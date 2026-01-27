La historia de la mujer que nació en un campo de concentración y hoy es una de las sobrevivientes más jóvenes del Holocausto

Ilana Shalem-Kantorowics, sobreviviente del Holocausto nacida en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, sostiene una foto de ella con su madre Lola en el campo en 1946, en Tel Aviv, Israel, el 26 de enero de 2026. (Foto AP/Ariel Schalit)

En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Lola Kantorowicz hizo todo lo posible por ocultar su embarazo. Lo logró porque la mayoría de las prisioneras del campo de concentración de Bergen-Belsen tenían el vientre hinchado y distendido por la inanición prolongada.

Cuando entró en labor de parto en marzo de 1945, los rusos avanzaban por Alemania y Bergen-Belsen era un caos. Su hija, Ilana, nació el 19 de marzo, 30 días antes de que los británicos liberaran el campo.

Ilana Kantorowicz Shalem, de 81 años, es una de las sobrevivientes más jóvenes del Holocausto. Sobrevivió solo porque nació cuando el liderazgo nazi estaba desorganizado al final de la guerra. De lo contrario, seguramente la habrían asesinado.

Más de ocho décadas después del final del Holocausto, Shalem comparte su historia —y la de su madre— por primera vez, dándose cuenta de cuán pocos sobrevivientes del Holocausto quedan.

El Día Internacional de Conmemoración del Holocausto se celebra en todo el mundo el 27 de enero, aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el más infame de los campos de exterminio, donde fueron asesinadas alrededor de 1,1 millones de personas, la mayoría judías. La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en 2005 que estableció el día como conmemoración anual.

Ilana Shalem-Kantorowics, sobreviviente del Holocausto y nacida en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, sostiene una foto suya con su madre Lola tomada en el campo en 1946, en Tel Aviv, Israel, el 26 de enero de 2026. (Foto AP/Ariel Schalit)

Aproximadamente 6 millones de judíos europeos y millones de otras personas, incluyendo polacos, romaníes, personas con discapacidad y personas LGBTQ+, fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores. Alrededor de 1,5 millones eran niños.

Las conmemoraciones de este año se llevan a cabo en medio de un aumento del antisemitismo que ganó fuerza durante la guerra de dos años entre Israel y Hamás en Gaza.

Amor en lugares oscuros

Los padres de Shalem se conocieron en su adolescencia en el gueto de Tomaszow, Polonia. Lola Rosenblum era de la ciudad, mientras que Hersz (Zvi) Abraham Kantorowicz fue trasladado al gueto desde Lodz, Polonia.

Después de pasar varios años en el gueto bajo duras condiciones de trabajo, incluyendo la pérdida de miembros de su familia, fueron trasladados a varios campos de trabajo, donde pudieron seguir reuniéndose clandestinamente durante varios meses.

“Mi madre decía que en realidad había mucho amor en esos lugares”, recordó Shalem sobre los campos de trabajo. “Solían caminar junto al río. Había romance”.

Los amigos de su madre solían ayudar a organizar reuniones secretas entre ambos, quienes se habían casado en una ceremonia informal en el gueto.

Una fotografía del certificado de nacimiento de la sobreviviente del Holocausto Ilana Shalem-Kantorowics, nacida en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen en 1946, se exhibe en Tel Aviv, Israel, el 26 de enero de 2026. (Foto AP/Ariel Schalit)

En 1944, la pareja se separó. Hersz Kantorowicz finalmente perecería en una marcha de la muerte pocos días antes del fin de la guerra. Lola pasó un tiempo en Auschwitz y en el campo de trabajo de Hindenburg. Completó una marcha de la muerte a Bergen-Belsen, en Alemania, estando embarazada.

“Si hubieran descubierto que estaba embarazada, la habrían matado”, dijo Shalem. “Le ocultó su embarazo a todos, incluso a sus amigos, porque no quería llamar la atención ni que nadie le diera de comer”.

Sima Velkovich, archivista de Yad Vashem, que investigó la historia de Shalem, calificó de “inimaginable” que un bebé naciera en tales condiciones.

“En marzo, las condiciones eran realmente terribles; había montañas de cadáveres”, dijo Velkovich. “Había miles, decenas de miles de personas enfermas, casi sin comida en ese momento”.

Hasta el día de hoy, Shalem no tiene explicación de cómo su madre no solo sobrevivió a las condiciones del campo, sino que dio a luz a un bebé sano. Madre e hija pasaron un mes en el campo de Bergen-Belsen antes de que fuera liberado por los británicos, y luego dos años en un campo cercano para desplazados.

Fotografías de la sobreviviente del Holocausto Ilana Shalem-Kantorowics, nacida en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, junto a su madre Lola en el campo en 1946, en Tel Aviv, Israel, el 26 de enero de 2026. (Foto AP/Ariel Schalit)

Luego se mudaron a Israel, donde se habían mudado los abuelos paternos de ella antes de la guerra. La madre de Shalem mantuvo durante años la esperanza de que su padre hubiera sobrevivido. Nunca volvió a casarse ni tuvo más hijos.

El hijo de todos

En los meses inmediatamente posteriores a la guerra, la bebé Ilana fue constantemente mimada, siendo una de las únicas niñas en el campo de refugiados.

“En realidad, era el hijo de todos, porque para ellos era una especie de señal de vida”, dijo Shalem. “Muchas mujeres me cuidaron allí, porque estaban muy emocionadas de estar con un bebé”.

Fotos de aquella época muestran a una bebé Ilana radiante rodeada de un grupo de adultos. Los amigos de su madre la llamaban “una nueva semilla” y un rayo de esperanza en tiempos difíciles, dijo Shalem.

No tiene conocimiento de que otros niños nacidos en el campo de concentración de Bergen-Belsen hayan sobrevivido. Yad Vashem, el museo y centro de investigación del Holocausto de Israel, ha documentado más de 2000 bebés nacidos en el campo de refugiados de Bergen-Belsen tras su liberación, entre 1945 y 1950. El museo de Bergen-Belsen logró localizar documentación del nacimiento de Ilana, incluida la hora de su nacimiento, que ahora se conserva en Yad Vashem.

El Dr. Fritz Klein, oficial nazi, se encuentra entre las víctimas del campo de concentración de Bergen-Belsen el 29 de abril de 1945. En el campamento, bajo supervisión británica, los nazis trabajan en la limpieza del campo. (Foto AP)

Un tema del que pocos hablaron

Shalem, que estudió trabajo social, comenzó a hacerle preguntas a su madre mientras estaba en la universidad en la década de 1960, cuando todavía era un tabú en la sociedad israelí indagar en las experiencias de los sobrevivientes.

“Ahora sabemos que, para absorber el trauma, necesitamos hablar de ello”, dijo Shalem. “Estas personas no querían hablar de ello”.

Señaló cómo, tras el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, muchos sobrevivientes de ese ataque comenzaron inmediatamente a hablar sobre lo que les sucedió.

Pero las secuelas del Holocausto, especialmente en Israel, fueron diferentes. Muchos sobrevivientes intentaban olvidar lo sucedido. La madre de Ilana a menudo se enfrentaba a la incredulidad cuando compartía su historia de haber dado a luz en un campo de concentración, así que prácticamente dejó de contarla. A veces su madre hablaba de lo que había sufrido con otros amigos sobrevivientes, pero rara vez con desconocidos, dijo Shalem.

Quedan menos de 200.000 supervivientes del Holocausto

Shalem nunca ha compartido públicamente la historia de su madre, quien murió en 1991 a la edad de 71 años. El año pasado, completó un curso de genealogía en Yad Vashem y comenzó a comprender cuán pocos sobrevivientes del Holocausto quedan para compartir sus historias.

Niños en esta foto de 1945 tomada en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen. (Foto AP)

Según la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania, con sede en Nueva York, también conocida como la Conferencia de Reclamaciones, hay aproximadamente 196.600 supervivientes del Holocausto vivos, la mitad de los cuales viven en Israel. Casi 25.000 supervivientes del Holocausto murieron el año pasado. La edad media de los supervivientes del Holocausto es de 87 años, lo que significa que la mayoría eran niños muy pequeños durante el Holocausto. Shalem se encuentra entre los más jóvenes.

Shalem, que tiene dos hijas, recuerda haber compartido sus propios embarazos con su madre y haberse maravillado de lo que había soportado.

“Fue una situación muy inusual, probablemente se requirió una fuerza especial para poder creerlo”, dijo Shalem.

Dijo que, si hubiera sabido que mi padre había sido asesinado, no se habría esforzado tanto. Quería que él me conociera.

(AP)