Siria anunció un cese al fuego de cuatro días con los kurdos en el norte del país

Miembros del ejército sirio se despliegan tras la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en Tabqa, Siria. 18 enero 2026 (REUTERS/Karam al-Masri)

El Ministerio de Defensa de Siria anunció este martes un cese al fuego de cuatro días con las fuerzas kurdas en el norte del país, tras informar de un “entendimiento” inicial con esta minoría sobre el futuro de la provincia de Hasaké, uno de sus principales bastiones.

La tregua comenzará a las 20.00 hora local (17.00 GMT) y se aplicará por un periodo de cuatro días, en cumplimiento del “acuerdo entre el Estado sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, dominadas por los kurdos)”, según indicó el ministerio en un comunicado.

El anuncio se produce después de varios intentos fallidos de alto al fuego y de que la presidencia siria diera un ultimátum a los kurdos, a quienes concedió un plazo de cuatro días “a partir del martes por la noche” para presentar un plan de “integración pacífica” de Hasaké en el Estado sirio.

Las FDS confirmaron que respetarán la tregua. “No iniciaremos ninguna acción militar si nuestras fuerzas no son objeto de ataques”, señalaron en un comunicado, en el que condicionaron su cumplimiento a la ausencia de operaciones ofensivas del Ejército.

El gobierno interino de Siria, encabezado por Ahmed al Sharaa, busca afirmar su autoridad en todo el territorio tras el derrocamiento de Bashar al Assad a finales de 2024, que puso fin a más de 13 años de guerra civil. Al Sharaa, un líder islamista, llegó a la presidencia tras liderar la ofensiva que forzó la huida de Asad.

Los kurdos, un pueblo sin Estado propio repartido entre Siria, Turquía, Irak e Irán, establecieron durante la guerra civil una administración autónoma en el norte y noreste de Siria. En ese contexto, las FDS se consolidaron como la principal fuerza armada de la región.

Miembros militares se reúnen cerca de la prisión de Raqqa, donde el ejército sirio está asediando a los miembros de las SDF después de que el ejército sirio tomó el control de la ciudad de Raqqa, Siria, el 19 de enero de 2026 (REUTERS/Mahmoud Hassano)

Durante años, las FDS fueron la punta de lanza de la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), derrotado territorialmente en Siria en 2019. Estados Unidos apoyó militarmente a esta coalición, aunque en la actual coyuntura respalda al nuevo liderazgo en Damasco.

El emisario estadounidense para Siria, Tom Barrack, afirmó este martes que las fuerzas kurdas “ya no tienen razón de ser”. “La misión inicial de las FDS como principal fuerza contra el EI sobre el terreno ha concluido en gran medida, ya que Damasco está ahora listo para tomar el relevo en materia de seguridad, en particular para controlar los centros de detención del EI”, escribió en su cuenta de X.

En paralelo, las FDS anunciaron que se “vieron obligadas a retirarse” del campamento de Al Hol, donde viven decenas de miles de familiares de presuntos combatientes del EI, para reforzar la defensa de sus regiones ante el avance del Ejército sirio.

En virtud de acuerdos previos de cese al fuego, el Ejército se desplegó el lunes en amplias zonas del norte y noreste del país evacuadas por las FDS, especialmente en las provincias de Raqa y Deir Ezzor. También concentró tropas en los alrededores de varias localidades kurdas de Hasaké, adonde se replegaron los combatientes.

El lunes estaba previsto que el presidente sirio y el líder kurdo Mazloum Abdi cerraran en Damasco un acuerdo para integrar las instituciones civiles y militares kurdas en el Estado sirio, un pacto que habría supuesto un golpe decisivo a las aspiraciones de autonomía de la minoría.

Sin embargo, las conversaciones “se derrumbaron por completo”, según declaró este martes a la AFP un responsable kurdo, dejando la tregua militar como el único marco vigente en una negociación que sigue marcada por la desconfianza y el pulso por el control del territorio.