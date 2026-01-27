Mundo

Activistas acusaron al régimen de Irán de forzar a los manifestantes a confesar delitos que no cometieron

Un monitoreo independiente documenta al menos 240 declaraciones grabadas en las últimas semanas, utilizadas por funcionarios como herramienta para fabricar legitimidad, disuadir disidencias y justificar condenas severas

Guardar
Activistas acusaron al régimen de
Activistas acusaron al régimen de Irán de obtener confesiones forzadas de los detenidos durante las protestas (AP/Vahid Salemi)

Las autoridades iraníes están forzando a numerosas personas a hacer confesiones forzadas en televisión, como parte de una campaña de represión que se cobró además miles de muertos en las calles.

Según un grupo de derechos humanos, la Human Rights Activists News Agency (HRANA), se han transmitido al menos 240 “confesiones forzadas” por la televisión estatal iraní las últimas semanas, una cantidad “sin precedentes”.

El fenómeno se dio luego de que miles de personas fueron detenidas en las protestas que estremecieron el régimen teocrático.

Interrogados por un “entrevistador”, los detenidos aparecen confesando una serie de supuestos delitos, como agredir a miembros de las fuerzas de seguridad, aceptar dinero de elementos monárquicos o enemigos de Irán, o incluso compartir imágenes con organismos prohibidos o grupos de prensa.

Hay casos en los que algunas personas han sido acusadas de seguir cuentas de opositores en redes sociales.

HRANA reporta al menos 240
HRANA reporta al menos 240 confesiones forzadas transmitidas por la televisión estatal iraní en las últimas semanas

Según activistas, las supuestas confesiones son obtenidas mediante tortura psicológica y física, y son una táctica que las autoridades iraníes ya usaron en el pasado contra detenidos que, en algunos casos, fueron finalmente ejecutados.

Amnistía Internacional los califica de “videos propagandísticos” y afirma haber recibido informes de que las “autoridades obligan a los detenidos a leer ‘confesiones’ forzadas de crímenes que no cometieron, así como actos de disidencia pacífica”.

El relator especial de la ONU para derechos humanos en Irán, Mai Sato, dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que las “confesiones falsas” buscan “reforzar la narrativa del Estado de que los manifestantes son criminales peligrosos”.

Disuadir disidentes

El temido jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, interrogó personalmente a algunos detenidos en sesiones transmitidas por la televisión estatal.

Las confesiones forzadas incluyen acusaciones
Las confesiones forzadas incluyen acusaciones como agresión a fuerzas de seguridad, colaboración con enemigos y compartir información en redes sociales (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Las confesiones televisadas bajo coacción en regímenes totalitarios como Irán cumplen varias funciones clave, entre ellas fabricar legitimidad política, crear una narrativa oficial falsa, como presentar a manifestantes pacíficos como agentes violentos de influencia extranjera, y disuadir la disidencia”, declaró a AFP Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán.

Las manifestaciones comenzaron en diciembre por reclamos económicos, pero se expandieron a un movimiento masivo contra la República Islámica, con grandes protestas callejeras desde el 8 de enero, cuando el gobierno suspendió la internet.

Miles de personas murieron en la represión de las protestas, que de momento han disminuido. Las autoridades culpan a los enemigos de Irán de las movilizaciones, incluyendo Israel y Estados Unidos.

Más de 41.800 personas han sido detenidas en la represión, según la Human Rights Activists News Agency (HRANA), que ha registrado 240 instancias de “confesiones forzadas”.

Según la HRANA, la represión
Según la HRANA, la represión de las protestas en Irán dejó más de 6.100 muertos y más de 41.800 detenidos

La misma fuente, con sede en Estados Unidos, dice haber confirmado la muerte en las protestas de 6.126 personas, entre ellas 5.777 manifestantes, 86 menores, 214 miembros de las fuerzas de seguridad y 49 transeúntes. La oenegé agregó que investiga más de 17.000 posibles muertes y advirtió que continúa una ola de detenciones.

Un video que circuló el lunes en redes sociales muestra un joven, identificado por usuarios como Shervin Bagherian, de 18 años, siendo interrogado por la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad. En el video se le informa de que afrontará cargos que podrían costarle la pena capital.

En otro caso ampliamente compartido, un hombre aparece admitiendo haber enviado imágenes de las protestas por redes sociales al presidente estadounidense, Donald Trump.

Esas transmisiones se han usado en el pasado antes de una ejecución, una condena de la que ni los extranjeros se salvan.

Las confesiones televisadas buscan desacreditar
Las confesiones televisadas buscan desacreditar a manifestantes pacíficos presentándolos como criminales o agentes extranjeros (AP/ARCHIVO)

La francesa Cecile Kohler fue mostrada en octubre de 2022 en la televisión iraní haciendo una “confesión forzada”, según activistas, antes de ser sentenciada por espionaje, una acusación que su familia rechaza con vehemencia.

Ella y su compatriota Jacques Paris fueron liberados a finales del año pasado, pero no han podido salir de Irán.

Humillar disidentes

El Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos, dijo que “estas confesiones falsas usualmente son empleadas como la única evidencia para una condena, incluso en casos capitales en los que se puede aplicar la pena de muerte”.

"Al forzar a los disidentes a ‘confesar’ públicamente acciones como ‘colusión con potencias extranjeras’, el Estado legitima su represión bajo el argumento de proteger la seguridad nacional“, señaló Roya Boroumand.

“Estas transmisiones también buscan humillar y destruir la credibilidad de los disidentes al tiempo que recuerdan al público el alto costo de desafiar al estado”, afirmó.

(AFP)

Temas Relacionados

Confesiones forzadasIránHuman Rights Activists News AgencyAmnistía InternacionalConsejo de Derechos Humanos de la ONUEstados UnidosIsraelRepresiónDerechos humanosTelevisión estatalÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El homenaje a las víctimas del Holocausto reveló historias inéditas y nuevas advertencias sobre el antisemitismo

Ceremonias en distintas ciudades europeas y el testimonio de sobrevivientes marcaron una jornada de memoria colectiva, con líderes internacionales advirtiendo sobre la urgente necesidad de enfrentar el resurgimiento del odio y la intolerancia

El homenaje a las víctimas

Una ola de frío histórica congeló parcialmente las Cataratas del Niágara y creó una imagen inédita

Una masa de aire ártico provocó temperaturas extremas en Canadá, saturó centros de acogida y dejó postales únicas de paisajes cubiertos de hielo

Una ola de frío histórica

Zelensky acusó a Rusia de socavar las negociaciones con su último ataque a Ucrania

Ucranianos y rusos se reunieron el viernes y el sábado en Abu Dabi con mediación de EEUU para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto

Zelensky acusó a Rusia de

Un bombardeo ruso en el sur de Ucrania dejó varios civiles heridos: dos niños y a una mujer embarazada entre las víctimas

El presidente Zelensky señaló que los ataques del Kremlin complican los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para poner fin a la invasión ordenada por Vladimir Putin

Un bombardeo ruso en el

Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar de Japón tras la visita de un alto funcionario de EEUU a Seúl

Pyongyang intensifica sus pruebas armamentísticas en vísperas de un congreso histórico del partido gobernante, donde Kim busca consolidar su poder. Es el segundo ensayo del mes

Corea del Norte lanzó dos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Según el British Medical Journal,

Según el British Medical Journal, la crisis del sistema de salud colombiano es por culpa del Gobierno Petro

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1

Juan Carlos Pinzón rechazó resultados de la encuesta de AtlasIntel de la que fue excluido: “Los invalida por completo”

Video: un niño le pegó fuerte cachetada a delincuente que había robado su bicicleta en Cúcuta

Lotería de Cundinamarca resultados lunes 26 de enero: números ganadores del último sorteo

INFOBAE AMÉRICA
El homenaje a las víctimas

El homenaje a las víctimas del Holocausto reveló historias inéditas y nuevas advertencias sobre el antisemitismo

El Gobierno aprueba la creación de la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27

La inflación de Brasil desciende hasta el 4,5% interanual en enero

Google permitirá programar reuniones con Gemini en Google Calendar

AMP. Alcaraz rompe su techo en Australia y ya está en semifinales

ENTRETENIMIENTO

Foo Fighters confirmó que lanzará

Foo Fighters confirmó que lanzará un nuevo disco antes de su gira por Australia

Las 10 mejores series de Marvel, según The Times

Jason Biggs revela la enseñanza más inesperada de Eugene Levy en el set de “American Pie” y su impacto actual

Chris Pratt y la inteligencia artificial en el cine: “La humanidad en la actuación no se puede reemplazar”

Las dos películas que Robert De Niro abandonó durante el rodaje por diferencias creativas