Zelensky pidió reforzar el sistema energético y las defensas aéreas de Ucrania tras otra semana de ataques masivos rusos

El presidente lituano Gitanas Nauseda recibe a Volodímir Zelenski en Vilna, donde agradecieron el envío de casi 100 generadores para Ucrania. (REUTERS/Kuba Stezycki)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, enfatizó este domingo la urgente necesidad de reforzar la resiliencia energética y la defensa aérea de Ucrania durante su reunión con el jefe de Estado lituano, Gitanas Nauseda, en la capital lituana.

El encuentro se produjo tras una semana particularmente devastadora en la que Rusia lanzó más de 1.700 drones de ataque, casi 1.400 bombas aéreas guiadas y 69 misiles de diferentes tipos contra territorio ucraniano, según denunció el propio Zelensky.

“Durante la reunión con el presidente Gitanas Nauseda, hablamos, ante todo, del apoyo al sistema energético de Ucrania. Rusia ataca nuestro sector energético todos los días”, escribió Zelensky en X tras el encuentro, en el que informó al mandatario lituano sobre las necesidades de su país.

El presidente ucraniano agradeció a Lituania por su apoyo y destacó la decisión del país báltico de ayudar a las ciudades y comunidades ucranianas con la transferencia de casi un centenar de generadores, equipamiento crucial en momentos en que cientos de edificios en Kiev permanecen sin calefacción en temperaturas bajo cero.

Según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, actualmente 1.676 edificios de apartamentos en la capital ucraniana carecen de calefacción tras los ataques del 24 de enero, afectando a medio millón de personas que han debido evacuar. Las temperaturas bajo cero y los repetidos ataques aéreos han ralentizado los esfuerzos de los equipos de reparación que trabajan para restablecer la calefacción y la electricidad.

“Cada ataque masivo de Rusia puede ser devastador. Por eso necesitamos misiles para los sistemas de defensa aérea cada día, y seguimos trabajando con Estados Unidos y Europa para reforzar la protección del espacio aéreo”, escribió Zelensky en Telegram.

La agenda bilateral entre Zelensky y Nauseda también abordó la cooperación militar, proyectos de defensa conjuntos y la propuesta lituana de lanzar una plataforma de exportación de armas en Vilna. Asimismo, discutieron el apoyo a la iniciativa aliada PURL para la adquisición de armas y munición fabricados en Estados Unidos, que Kiev considera claves para su defensa, así como la cooperación dentro del instrumento financiero SAFE de la Unión Europea para la compra conjunta de material militar.

Nauseda y Zelenski en el Palacio Presidencial de Vilna, donde abordaron cooperación militar y defensa aérea tras semana de ataques masivos rusos. (REUTERS/Kuba Stezycki)

La diplomacia también ocupó un lugar central en la reunión. Zelensky compartió con Nauseda los detalles más recientes de los esfuerzos diplomáticos hacia la paz, incluidas las reuniones celebradas el viernes y sábado en Abu Dabi con delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

“Ucrania, como siempre, está haciendo todo lo posible por su parte para poner fin a la guerra”, aseguró el presidente ucraniano, quien calificó las negociaciones de “constructivas” y confirmó que ambas partes acordaron reunirse nuevamente en Abu Dabi la próxima semana.

Zelensky llegó esta mañana a Vilna acompañado de su esposa, Olena Zelenska, para participar en los actos conmemorativos del 163º aniversario del Levantamiento de Enero de 1863 contra el imperio ruso zarista, junto con Nauseda y el presidente polaco, Karol Nawrocki.

Zelenski, Nauseda y Nawrocki en misa en la Catedral de Vilna, previo a reunión trilateral sobre seguridad y negociaciones de paz con Rusia. (REUTERS/Kuba Stezycki)

En el marco de la visita se llevará a cabo una reunión trilateral en el formato del Triángulo de Lublin, en la que los tres mandatarios abordarán la situación actual en materia de seguridad y las negociaciones en curso sobre los parámetros para poner fin a la guerra de agresión rusa contra Ucrania.

Nawrocki, cuya oficina destacó en X el paralelismo entre la invasión rusa de Ucrania y las luchas pasadas por la libertad de los pueblos bajo el imperio ruso, señaló que “al mirar al pasado en busca de lo que tenemos en común, es más fácil hoy enfrentar los problemas que tenemos por delante, especialmente en una era de resurgimiento de la Rusia imperial”.

Polonia y Lituania se cuentan entre los partidarios más firmes de Kiev en la Unión Europea, y ambos países han suministrado recientemente cientos de generadores al país devastado por la guerra.