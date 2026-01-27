Mundo

Montañas imponentes, innovación y espejos gigantes: así es Rjukan, el pueblo noruego que desafía la oscuridad

Habitantes de este remoto valle lograron transformar su vida cotidiana gracias a un sistema que refleja los rayos solares, que durante 6 meses no llegan a gran parte de la población

Montañas elevadas rodean el pueblo
Montañas elevadas rodean el pueblo noruego y bloquean el sol directo durante la mitad del año (Visit Norway)

En el corazón de Noruega, más de tres mil personas habitan Rjukan, un pequeño pueblo en la región de Austlandet conocido mundialmente por una peculiaridad única: vivir durante meses sin recibir la luz directa del Sol.

Rodeado por montañas escarpadas, este enclave se ha visto forzado a buscar soluciones innovadoras para combatir la oscuridad, recurriendo a la tecnología y la creatividad para devolver la luz a sus calles.

Un valle sumido en la sombra

La geografía de Rjukan condiciona la vida de sus habitantes. El pueblo se asienta en un valle tan profundo que, durante seis meses al año, las elevadas montañas que lo rodean impiden que los rayos solares lleguen a sus calles.

El proyecto de Rjukan muestra
El proyecto de Rjukan muestra cómo la cooperación, la ingeniería y la tecnología resuelven desafíos ambientales (Reuters/Tore Meek/NTB Scanpix)

Las bajas temperaturas, que pueden descender hasta los 11 grados bajo cero, forman parte del día a día, pero lo más llamativo es la ausencia casi total de luz solar directa en el centro urbano.

La importancia del Sol para la salud humana es bien conocida. La exposición solar, siempre con precaución y protección adecuada, permite al organismo producir vitamina D, fundamental para la absorción del calcio y el correcto funcionamiento del cuerpo.

Sin embargo, en Rjukan, los residentes se vieron privados de este beneficio, lo que generaba no solo incomodidad, sino también preocupaciones sanitarias.

Rjukan atrae la atención internacional
Rjukan atrae la atención internacional como ejemplo de adaptación, sostenibilidad y uso de tecnología para enfrentar la falta de luz solar (Reuters/Tore Meek/NTB Scanpix)

Espejos gigantes y tecnología de punta

Frente a este desafío, la comunidad de Rjukan decidió apostar por la innovación. Inspirado por un sistema similar implementado en Viganella, un pueblo italiano, Martin Andersen promovió la instalación de varios espejos gigantes controlados por ordenador, capaces de seguir el movimiento del Sol de manera remota.

“No es una ocurrencia original, ya que anteriormente había visto algo similar en Viganella, aunque sin control remoto”, explicó Andersen, impulsor del proyecto.

Estos espejos de gran tamaño, lejos de parecerse a los domésticos, están diseñados para reflejar los rayos solares y redirigirlos hacia el corazón de la localidad.

Rjukan combate la falta de
Rjukan combate la falta de luz solar mediante espejos gigantes (Visit Norway)

Mediante un sofisticado sistema de seguimiento solar, los espejos se ajustan constantemente para maximizar la cantidad de luz que llega a la plaza principal y las zonas más transitadas. Es la única manera de lograr que, durante los oscuros meses de invierno, los habitantes puedan disfrutar de “un trozo de sol” en medio del valle.

“Las montañas no dejan que llegue la luz solar, así que la idea estaba clara: usar espejos para reflejar los rayos del Sol y llevarlos al centro del pueblo”, señaló Andersen, en declaraciones citadas por AS.

De este modo, Rjukan se convirtió en un ejemplo mundial de adaptación, combinando tradición y tecnología para mejorar la vida de sus ciudadanos.

El sistema de espejos computarizados
El sistema de espejos computarizados en Rjukan permite a sus habitantes disfrutar nuevamente de actividades al aire libre bajo luz natural (Reuters/Tore Meek/NTB Scanpix)

Impacto y futuro de la iniciativa

El proyecto de los espejos ha tenido un efecto positivo en la vida cotidiana de Rjukan. Ahora, los residentes pueden reunirse en la plaza principal bajo la luz natural, disfrutar de actividades al aire libre y beneficiarse de los efectos físicos y anímicos de la radiación solar, aunque sea gracias a un complejo sistema de reflexión.

La importancia de este tipo de soluciones se hace más evidente en el contexto de los desafíos climáticos y las condiciones extremas que enfrentan algunas comunidades alrededor del mundo.

La falta de luz directa
La falta de luz directa impulsó a los habitantes de Rjukan a buscar soluciones innovadoras, logrando convertir la adversidad en motivo de orgullo y bienestar (Reuters/Tore Meek/NTB Scanpix)

En Rjukan, la apuesta por la tecnología se ha traducido en un cambio radical: “Tomar el sol tiene beneficios para nuestro cuerpo, sin lugar a dudas”, indicó AS en su reportaje sobre el pueblo noruego. Gracias a la llegada de la luz, los habitantes han experimentado una mejora en su calidad de vida y en su bienestar general.

El caso de Rjukan ha despertado el interés de expertos y curiosos de todo el mundo, que observan cómo la conjunción de ciencia, ingeniería y cooperación comunitaria puede resolver problemas aparentemente insalvables.

Aunque el futuro del Sol está lejos de preocupar a los noruegos —la estrella terminará convirtiéndose en una gigante roja dentro de millones de años—, la solución implementada en este pequeño pueblo sigue inspirando a otras localidades afectadas por la falta de luz solar.

