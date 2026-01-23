Mundo

Ucrania atacó un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Penza y provocó incendio masivo en un punto militar clave

Las autoridades rusas reportan que un vehículo aéreo no tripulado impactó una instalación energética a más de 500 kilómetros de Moscú. Las operaciones de rescate involucran a decenas de bomberos

Un militar de la 24.ª Brigada Mecanizada Separada Rey Danylo de las Fuerzas Armadas de Ucrania captura un vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento durante su aterrizaje en una posición cercana a la línea del frente (REUTERS/Archivo)

Ucrania lanzó un bombardeo con drones de ala fija contra un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Penza, situada a unos 500 kilómetros al sudeste de Moscú, en el centro de la parte europea de Rusia.

Según informó este viernes el gobernador local, Oleg Mélnichenko, “alrededor de las 04:00 de la madrugada se desató un incendio en un depósito de petróleo de Penza tras el ataque de un dron”.

A través de su canal en MAX, el sistema de mensajería ruso, el gobernador indicó que, según los datos preliminares, no hay muertos ni heridos. En el lugar trabajan 26 bomberos y 14 coches de bomberos para controlar el incendio.

Mélnichenko detalló que las defensas antiaéreas derribaron 4 drones y que “los restos de uno de ellos cayó sobre el depósito y provocó el incendio”. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la extinción de las llamas.

En la región de Voronezh, una casa se incendió como resultado de los escombros caídos de los drones, informó el gobernador Aleksandr Gusev.

Un incendio arrasó un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Penza tras un bombardeo de Kiev con drones (Europa Press/Archivo)

El Ministerio de Defensa ruso informó además que, durante la noche, las defensas antiaéreas derribaron un total de 12 drones ucranianos de ala fija en distintas zonas. Por su parte, el Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó a través de Facebook la neutralización de 76 de los 101 drones lanzados por las tropas rusas desde el jueves por la tarde.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, tropas de misiles antiaéreos, unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados y grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

Ucrania considera que las instalaciones energéticas de Moscú son objetivos militares, al argumentar que financian de manera directa la invasión rusa sobre territorio ucraniano. Por este motivo, Kiev lleva a cabo ataques periódicos en zonas profundas de las zonas ocupadas, con el objetivo de reducir la capacidad de combate del Kremlin.

Ucrania considera que las instalaciones energéticas de Moscú son objetivos militares (Europa Press)

El 21 de enero, una terminal petrolera ubicada cerca de la aldea de Volna, en el Krai de Krasnodar (Rusia), fue atacada, provocando un incendio que causó la muerte de tres personas y dejó ocho heridos, según informaron el gobernador Veniamin Kondratyev y medios independientes.

“Actualmente hay un incendio en las terminales, con cuatro tanques de productos petrolíferos en llamas. Para hacer frente a las consecuencias, se han movilizado 97 personas y 29 equipos, incluidos empleados del Ministerio de Emergencias de Rusia”, detalló Kondratyev tras el ataque.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó este viernes que “1.940 edificios de gran altura permanecen sin calefacción, a los que se les está conectando por segunda vez tras los ataques enemigos del 9 y 20 de enero”.

Durante la noche, los trabajadores de servicios públicos y energía comenzaron a suministrar calefacción a más de 650 casas. Klitschko destacó que la mayoría de estos edificios se encuentran en el margen izquierdo de la capital y en el distrito de Pechersk. Algunos rascacielos de los distritos de Holosiivskyi y Solomyanskyi tampoco tienen calefacción.

Ucranianos combaten los apagones y el frío en medio de ataques rusos al sistema energético (EFE/Rostyslav Averchuk)

Además, la Compañía Eléctrica Nacional Ukrenergo informó que se prevén cortes de suministro cada hora durante todo el día. “Consulte la hora y el alcance de los cortes en su domicilio en las páginas oficiales de la compañía eléctrica regional de su región”, aconsejó la compañía.

El motivo de la introducción de restricciones son las consecuencias de los ataques masivos con misiles y drones rusos a las instalaciones energéticas, los cuales se intensificaron desde inicios de enero.

(Con información de EFE)

De Old Trafford a la televisión: el Manchester United tendrá una serie de la mano de los creadores de ‘The Crown’

Las frutas que no deberías comer por la noche: así influyen al sueño y al organismo

El fuego no da tregua en Chubut y se espera otra jornada de calor extremo en la zona afectada por los incendios

España participa en la producción del PAC-3 MSE de EEUU: “Es el misil de defensa aérea más avanzado del mundo”

Los pescados que las mujeres embarazadas deben evitar por su alto contenido en mercurio

Infobae

Costa avisa a EEUU de que la UE tiene "el poder y herramientas" para responder ante "cualquier forma de coerción"

La AN juzgará en octubre a Duro Felguera, su ex presidente y excargos venezolanos por presuntos sobornos

La ONU advierte en el Consejo de Seguridad de que la situación en Siria sigue "muy tensa" pese al alto el fuego

Rutte defiende su perfil bajo con Groenlandia y dice que trabaja "entre bastidores" para desescalar la tensión

Sánchez dice que España ha "triplicado" su inversión en Defensa y estaría "encantado" de explicárselo a Trump

De Old Trafford a la televisión: el Manchester United tendrá una serie de la mano de los creadores de ‘The Crown’

Top 10: Los K-dramas y shows más populares hoy en Corea del Sur para engancharse este fin de semana

La colección perdida de ‘La Niñera’: Fran Drescher cuenta qué pasó con los outfits icónicos

Yerin Ha analizó su papel central en Bridgerton: “Me sentí un poco invencible”

Derek Hough y Hayley Erbert presentaron a su hija, luego de crisis de salud y una pérdida en el proceso: “El arcoíris después de la tormenta”