El régimen de Irán amenazó con represalias si Trump ataca al ayatollah Ali Khamenei: “Prenderemos fuego a su mundo”

Las declaraciones se produjeron después de una entrevista que el mandatario estadounidense brindó el sábado, en la que describió al líder supremo iraní como “un hombre enfermo que debería gobernar su país adecuadamente y dejar de matar gente”

El régimen de Irán advirtió el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no emprenda ninguna acción contra el líder supremo del país, el ayatollah Ali Khamenei, en un contexto de fuerte tensión bilateral marcado por las protestas internas en la República Islámica y por el movimiento de fuerzas navales estadounidenses hacia el océano Índico.

Trump sabe que, si alguna mano de agresión se extiende hacia nuestro líder, no solo cortaremos esa mano, sino que también prenderemos fuego a su mundo”, declaró el general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas iraníes, en una advertencia directa al mandatario estadounidense.

Las declaraciones se produjeron después de una entrevista concedida el sábado por Trump a Politico, en la que describió a Jamenei como “un hombre enfermo que debería gobernar su país adecuadamente y dejar de matar gente”. En ese mismo diálogo, el presidente estadounidense afirmó que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, comentarios que generaron una rápida reacción de Teherán.

Las tensiones entre Washington y Teherán se intensificaron tras la represión de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre, motivadas por el deterioro de la situación económica del país. Trump trazó dos líneas rojas para la República Islámica: el asesinato de manifestantes pacíficos y la realización de ejecuciones masivas por parte de las autoridades iraníes tras las manifestaciones.

En paralelo a la escalada verbal, el portaaviones USS Abraham Lincoln transitó el martes por el estrecho de Malaca, una vía marítima estratégica que conecta el mar de la China Meridional con el océano Índico, según datos de seguimiento de embarcaciones. El buque había navegado en días recientes por el mar de la China Meridional.

Mientras tanto, la represión interna continuó bajo el escrutinio internacional. El número de muertos por las protestas alcanzó al menos 4.519 personas, informó el martes la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. La organización sostuvo que sus datos se apoyan en una red de activistas dentro de Irán que verifica cada fallecimiento reportado.

El balance de víctimas superó al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios registrados en Irán en décadas y evocó el caos que rodeó la revolución de 1979, que dio origen a la República Islámica. Aunque no se registraron protestas durante varios días, persistieron los temores de que el número de muertos aumente a medida que surja información desde un país bajo un cierre de internet impuesto por el gobierno desde el 8 de enero.

Khamenei declaró el sábado que las protestas dejaron “varios miles” de personas muertas y responsabilizó a Estados Unidos. Fue la primera referencia pública de un líder iraní sobre la magnitud de las bajas desde el inicio de la represión.

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

Además, más de 26.300 personas fueron arrestadas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos. Las declaraciones oficiales incrementaron los temores sobre posibles ejecuciones, dado que Irán figura entre los países con mayor número de penas capitales aplicadas a nivel mundial.

(Con información de Associated Press)

