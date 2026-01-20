Mundo

Dinamarca pidió a la OTAN reforzar la vigilancia en Groenlandia en medio de las tensiones con Estados Unidos

La propuesta cuenta con el respaldo del gobierno de la isla y busca definir un marco de cooperación ante las disputas con Washington sobre el territorio ártico

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, junto al jefe de Defensa, Michael Wiggers Hyldgaard, durante una conferencia de prensa (REUTERS)

Dinamarca y Groenlandia presentaron este lunes una solicitud formal a la OTAN para establecer una misión de refuerzo en torno a Groenlandia, con el objetivo de incrementar la seguridad y la vigilancia en la isla.

La iniciativa surge en medio de las tensiones con Estados Unidos y tras recientes amenazas de aranceles recíprocos, en paralelo al aumento de la presencia militar aliada en la región del ártico.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, comunicó que la propuesta fue transferida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una reunión en Bruselas, junto a la responsable de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Poulsen indicó que el secretario general “ha tomado en consideración” la petición, aunque por ahora no se conoce una respuesta definida, ni detalles sobre el posible despliegue futuro.

Rutte manifestó la voluntad de la Alianza Atlántica de mantener su trabajo en la seguridad colectiva y la profundización de inversiones en capacidades importantes para la región ártica. Resaltó la importancia estratégica de este territorio, en especial Groenlandia, y valoró la cooperación entre aliados para afrontar nuevos retos internacionales.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (REUTERS/Antonio Bronic/Archivo)

Durante los últimos días, fuerzas de países aliados han llegado a Groenlandia en el marco del ejercicio militar “Arctic Endurance”, enfocado en la defensa del flanco norte de la Alianza Atlántica. Estas maniobras están lideradas por Dinamarca y, de momento, no constituyen una misión de la OTAN.

Poulsen aseguró que la estrategia danesa se orienta hacia una mayor responsabilidad en la defensa del Ártico. “Nada ha fracasado en cuanto a garantizar una mayor presencia de los aliados de la OTAN en Groenlandia”, afirmó el ministro, quien también remarcó la transparencia de Dinamarca en la comunicación sobre los ejercicios y subrayó la relevancia del diálogo constante con Estados Unidos.

El panorama geopolítico está definido por el posicionamiento de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump. El mandatario ha sostenido su interés en Groenlandia y ha amenazado con un arancel del 10% sobre productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero, que podría elevarse hasta el 25% en junio de 2026 si no se alcanza un acuerdo para la adquisición total de la isla. Consultado sobre la posibilidad de emplear la fuerza para obtener Groenlandia, Trump evitó dar detalles con un “sin comentarios”.

Donald Trump ha sostenido su interés en Groenlandia y ha amenazado con un arancel del 10% sobre productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

En declaraciones recientes, justificó su postura diciendo que Europa debería centrar su atención en el conflicto entre Rusia y Ucrania, además de expresar su disconformidad con la falta de apoyo europeo a sus demandas. También cuestionó la independencia del Comité Nobel al no ser elegido para el Premio Nobel de la Paz, relacionando este hecho con la actitud del gobierno noruego hacia sus intenciones respecto a Groenlandia.

Por otra parte, los gobiernos de Noruega y Finlandia pidieron frenar la escalada y defendieron el diálogo como única salida a la crisis. En una carta remitida al presidente estadounidense, resaltaron la independencia del Comité Nobel y solicitaron evitar un aumento de aranceles. Trump respondió con desconfianza sobre la supuesta neutralidad noruega en la decisión del premio.

Mientras sigue sin definirse si la OTAN desplegará una misión propia en Groenlandia, los ejercicios militares y los cruces diplomáticos ponen de manifiesto la sensibilidad estratégica de la región. La defensa de los países europeos y el equilibrio geopolítico en el Ártico dependen en gran parte del compromiso estadounidense, cuya retirada supondría un desafío considerable para la seguridad colectiva.

(Con información de AFP y EFE)

