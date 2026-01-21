Mundo

Trump respaldó al presidente sirio y la ofensiva del Ejército en el norte del país contra las milicias kurdas

El presidente de Estados Unidos catalogó a Ahmed al-Sharaa como “un tipo fuerte” que está trabajando “muy duro” para “mantener a los terroristas presos” con el poder de las fuerzas gubernamentales

Guardar
Trump respaldó al presidente sirio
Trump respaldó al presidente sirio y la ofensiva del Ejército en el norte del país contra las milicias kurdas (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el martes la gestión del presidente de transición sirio Ahmed al-Sharaa, a quien calificó como “un tipo fuerte, un tipo duro”, tras la reciente liberación de presos vinculados con el Estado Islámico (EI) en el este de Siria.

En declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidense afirmó que Al-Sharaa “está trabajando muy, muy duro” y subrayó que “no vas a poner a un niño de coro ahí y hacer el trabajo”, en referencia al uso de la fuerza por parte del Ejército sirio en el noreste del país.

El presidente republicano justificó las acciones de las tropas sirias, argumentando que buscan “mantener a los terroristas presos” en sus celdas. “Fueron capaces de hacerlo”, aseguró Trump.

El presidente estadounidense confirmó que mantuvo una conversación telefónica con Al-Sharaa el lunes, en la que ambos analizaron la situación de los presos del EI bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y el traspaso de prisiones a las fuerzas de seguridad afiliadas a Damasco.

Trump confirmó: “Hablé con él ayer de los prisiones y de lo que estaba pasando. Tenemos a algunos de los peores terroristas del mundo en esas cárceles, y él está observando”.

Trump defiende al presidente sirio
Trump defiende al presidente sirio y el uso del Ejército en el noreste del país (Europa Press)

El Ejército sirio y las milicias kurdo-árabes se acusaron mutuamente de la liberación de yihadistas recluidos en centros como la prisión de Al Shaddadi, al sur de la gobernación de Al Hasaka, donde según las FDS permanecían hasta 1.500 combatientes de la organización terrorista.

El grupo kurdo-árabe lamentó que, pese a la proximidad de la prisión —a solo dos kilómetros de una base de la coalición internacional—, “las reiteradas llamadas a la base no obtuvieron respuesta”.

Estados Unidos anunció este martes el fin del apoyo militar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la lucha contra el EI, en favor de las autoridades de transición sirias. Según la administración estadounidense, “el propósito original (...) ha expirado”, e instó a la integración de las fuerzas kurdo-árabes al Estado sirio.

Trump abordó este cambio de política en su comparecencia, al señalar: “Me gustan los kurdos, pero se les pagaba muchísimo. Les hemos dado petróleo y otras cosas, así que lo hacían más por sí mismos que por nosotros. Pero nos llevamos bien con los kurdos y tratamos de protegerlos”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, al cumplirse un año de su segundo mandato, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 20 de enero de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

El mandatario norteamericano afirmó además que su gestión “ha hecho un buen trabajo” para evitar una guerra civil en Siria. “El propósito original de las FDS como principal fuerza contra Estado Islámico sobre el terreno prácticamente ha expirado”, afirmó el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack.

Según explicó, Damasco “está ahora dispuesto y posicionado para asumir las responsabilidades de seguridad”, incluidas la custodia de centros de detención y campamentos donde permanecen recluidos miles de presuntos combatientes y familiares del grupo yihadista.

Entre otros detalles, Trump informó en la conferencia de prensa del martes que sostuvo una conversación telefónica “muy importante” y “muy buena” con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Por su parte, Ankara confirmó la llamada bilateral, en la que ambos presidentes discutieron las relaciones entre ambos países, la lucha contra EI y la situación de los miembros de la organización detenidos en cárceles sirias. La información fue difundida por la agencia estatal de noticias Anadolu.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Ahmed al SharaDonald TrumpSiriaEstados UnidosEEUUÚltimas Noticias AméricaFDSFuerzas Democráticas SiriasDamasco

Últimas Noticias

Japón reiniciará este miércoles la planta nuclear más grande del mundo tras el accidente de Fukushima en 2011

Un reactor de la central japonesa ubicada en Niigata vuelve a la actividad luego de obtener la aprobación gubernamental, pese a la persistente división social sobre el regreso de la energía atómica en la región

Japón reiniciará este miércoles la

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó la invitación de Trump para integrar el Consejo de la Paz

La oficina ministerial informó que el premier israelí se sumará al grupo ideado por el presidente de Estados Unidos, el cual busca la colaboración de dirigentes internacionales en tareas de reconstrucción y estabilidad global

El primer ministro de Israel,

Condenaron a cadena perpetua al asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe

La justicia de Japón impuso la pena máxima a un hombre de 45 años declarado culpable de matar al ex mandatari, luego de un proceso marcado por el interés ciudadano y cuestionamientos sobre el control de armas

Condenaron a cadena perpetua al

Ucrania a oscuras y bajo cero: el frío como estrategia de guerra de los rusos

Los ataques a la infraestructura energética ucraniana privan de luz, agua y calefacción a la población civil. El objetivo es generar una crisis de magnitud para quebrar al gobierno de Zelensky. Un drama humanitario en cámara lenta

Ucrania a oscuras y bajo

La inmutable capacidad de Putin para abandonar a sus aliados

El jefe de estado ruso no reaccionó para salvar a los dictadores que supieron visitarlo en el Kremlin para jurarle lealtad a cambio de protección

La inmutable capacidad de Putin
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron a un joven brutalmente

Encontraron a un joven brutalmente golpeado y su familia busca reconstruir qué pasó: “Nadie quiere hablar”

De capos históricos a operadores silenciosos: el perfil de cada uno de los 37 narcos enviados a EEUU

Ángela Fernández, psicóloga: “Aceptar a alguien como es no significa aguantar ni tolerar”

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Darío Bellido, psicólogo, explica por qué hay personas a las que les atrae la gente que les hace daño: “El vínculo sano no dispara tanto la adrenalina”

INFOBAE AMÉRICA
Alejandra Rubio, su emotiva reflexión

Alejandra Rubio, su emotiva reflexión sobre los peores momentos de su relación con Carlo Costanzia

Azerbaiyán acepta sumarse a la Junta de la Paz tras invitación de Trump

Mauricio defiende el acuerdo de devolución de las Islas Chagos ante las críticas de Trump

El primer avión de Airbus C295 fabricado en la India estará listo antes de septiembre

El IPC británico subió al 3,4 % en diciembre

ENTRETENIMIENTO

Ron Perlman revela su lado

Ron Perlman revela su lado más íntimo y lanza un proyecto para cambiar las reglas de Hollywood

Chris Pratt afirma que el pánico por la actriz Tilly Norwood, generada por IA, es pura mentira: “No sé quién es esta tía”

Matt Damon, harto de promocionar sus películas en las temporadas de premios, lo dará todo por ‘La Odisea’: “Es la última gran película que voy a hacer”

Zac Efron y Vanessa Hudgens recuerdan cómo fue protagonizar ‘High School Musical’ hace dos décadas

Stephen Graham relata cómo casi pierde su Globo de Oro tras los premios