Condenaron a cadena perpetua al asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe

El hombre acusado de asesinar al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue condenado este miércoles a cadena perpetua, más de tres años después del crimen que conmocionó al país y generó repercusiones internacionales.

El tribunal de la ciudad de Nara, presidido por el juez Shinichi Tanaka, dictó la sentencia contra Tetsuya Yamagami, de 45 años, quien enfrentó cargos por asesinato y violaciones a la ley de control de armas de fuego. El condenado utilizó un arma de fabricación casera para disparar y matar a Abe durante un discurso de campaña en julio de 2022.

Decenas de personas hicieron fila desde la mañana para obtener un lugar en la sala del tribunal, lo que reflejó el interés social en el desenlace del proceso judicial.

Durante el inicio del juicio en octubre, Yamagami admitió haber cometido el asesinato, aunque impugnó algunos de los otros cargos, según informaron los medios japoneses. En el sistema jurídico japonés, el juicio prosigue aun cuando el acusado reconoce su responsabilidad.

El caso generó un debate nacional sobre la violencia armada en un país con bajas tasas de crímenes de este tipo y puso bajo la lupa los presuntos vínculos entre figuras políticas conservadoras y la Iglesia de la Unificación, una organización considerada secta secreta por algunos sectores.

El asesinato de Shinzo Abe

El asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe fue calificado por asistentes al tribunal como “el incidente del siglo”. Un joven de 31 años, entrevistado por la AFP mientras esperaba para ingresar a la sala, afirmó: “Lo apreciaba mientras vivía. Su muerte fue impactante” y añadió que su presencia en el lugar obedecía a su interés por “saber sobre el hombre que mató a alguien que me importaba”.

A las puertas del tribunal, el trabajador de logística Manabu Kawashima expresó su interés en el caso y afirmó: “Quiero saber la verdad sobre Yamagami”. A las afueras del tribunal, otro ciudadano exhibía una pancarta pidiendo al juez que tomara “en la más completa consideración” las difíciles circunstancias de vida de Tetsuya Yamagami.

Durante el juicio, la fiscalía solicitó la cadena perpetua, calificando el crimen como “sin precedentes en nuestra historia de posguerra” y subrayando las “consecuencias extremadamente graves” que tuvo para la sociedad japonesa. La versión local de la cadena perpetua contempla la posibilidad de libertad condicional, aunque en la práctica muchos condenados permanecen encarcelados hasta su muerte, según expertos.

El proceso judicial, que se extendió durante varios meses, reveló que el motivo del acusado estaba vinculado a una intención de exponer y desacreditar a la Iglesia de la Unificación. Los fiscales explicaron que Yamagami actuó luego de que donaciones realizadas por su madre a la organización provocaran la bancarrota de su familia, y que el condenado llegó a creer que “políticos influyentes” protegían a la secta.

Shinzo Abe había participado en eventos organizados por entidades relacionadas con la iglesia. Según la acusación presentada en octubre, Yamagami “pensó que si mataba a alguien tan influyente como el ex primer ministro Abe, podría atraer la atención pública hacia la Iglesia y alimentar la crítica pública hacia ella”.

La Iglesia de la Unificación fue fundada en Corea del Sur en 1954 por Sun Myung Moon, y sus seguidores llegaron a ser conocidos como “Moonies”. En el juicio, el equipo de defensa de Yamagami presentó una petición de clemencia subrayando el “abuso religioso” que, según alegaron, sufrió durante su crianza por la profunda fe de su madre en esta organización.

Tras el suicidio de su esposo y con otro hijo gravemente enfermo, la madre de Yamagami destinó todos sus bienes a la iglesia con la esperanza de “salvar” a su familia, según relató el abogado defensor. Las donaciones acumuladas llegaron a 100 millones de yenes (1 millón de dólares en ese momento). Estas circunstancias llevaron al acusado a abandonar sus estudios universitarios, en 2005 intentó suicidarse y, poco después, su hermano también falleció por suicidio.

Las investigaciones posteriores al asesinato de Shinzo Abe revelaron una serie de conexiones entre la Iglesia de la Unificación y numerosos legisladores conservadores del Partido Liberal Democrático, causando la renuncia de cuatro ministros del gabinete.

A partir de 2020, Yamagami comenzó a fabricar manualmente un arma de fuego letal, que probó en una zona montañosa apartada. Los fiscales consideraron que estas acciones demuestran la alta premeditación del ataque contra Abe.

El asesinato también puso en evidencia la situación excepcional de Japón en materia de control de armas. La violencia armada es tan inusual que los funcionarios de seguridad no identificaron de inmediato el disparo inicial y acudieron en auxilio de Abe con retraso, de acuerdo con los informes policiales posteriores al ataque.

