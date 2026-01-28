Mundo

Descubren en Norfolk una rara trompeta de guerra celta que arroja luz sobre rituales y tecnología de la Edad del Hierro

El hallazgo de un carnyx intacto junto a piezas ceremoniales permite a los arqueólogos reconstruir el ambiente sonoro, las prácticas rituales y el nivel de sofisticación artesanal de los antiguos pueblos celtas en Britania

El hallazgo de un carnyx
El hallazgo de un carnyx celta de bronce en Norfolk revela detalles inéditos sobre la organización militar y rituales de la Edad del Hierro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente descubrimiento de una trompeta celta de guerra en el condado de Norfolk, Inglaterra, ha permitido a los arqueólogos reconstruir parte del paisaje sonoro que resonaba en los campos de batalla de Europa hace más de dos milenios. Este instrumento, conocido como carnyx, fue diseñado para sembrar el caos y la intimidación entre las filas enemigas, en especial entre las legiones romanas, y su hallazgo arroja nueva luz sobre las prácticas rituales y militares de los pueblos celtas de la Edad del Hierro.

Un artefacto único para la guerra y el ritual

El carnyx hallado corresponde a una trompeta de bronce de tubo largo, diseñada para usarse en posición vertical y rematada por una cabeza de animal, probablemente un jabalí. Lejos de ser un simple adorno, la forma de la trompeta tenía como objetivo amplificar el sonido hasta hacerlo estremecedor, logrando que las notas graves y penetrantes se elevaran por encima del estruendo de la batalla.

Este diseño permitía a los líderes celtas coordinar a sus tropas y, al mismo tiempo, ejercer una presión psicológica devastadora sobre sus adversarios. “Los hallazgos de este tipo son excepcionalmente raros en Gran Bretaña y en toda Europa”, explicó el equipo de Pre-Construct Archaeology, responsable de las excavaciones, a Muy Interesante.

El instrumento formaba parte de un conjunto excepcionalmente raro de objetos metálicos de la Edad del Hierro, que también incluía un estandarte de bronce con cabeza de jabalí y cinco piezas decorativas de escudos. Esta asociación sugiere que el carnyx tenía un valor simbólico y ceremonial, además de su función bélica.

La trompeta celta encontrada, rematada
La trompeta celta encontrada, rematada con cabeza de jabalí, fue diseñada para intimidar al enemigo e impactar en el campo de batalla europeo (Norfolk Museums Service)

El carnyx “no solo era un instrumento musical, sino también un artefacto cargado de poder y significado para los guerreros celtas”, señalaron los integrantes del equipo arqueológico.

Los icenos y la rebelión contra Roma

El hallazgo se produjo en West Norfolk, una región que, en el siglo I d. C., pertenecía al territorio de los icenos, la tribu céltica liderada por la célebre reina Boudica. Esta líder protagonizó una de las más notorias rebeliones contra el dominio de Roma en Britania. Aunque no existen pruebas concluyentes de que la trompeta encontrada fuera utilizada en aquellas batallas, la datación y el lugar del descubrimiento permiten plantear una posible conexión con ese periodo de resistencia y conflicto entre los pueblos britanos y las legiones imperiales.

Dicho conjunto fue extraído cuidadosamente en un bloque de suelo intacto, lo que permitió analizarlo con escáneres CT y rayos X en el hospital Addenbrooke’s, según detalló el equipo arqueológico. Estas técnicas de imagen, habituales en la medicina pero aún poco frecuentes en la arqueología, han permitido preservar la integridad del carnyx y estudiar la compleja disposición de los objetos hallados.

“La visualización previa ha revelado una disposición deliberada de los objetos, lo que apunta a un posible rito de enterramiento o ceremonia de retirada tras un enfrentamiento”, afirmó el arqueólogo principal.

El carnyx implicaba un valor
El carnyx implicaba un valor tanto simbólico como bélico dentro de la cultura celta, reflejando el poder y la identidad tribal de sus guerreros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritual y la simbología en torno al carnyx reflejan costumbres bélicas y religiosas propias de los celtas. Según el historiador Barry Cunliffe, citado por The Guardian, “los celtas consideraban el sonido un elemento clave en sus ceremonias, tanto para intimidar enemigos como para honrar a sus dioses”.

Un puente hacia el pasado sonoro y tecnológico

La importancia de este hallazgo va más allá de lo militar o lo simbólico. El carnyx de Norfolk representa una oportunidad única para la arqueología experimental y la reconstrucción del paisaje sonoro de la Edad del Hierro. Gracias a su estado de conservación, los expertos podrán analizar la resonancia del tubo interno y recrear el sonido exacto que escucharon los romanos al enfrentarse a los celtas.

Investigadores de la Universitat de Barcelona, que ya han trabajado en la reconstrucción de instrumentos prehistóricos, sostienen que estos experimentos permiten “acercarnos a la experiencia emocional de la guerra antigua”.

El carnyx no solo ofrece respuestas sobre las prácticas musicales y bélicas, sino también sobre las técnicas metalúrgicas y el nivel de especialización artesanal de los pueblos celtas. El instrumento, construido en bronce y aún prácticamente intacto tras más de dos mil años bajo tierra, revela un dominio avanzado en la manufactura y el ensamblaje de piezas metálicas complejas.

Además, el hallazgo refuerza la hipótesis de que los celtas practicaban enterramientos simbólicos tras los enfrentamientos, combinando elementos rituales y bélicos en una misma ceremonia. La disposición de las piezas sugiere que la trompeta y los otros objetos formaban parte de una ofrenda cuidadosamente orquestada, destinada a marcar el final de un ciclo de combate o a rendir homenaje a los caídos.

