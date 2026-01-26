El hallazgo de más de 800 piedras de afilar romanas en el norte de Inglaterra intriga a la arqueología

Un hallazgo arqueológico en la ribera del río Wear aporta nuevas pruebas sobre la organización y escala de la industria romana en el norte de Inglaterra (Durham University/Gary Bankhead)

Más de 800 piedras de afilar romanas fueron localizadas en la ribera norte del río Wear, cerca del caserío de Offerton, en las inmediaciones de Sunderland. Este yacimiento, considerado el mayor centro de producción de piedras de afilar descubierto en el Reino Unido, aporta nuevas claves sobre la actividad industrial romana en el norte de Inglaterra, según informó Smithsonian Magazine.

El equipo dirigido por Gary Bankhead, asociado honorario de la Universidad de Durham y presidente de la Asociación Comunitaria Vedra Hylton (VHCA), situó el hallazgo en las capas de sedimento próximas al río.

La campaña de excavación se extendió durante seis meses y comenzó tras el descubrimiento inicial de la voluntaria Allyson Timm. Las piedras, similares a pequeñas barras rectangulares, se hallaron en la orilla y constituyen residuos generados por el centro de manufactura romano.

El descubrimiento de 11 anclas de piedra en el río Wear constituye un registro inédito para Europa noroccidental y sugiere intensas actividades de navegación y transporte en el área (Durham University/Kumar Ujjwal Singh)

Muchas piedras de afilar presentan fracturas o daños, lo que motivó su descarte en el propio lugar de producción. Los arqueólogos confirmaron la extracción de arenisca en la ribera norte y su posterior traslado al sur, donde era tallada y transformada en herramientas de afilado.

El sitio también reveló cinco anclas de piedra recuperadas recientemente, que, sumadas a las seis halladas en 2022, conforman un registro total de 11 anclas de piedra en un río de Europa noroccidental, cifra sin precedentes, de acuerdo con Smithsonian Magazine.

Un centro industrial romano de grandes dimensiones

Bankhead resaltó la ubicación estratégica de la fábrica. Las piedras finalizadas se transportaban hacia la costa para su distribución en Gran Bretaña y otras regiones del Imperio romano. El arqueólogo afirmó: “Es, sin lugar a dudas, el mayor sitio de producción de piedras de afilar en Gran Bretaña y probablemente del noroeste de Europa“.

El yacimiento revela una red de producción y distribución de herramientas que conectaba a Sunderland con otras regiones del Imperio romano (Durham University/Gary Bankhead)

Hasta este hallazgo, en todo el archipiélago británico solo se habían documentado unas 250 piedras de afilar de época romana. El descubrimiento en Sunderland multiplica la cifra por más de tres y sugiere la posible existencia de cientos o incluso miles de piezas adicionales todavía ocultas en el yacimiento.

La cronología del sitio fue determinada mediante datación por luminiscencia ópticamente estimulada, con pruebas aplicadas a los sedimentos. Los resultados muestran que las piedras se fabricaron y enterraron entre los años 104 y 238 d.C., en pleno periodo de ocupación romana en Britania. Los especialistas sostienen que estos datos respaldan la interpretación del enclave como un activo centro industrial de esa época, según Smithsonian Magazine.

La arqueóloga Eleri Cousins, de la Universidad de Durham, evaluó el impacto del descubrimiento: la confirmación de su origen romano puede aportar información clave sobre la manufactura y la industria en el norte militarizado de la provincia. Bankhead subrayó la excepcionalidad del volumen recuperado y la rareza del sitio a nivel europeo.

Impacto local y continuidad histórica

Allyson Timm, responsable del hallazgo inicial, relató que desconocía la función de estas piezas cuando las encontró y, por su forma, las apodó “piedras Mars Bar”. Los testimonios reunidos por Smithsonian Magazine destacan la importancia del trabajo conjunto entre voluntarios y especialistas.

Los objetos recuperados evidencian la persistente actividad humana en Offerton y consolidan el vínculo entre el pasado romano y la identidad actual de Sunderland (Durham University/Gary Bankhead)

Michael Mordey, líder del concejo municipal de Sunderland, destacó el valor del hallazgo para la memoria y la identidad local. Recordó la tradición industrial de la ribera del río Wear y precisó que este descubrimiento retrotrae la actividad humana en Offerton más de 1.800 años.

Junto con las piedras de afilar y las anclas de piedra, los arqueólogos identificaron restos de otras épocas, como un embarcadero medieval, herramientas especializadas (cinceles y separadores de piedra), un zapato de cuero de la época Tudor y material bélico vinculado a la guerra civil inglesa.

Estos objetos amplían el significado del yacimiento, atestiguando la continuidad de la presencia humana y reforzando su carácter estratégico y polifacético.

El avance de la investigación genera entusiasmo tanto en el equipo como en la comunidad local. Las expectativas se centran en que futuros estudios permitan esclarecer el papel de Sunderland en la red económica e industrial romana y contribuyan a profundizar en su legado arqueológico.