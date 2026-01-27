Mundo

El Gobierno de Corea del Sur convocó reuniones de emergencia tras el anuncio de Trump de elevar los aranceles al 25%

En un comunicado oficial, el ejecutivo surcoreano señaló que “nuestro gobierno pretende transmitir su compromiso con la aplicación del acuerdo arancelario a la parte estadounidense, al tiempo que responde de una manera tranquila y comedida”

Guardar
El presidente surcoreano Lee Jae
El presidente surcoreano Lee Jae Myung (Ahn Young-joon/REUTERS)

El gobierno de Corea del Sur sostuvo este martes reuniones de emergencia luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un aumento de aranceles a los productos del país asiático, incluyendo vehículos, madera y farmacéuticos, una medida que, de concretarse, elevaría los gravámenes del 15% al 25%.

El anuncio lo realizó Trump el lunes y lo difundió a través de su red Truth Social. “Dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente incremento los ARANCELES de Corea del Sur sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás ARANCELES recíprocos”, escribió el mandatario estadounidense.

Tras esas declaraciones, Seúl celebró una reunión de emergencia para formular una respuesta. El Ministerio de Comercio e Industria informó que el titular de la cartera, Kim Jung-kwan, participó de manera remota debido a que se encuentra de visita oficial en Canadá.

En un comunicado oficial, el gobierno surcoreano señaló que “nuestro gobierno pretende transmitir su compromiso con la aplicación del acuerdo arancelario a la parte estadounidense, al tiempo que responde de una manera tranquila y comedida”. El texto no incluyó detalles sobre eventuales medidas de represalia ni plazos para una definición.

La oficina presidencial de Corea del Sur indicó además que el ministro de Comercio e Industria viajará a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, con el objetivo de discutir el asunto y explorar vías de entendimiento ante el anuncio de Trump.

Trump dijo que elevará los
Trump dijo que elevará los aranceles a Corea del Sur por el bloqueo legislativo al acuerdo comercial (REUTERS)

El aparente giro del líder estadounidense se produce meses después de que Estados Unidos y Corea del Sur alcanzaran un acuerdo comercial y de seguridad tras un periodo de negociaciones tensas. Ese pacto se cerró luego de una reunión entre Trump y su par surcoreano, Lee Jae-myung, en octubre pasado.

El entendimiento incluyó promesas de nuevas inversiones por parte de Corea del Sur, así como recortes arancelarios de Estados Unidos. Bajo ese marco, Washington mantendría gravámenes de hasta el 15% sobre productos surcoreanos, entre ellos vehículos, autopartes y productos farmacéuticos.

Los términos del arreglo redujeron las tarifas estadounidenses sobre automóviles surcoreanos desde un nivel del 25%. La aplicación de la advertencia más reciente de Trump implicaría un retorno a ese esquema previo, lo que modificaría las condiciones comerciales vigentes entre ambos países.

La industria automotriz representa el 27% de las exportaciones de Corea del Sur a Estados Unidos, un mercado que recibe casi la mitad de los envíos de autos del país asiático. Un aumento de aranceles en ese sector tendría un impacto directo sobre uno de los principales motores de las ventas externas surcoreanas.

En noviembre, el gobierno de Corea del Sur había señalado que el acuerdo no requería aprobación legislativa debido a que se trataba de un memorando de entendimiento y no de un acuerdo legalmente vinculante. No obstante, un alto cargo en Seúl, consultado sobre si el texto fue enviado al Parlamento, respondió que esa posibilidad estaba bajo análisis, sin ofrecer precisiones.

El aparente giro del líder
El aparente giro del líder estadounidense se produce meses después de que Estados Unidos y Corea del Sur alcanzaran un acuerdo comercial y de seguridad tras un periodo de negociaciones tensas (REUTERS)

Un regreso a aranceles más elevados colocaría a las exportaciones surcoreanas en una posición menos ventajosa frente a economías como Japón y la Unión Europea, que alcanzaron acuerdos para recibir gravámenes estadounidenses del 15% sobre sus productos.

Hasta el momento, la administración Trump no emitió avisos formales para aplicar los cambios anunciados.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ArancelesDonald TrumpEstados UnidosCorea del SurLee Jae-myungÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Irán afirmó que el despliegue naval de EEUU en Medio Oriente incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”

La amenaza del régimen iraní se produce tras el ingreso del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque en la región el lunes, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos

Irán afirmó que el despliegue

La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años

Tras un debate que se extendió hasta pasada la medianoche, los diputados respaldaron el texto con 130 votos a favor y 21 en contra. El proyecto pasa ahora al Senado, cuya aprobación resulta necesaria para su aplicación a partir del 1 de septiembre

La Asamblea Nacional de Francia

India y la Unión Europea anunciarán este martes en Nueva Delhi un amplio pacto comercial tras dos décadas de negociaciones

Funcionarios de ambas partes señalaron que el acuerdo, cuya conclusión se cerró el lunes, busca responder a los desafíos planteados por las dos mayores economías del mundo, EEUU y China. El anuncio se realizará durante la visita de los máximos responsables de la UE a la capital india

India y la Unión Europea

Represión en Irán: el régimen detiene a manifestantes heridos en los hospitales como parte de la represión

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre Irán denunció la extracción forzosa de pacientes heridos en protestas, así como la imposición de cobros a familias por recuperar cuerpos, en medio de cifras mortales en disputa

Represión en Irán: el régimen

El grupo terrorista Hezbollah amenazó con responder a cualquier ataque contra Irán: “Elegiremos cómo actuar”

El líder de la organización libanesa, Naim Qassem, dijo que el movimiento evaluará su respuesta según el desarrollo de los acontecimientos y los intereses en juego

El grupo terrorista Hezbollah amenazó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chris Pratt revela que la

Chris Pratt revela que la gente se sigue burlando de él por esta escena de ‘Los Vengadores’: “Me paran por la calle y me preguntan por qué lo hice”

Lo mejor del estreno de ‘Decomasters’: del dardo de Colate a Paulina Rubio a la confesión más íntima de Isa Pantoja

Majo Aguilar reveló la lección más importante que recibió de su abuela Flor Silvestre

Silvia Severino, psicóloga: “Solo te obsesionas con aquellas personas que te rechazan”

Con lluvias, pero sin alivio: continúa la alerta por calor extremo en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Grupo de fiscales de EEUU exigen a X medidas contra imágenes sexualizadas creadas por Grok

Greg Bovino, duro rostro de las redadas en Minesota que Trump releva para rebajar tensión

El enviado de EEUU a Siria y el presidente del Kurdistán iraquí destacan la "importancia" del alto el fuego sirio

Renfe dice que Rodalies funciona este martes "con razonable normalidad" según la oferta prevista

El Rey Juan Carlos, en el punto de mira tras salir a la luz su plan alternativo al funeral de Irene de Grecia

ENTRETENIMIENTO

Chris Pratt revela que la

Chris Pratt revela que la gente se sigue burlando de él por esta escena de ‘Los Vengadores’: “Me paran por la calle y me preguntan por qué lo hice”

El motivo detrás de la ruptura entre los hermanos Josh y Benny Safdie, directores de ‘Marty Supreme’ y ‘The Smashing Machine’: una escena de sexo con una menor

¿Toni Chichiarelli realmente existió? Esta es la verdadera historia detrás de ‘El falsario’

Paris Hilton se sinceró sobre cómo es vivir con un trastorno mental: “Es como terner un demonio en tu mente”

Olivia Wilde cuestiona la autenticidad de las escenas sexuales en el cine contemporáneo: “Queremos ver relaciones reales”