Mundo

Irán considera más probable la guerra que la negociación con Estados Unidos: “Nos preparamos para el peor escenario”

Teherán aseguró que responderá a cualquier agresión y amenaza con atacar todas las bases estadounidenses en la región, mientras Trump alabó la flota que envio a Oriente Medio: “Es más grande que la que fue a Venezuela”

Guardar
Un avión F/A-18E Super Hornet
Un avión F/A-18E Super Hornet aterriza en el portaaviones USS Abraham Lincoln en el océano Índico. Trump ordenó el despliegue de la flota a Oriente Medio. (Daniel Kimmelman/Marina de EEUU vía AP)

El régimen iraní señaló este miércoles que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente Donald Trump de enviar una flota a la zona.

“Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, indicó el viceministro iraní de Exteriores Kazem Ghariabadi en un encuentro con prensa extranjera en Teherán.

El diplomático señaló que Irán está preparado para la guerra y para dar una “respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada”, añadió.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas elevó el tono de las advertencias posteriormente al afirmar que el país responderá “como nunca antes” a cualquier ataque estadounidense. “Irán está listo para el diálogo basado en el respeto mutuo y los intereses, PERO SI SE LE PRESIONA, SE DEFENDERÁ Y RESPONDERÁ COMO NUNCA ANTES”, escribió la misión en X.

Por su parte, y tal como ha venido advirtiendo el régimen iraní, Ghariabadi indicó que el lugar desde donde provenga un ataque contra Irán o desde donde despeguen cazas estadounidenses para atacar “será un blanco legítimo para nosotros, y no todo el país desde el cual comenzó la ofensiva”.

El viceministro aseguró que Estados Unidos “debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real” y que si Washington quiere “una negociación cuyo resultado no esté definido previamente, se puede evaluar la opción”.

El líder supremo de Irán,
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Teherán advirtió que dará una "respuesta contundente" a cualquier agresión estadounidense. (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA vía REUTERS)

Afirmó que los canales de diálogo con Estados Unidos siempre están abiertos pero ahora mismo no hay conversaciones. “Estados Unidos ha planteado negociar. Lo importante es el nivel de seriedad que tiene para negociar”, dijo.

En ese sentido, el viceministro señaló que si con el despliegue militar Washington busca “presionarnos para conseguir sus objetivos en las negociaciones, no lo lograrán”. “Si entramos a una negociación, será con autoridad y una postura firme”, agregó.

El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, se encuentra en Oriente Medio, según informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), tras el aviso de Trump de enviar una “flota enorme” ante la represión contra las protestas en Irán.

Trump reiteró este miércoles que la flota de buques de guerra que ha enviado a Irán está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, al igual que en Venezuela.

Aunque las protestas que sacudieron Irán especialmente los días 8 y 9 de enero fueron sofocadas por el régimen y ya no hay manifestaciones relevantes en el país, Trump ha mantenido su instrucción de enviar la flota a la región.

Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención de Estados Unidos y ha señalado que si se produce un ataque considerará objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.

Temor en las calles de Teherán

Personas caminan frente a un
Personas caminan frente a un cartel que muestra un portaaviones estadounidense destruido en Teherán. Las autoridades iraníes se muestran desafiantes ante las amenazas de Trump. (AP Foto/Vahid Salemi)

En las calles de Teherán se mezclan temor e incertidumbre ante una posible intervención militar estadounidense.

“Tengo familia y dos hijos pequeños, y pues sí estoy preocupado por lo que pueda pasar”, dijo a la agencia EFE Ahmad, un profesor de inglés de 42 años. Este vecino de Teherán ha acumulado comida en latas, agua y dinero en efectivo por si hubiese un conflicto.

Ahmad vivió la llamada guerra de los 12 días entre Israel e Irán en junio pasado, en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de instalaciones nucleares. Entonces, salió de la capital con su mujer y dos hijos para evitar los ataques que golpearon la ciudad durante 12 días y en los que murieron más de mil personas en todo el país.

“Ahora el miedo es mayor porque siento que los ataques de Estados Unidos serán más destructivos y aunque tengan como objetivo a altos cargos las consecuencias pueden afectar a nosotros los ciudadanos también”, afirmó.

Un vendedor espera a clientes
Un vendedor espera a clientes en la plaza Tajrish de Teherán. Los ciudadanos iraníes acumulan comida y agua ante el temor de un conflicto. (AP Foto/Vahid Salemi)

Las autoridades iraníes, sin embargo, se muestran desafiantes. En la plaza Enghelab han colocado un enorme cartel que muestra un portaaviones estadounidense destruido con la frase: “Quien siembra viento, cosecha tempestades”. En la plaza Palestina, otro mural muestra ataúdes cubiertos con las banderas estadounidenses e israelíes bajo la advertencia “cuidado con tus soldados”.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONGs opositoras como HRANA ubican la cifra en alrededor de 6.000, con estimaciones que llegan hasta más de 30.000.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IránEstados UnidosKazem GhariabadiAlí KhameneiDonald TrumpGuerra en Medio OrienteUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Cuando la represión vuelve “demasiado peligroso” ir al hospital: el caso de Irán

Un manifestante presente en las recientes protestas asegura que la policía mataba a jóvenes por la espalda o disparaba a la cara

Cuando la represión vuelve “demasiado

El papa León XIV pidió acabar con el antisemitismo y toda forma de persecución en el mundo

La máxima autoridad de la Iglesia Católica hizo un llamamiento durante la Audiencia General, donde abogó por fortalecer el respeto mutuo y el bien común tras recordar a las víctimas del Holocausto

El papa León XIV pidió

Tras la brutal represión del régimen, el Alto Comisionado de la ONU instó a Irán a escuchar las demandas ciudadanas

La oficina de derechos humanos apremia a las autoridades a tomar acciones efectivas, liberar a detenidos arbitrarios, levantar restricciones a la información y emprender reformas para atender las peticiones sociales surgidas en las movilizaciones

Tras la brutal represión del

Jeff Bezos recuperó el podio de los más ricos del mundo del ranking de Forbes tras una fuerte suba de las acciones de Amazon

El repunte bursátil de la compañía se dio luego de un anuncio estratégico que fue bien recibido por los mercados y volvió a mover el tablero entre las mayores fortunas globales, con cambios relevantes en el sector tecnológico

Jeff Bezos recuperó el podio

La Unión Europea plantea prohibir el acceso de los menores a las redes sociales

El bloque está considerando la medida justo cuando Francia avanza por ese camino

La Unión Europea plantea prohibir
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de la borrasca

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Reabre la A-6 de Madrid tras ser cortada este miércoles por la nieve

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de enero: operativo de seguridad y de tránsito por el arribo de feligreses a la Iglesia de San Hipólito

Eduardo Ramírez destituye a secretaria de Turismo de Chiapas que fue vista celebrando en la FITUR de Madrid

Pérez-Reverte aplaza el ciclo sobre la Guerra Civil tras la polémica y las numerosas “bajas sobrevenidas”, entre ellas la del escritor David Uclés

Puebla vs Toluca: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

INFOBAE AMÉRICA
Cristina Maestre defiende que Mercosur

Cristina Maestre defiende que Mercosur "no puede ser la excusa para tapar los recortes de la PAC"

Irán avisa a EEUU de responderá a un ataque "como nunca antes"

La UA alerta del "deterioro de la seguridad" en Sudán del Sur y pide "contención" para evitar una guerra

Previa del Olympiacos - Barça

Finaliza el plazo para que las telecos presenten al Gobierno sus protocolos para bloquear el spam telefónico

ENTRETENIMIENTO

Claire Danes recordó su debut

Claire Danes recordó su debut en televisión: “Interpreté a una asesina adolescente”

Denise Richards suma esfuerzos para evitar que su exesposo reciba la mitad de sus ganancias de OnlyFans

“Bridgerton”: a qué hora se verá la cuarta temporada en América Latina

Verónica Llinás y Peter Lanzani encabezarán el próximo film de Santiago Mitre para Netflix

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebran su amor en medio de tensiones familiares