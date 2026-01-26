Rusia lanzó un ataque nocturno con drones sobre varias localidades de Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

Rusia atacó durante la noche a Ucrania con 138 drones de larga distancia, de los cuales 110 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este lunes. Otros 21 drones impactaron en once localizaciones distintas del país, aunque estas no fueron especificadas en el balance oficial.

Mientras tanto, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, comunicó en una nota en su canal de Telegram que se produjo un ataque nocturno contra una refinería de petróleo en la región de Krasnodar, situada en el sur de Rusia. Más tarde, Ucrania reivindicó la autoría de este ataque contra la refinería localizada en Slaviansk-on-Kuban, de acuerdo con el mismo portavoz, aunque sin ofrecer detalles adicionales.

Desde el 9 de enero, los ataques rusos al sistema energético ucraniano han dejado a millones sin luz, agua ni calefacción durante el invierno (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Las autoridades de Krasnodar confirmaron que fragmentos de drones impactaron en dos empresas y en tres viviendas, lo que provocó incendios que los bomberos se encontraban extinguiendo. Al menos una persona resultó herida en estos hechos, según estas fuentes. El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 40 drones ucranianos, de los cuales 34 fueron interceptados en Krasnodar, mientras que otros cuatro fueron abatidos en el mar de Azov y uno en cada una de las regiones de Briansk y Kaluga. Moscú no detalló daños materiales ni víctimas por estos incidentes.

El intercambio de ataques con drones y, ocasionalmente, con misiles entre Rusia y Ucrania ocurre prácticamente cada noche y está dirigido principalmente contra infraestructuras críticas y objetivos militares situados en la retaguardia de ambos países. Desde el 9 de enero, los ataques masivos rusos contra el sistema energético ucraniano han dejado a millones de personas sin luz, agua ni calefacción durante varios días en el invierno más frío de los últimos años, según se informó.

Fragmentos de drones ucranianos causaron incendios en dos empresas y tres viviendas en Krasnodar, dejando al menos un herido (REUTERS/ARCHIVO)

Ucrania ha señalado como prioridad atacar refinerías y otras infraestructuras de procesamiento y exportación de crudo en territorio ruso, ya que el petróleo constituye la principal fuente de financiación para el esfuerzo de guerra del Kremlin.

El viernes anterior, las autoridades rusas reportaron un incendio en un depósito de combustible en la ciudad de Penza tras el impacto de los restos de un dron interceptado, en el marco de otro ataque atribuido al Ejército ucraniano. Días antes, los bomberos de Krasnodar extinguieron un incendio en la refinería de Afipski, objetivo recurrente de los ataques ucranianos en los últimos meses como parte de la campaña de Kiev contra la infraestructura energética rusa desde el inicio de la invasión ordenada en febrero de 2022 por el presidente Vladimir Putin.