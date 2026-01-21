Trump respaldó al presidente sirio y la ofensiva del Ejército en el norte del país contra las milicias kurdas (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el martes la gestión del presidente de transición sirio Ahmed al-Sharaa, a quien calificó como “un tipo fuerte, un tipo duro”, tras la reciente liberación de presos vinculados con el Estado Islámico (EI) en el este de Siria.

En declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidense afirmó que Al-Sharaa “está trabajando muy, muy duro” y subrayó que “no vas a poner a un niño de coro ahí y hacer el trabajo”, en referencia al uso de la fuerza por parte del Ejército sirio en el noreste del país.

El presidente republicano justificó las acciones de las tropas sirias, argumentando que buscan “mantener a los terroristas presos” en sus celdas. “Fueron capaces de hacerlo”, aseguró Trump.

El presidente estadounidense confirmó que mantuvo una conversación telefónica con Al-Sharaa el lunes, en la que ambos analizaron la situación de los presos del EI bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y el traspaso de prisiones a las fuerzas de seguridad afiliadas a Damasco.

Trump confirmó: “Hablé con él ayer de los prisiones y de lo que estaba pasando. Tenemos a algunos de los peores terroristas del mundo en esas cárceles, y él está observando”.

El Ejército sirio y las milicias kurdo-árabes se acusaron mutuamente de la liberación de yihadistas recluidos en centros como la prisión de Al Shaddadi, al sur de la gobernación de Al Hasaka, donde según las FDS permanecían hasta 1.500 combatientes de la organización terrorista.

El grupo kurdo-árabe lamentó que, pese a la proximidad de la prisión —a solo dos kilómetros de una base de la coalición internacional—, “las reiteradas llamadas a la base no obtuvieron respuesta”.

Estados Unidos anunció este martes el fin del apoyo militar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la lucha contra el EI, en favor de las autoridades de transición sirias. Según la administración estadounidense, “el propósito original (...) ha expirado”, e instó a la integración de las fuerzas kurdo-árabes al Estado sirio.

Trump abordó este cambio de política en su comparecencia, al señalar: “Me gustan los kurdos, pero se les pagaba muchísimo. Les hemos dado petróleo y otras cosas, así que lo hacían más por sí mismos que por nosotros. Pero nos llevamos bien con los kurdos y tratamos de protegerlos”.

El mandatario norteamericano afirmó además que su gestión “ha hecho un buen trabajo” para evitar una guerra civil en Siria. “El propósito original de las FDS como principal fuerza contra Estado Islámico sobre el terreno prácticamente ha expirado”, afirmó el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack.

Según explicó, Damasco “está ahora dispuesto y posicionado para asumir las responsabilidades de seguridad”, incluidas la custodia de centros de detención y campamentos donde permanecen recluidos miles de presuntos combatientes y familiares del grupo yihadista.

Entre otros detalles, Trump informó en la conferencia de prensa del martes que sostuvo una conversación telefónica “muy importante” y “muy buena” con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Por su parte, Ankara confirmó la llamada bilateral, en la que ambos presidentes discutieron las relaciones entre ambos países, la lucha contra EI y la situación de los miembros de la organización detenidos en cárceles sirias. La información fue difundida por la agencia estatal de noticias Anadolu.

