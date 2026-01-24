Mundo

Las conversaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU para poner fin a la guerra continuarán en Abu Dabi la próxima semana

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos informó que la segunda ronda de negociaciones de este sábado se celebró en un “ambiente constructivo y positivo”

Los diálogos entre Ucrania, Rusia y EEUU en Abu Dabi (Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

Las conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos para detener la guerra continuarán en Abu Dabi la próxima semana, según informó a la agencia de noticias AFP este sábado una fuente con conocimiento de las conversaciones.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de las conversaciones, confirmó que continuarían después de que un portavoz del gobierno emiratí afirmara que la segunda ronda de negociaciones entre las partes se había celebrado en un “ambiente constructivo y positivo”.

La delegación rusa regresó a su hotel tras casi tres horas de conversaciones a puerta cerrada sobre el control del Donbás y medidas de seguridad al término de la guerra, según las agencias TASS y RIA Nóvosti. En tanto, Diana Davitian, portavoz de Rustem Umerov, el principal negociador de Ucrania, también confirmó que la reunión había concluido tras unas horas de conversaciones.

El proceso para llegar a un acuerdo genera tensión por la disputa territorial en el Donbás. El Kremlin reiteró su exigencia de que Kiev retire sus fuerzas de los territorios industriales y mineros del este de Ucrania, actualmente controlados en gran parte por Rusia, una postura que anticipa duras negociaciones para la próxima reunión.

Según el jefe negociador ucraniano Umérov, los diálogos iniciados el viernes se centraron en “los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera”.

Se trata de las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Estados Unidos para resolver el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que causó decenas de miles de muertes desde 2022.

Noticia en desarrollo

