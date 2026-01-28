Mundo

Francia respaldó declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán tras la masacre de manifestantes

París ha respaldado la inclusión del brazo armado del régimen iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Guardar
Miembros del Cuerpo de la
Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) asisten a un ejercicio militar de las fuerzas terrestres del CGRI en el área de Aras, provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán, el 17 de octubre de 2022 CGRI/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribuido vía REUTERS

Francia anunció este miércoles su respaldo a la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, sumándose al viraje de España en las últimas horas y despejando el camino para que la Unión Europea adopte mañana jueves una medida simbólica que el bloque europeo había evitado durante años. La decisión de París llega en respuesta a la brutal represión desatada por el régimen de Teherán contra las manifestaciones que sacuden el país desde finales de diciembre.

El Palacio del Elíseo confirmó que Francia apoya la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista europea de organizaciones terroristas. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, adelantó que en la reunión de mañana en Bruselas se impondrán sanciones contra los responsables de las atrocidades. España había comunicado horas antes su apoyo a la medida, mientras Italia anunció el lunes su cambio de postura. Francia y España habían sido hasta ahora los principales obstáculos para alcanzar la unanimidad necesaria en el Consejo de la UE.

La magnitud de la violencia estatal ha impulsado este giro diplomático. Aunque el régimen iraní admitió oficialmente el 21 de enero un balance de 3.117 muertos, información filtrada del Ministerio de Salud de Irán reveló una realidad considerablemente más grave. Dos funcionarios de alto rango confirmaron a la revista Time que hasta 30.000 personas podrían haber muerto en enfrentamientos callejeros únicamente durante los días 8 y 9 de enero. La intensidad de los asesinatos colapsó el sistema de ambulancias del país y agotó las reservas nacionales de coberturas para cadáveres.

Las organizaciones de derechos humanos han tenido enormes dificultades para documentar la totalidad de la violencia debido al apagón informativo impuesto por el gobierno. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, había confirmado hasta el sábado 5.459 muertes y se encontraba investigando otros 17.031 casos.

ARCHIVO - En esta imagen,
ARCHIVO - En esta imagen, obtenida por The Associated Press, iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026. (UGC vía AP, archivo)

Los ministros de Exteriores de los Veintisiete se reúnen mañana jueves en Bruselas para adoptar un nuevo paquete de sanciones contra Irán. Además de la posible designación terrorista de la Guardia Revolucionaria, se prevé la sanción de 21 personas por violaciones de derechos humanos y de otras 10 por la asistencia de Teherán a Rusia en su guerra contra Ucrania.

La Guardia Revolucionaria Islámica, creada por el ayatolá Ruhollah Jomeini en 1979 tras la Revolución iraní, es una rama de las Fuerzas Armadas iraníes cuyo mandato constitucional es proteger el sistema político de la República Islámica. A diferencia del ejército regular, está destinada a aplacar cualquier disidencia interna. Responde únicamente ante el líder supremo Alí Khamenei y controla amplios segmentos de la economía iraní. Incluye la Fuerza Quds, que apoya a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, y la milicia Basij, responsable de reprimir protestas.

El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una resolución por 562 votos a favor que condenó los asesinatos en masa y reclamó clasificar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Estados Unidos la designó como tal en 2019.

Las protestas estallaron el 28 de diciembre de 2025 cuando comerciantes del Gran Bazar protestaron contra el colapso del rial iraní. En pocos días se extendieron a todo el país, convirtiéndose en las mayores movilizaciones desde 2022. El 8 de enero, el líder supremo ordenó reprimir las protestas por cualquier medio necesario, según informaron dos funcionarios iraníes.

Temas Relacionados

IránGuardia Revolucionaria de IránProtestas en IránFrancia

Últimas Noticias

Estados Unidos impulsa un plan para que Hamas entregue sus armas en Gaza mediante un programa internacional de recompra

La propuesta fue presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU y prevé desmilitarizar el enclave para facilitar la transición hacia una administración civil y la reconstrucción

Estados Unidos impulsa un plan

El régimen iraní restaura parcialmente internet tras semanas de bloqueo total

Teherán impuso el corte total de conexiones el 8 de enero para frenar las protestas masivas contra el gobierno. El acceso ahora se otorga de manera intermitente y racionada, bajo vigilancia estatal, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian más de 5.900 muertes confirmadas

El régimen iraní restaura parcialmente

Este destino viral italiano está implementando zonas exclusivas para residentes para detener el turismo excesivo

La medida responde al aumento de visitantes y a los problemas ocasionados en la vida cotidiana de los turistas tras su viralización en redes sociales, implementando barreras para limitar el paso solo a residentes y huéspedes reservados

Este destino viral italiano está

Los altos costos del hidrógeno verde en el norte de Europa desafían la revolución del transporte

Nuevos hallazgos sugieren que la viabilidad económica de las energías limpias en el norte europeo enfrenta retos inesperados, mientras surgen diferencias significativas con otras regiones del continente en la ruta hacia la movilidad sostenible

Los altos costos del hidrógeno

Macron habló en tres idiomas para dejar en claro su apoyo a Groenlandia y Dinamarca

“No se vende ni se toma, decidirán su futuro”, declaró el mandatario francés en groenlandés, durante una recepción a las autoridades de la isla y a la primera ministra danesa

Macron habló en tres idiomas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cadillac presenta oficialmente el traje

Cadillac presenta oficialmente el traje que usará Checo Pérez en la temporada 2026 de la F1

La Suprema Corte determina que las personas en concubinato sí pueden solicitar pensión

‘El Monstruo’ en Perú EN VIVO: el delincuente ya está en camino a Lima tras ser extraditado desde Paraguay

En imágenes: cronología del accidente de la aeronave de Satena que colisionó en Catatumbo

Luto en el Capitolio por muerte del representante Diógenes Quintero: estos son los congresistas fallecidos en el presente cuatrienio

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos impulsa un plan

Estados Unidos impulsa un plan para que Hamas entregue sus armas en Gaza mediante un programa internacional de recompra

Ernesto Valverde: "La eliminación ha sido cruel por como se ha producido"

Mueren 15 personas al accidentarse una aeronave de la compañía estatal colombiana en el norte del país

José Mourinho, tras su clasificación agónica: "Esto para el prestigio del Benfica es fantástico"

(Crónica) PSG y Newcastle se caen del 'Top 8' en una loca última jornada

ENTRETENIMIENTO

La millonaria mesada que Nicola

La millonaria mesada que Nicola Peltz recibe de su padre tras casarse con Brooklyn Beckham

“Stranger Things” superó a “El juego del calamar” como la serie original más vista del 2025 en los Estados Unidos

La razón por la que BlackPink podría separarse, según Rosé

‘KPop Demon Hunters’ es la película más vista en streaming de 2025 al acumular más de 200 millones de vistas

Primer vistazo a la temporada 4 de “Ted Lasso”: todo sobre el regreso de la aclamada serie de Apple TV