Advierten que si se profundiza la crisis en Irán podría haber riesgos de proliferación nuclear: el antecedente de la URSS

Manifestantes queman vehículos en medio de crecientes disturbios antigubernamentales, en Teherán, Irán. REUTERS

Tras la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán por la violenta represión de las protestas en Teherán, los analistas advierten que la agitación interna que afecta a la teocracia iraní podría conllevar riesgos de proliferación nuclear.

Si bien en los últimos días el presidente estadounidense Donald Trump parecía haber desistido de un ataque militar contra Irán, el sábado pidió el fin del reinado de casi 40 años del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, en Irán. Los comentarios de Trump se produjeron en respuesta a que Khamenei lo calificara de “criminal” por apoyar a los manifestantes en Irán y los culpara de causar miles de muertes.

Mientras tanto, un portaaviones estadounidense, que días antes se encontraba en el Mar de China Meridional, pasó por Singapur durante la noche para entrar en el Estrecho de Malaca, lo que lo coloca en una ruta que podría llevarlo a Oriente Medio.

Con estos peligros, los analistas advierten que el material nuclear de Irán también podría estar en riesgo.

El material nuclear podría caer en malas manos

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, visita la Organización de Energía Atómica de Irán en Teherán, Irán. Organización Atómica de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

David Albright, ex inspector de armas nucleares en Irak y fundador del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, afirmó que, en un escenario de caos interno en Irán, el gobierno podría “perder la capacidad de proteger sus activos nucleares”.

Añadió que las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán “sería lo más preocupante”, y añadió que existe la posibilidad de que alguien pudiera robar parte de este material.

Existen precedentes históricos de tal escenario.

Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, el uranio altamente enriquecido y el plutonio, aptos para la construcción de bombas nucleares, desaparecieron debido a la erosión de la seguridad y la protección de estos activos.

Hasta ahora, Irán ha mantenido el control de sus instalaciones, incluso después de que Estados Unidos las bombardeara en la guerra de 12 días que Israel lanzó contra la República Islámica en junio.

Irán mantiene un arsenal de 440,9 kilogramos de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, lo que le separa técnicamente de los niveles de grado armamentístico del 90%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el organismo de control nuclear de la ONU con sede en Viena.

Un coche incendiado yace en la carretera tras los disturbios provocados por la precaria situación económica, en Teherán, Irán. IRIB vía WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS.

El organismo declaró en un informe el pasado noviembre que no ha podido verificar el estado ni la ubicación de este arsenal de uranio altamente enriquecido desde la guerra de junio.

El organismo declaró en noviembre que, por lo tanto, había perdido la continuidad del conocimiento en relación con los inventarios previamente declarados de material nuclear en Irán en las instalaciones afectadas por la guerra.

Un diplomático cercano al OIEA confirmó el lunes que el organismo aún no ha recibido información de Irán sobre el estado ni el paradero del arsenal de uranio altamente enriquecido. El diplomático habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con el protocolo diplomático.

Albright afirmó que las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido cabrían en unos 18 a 20 cilindros diseñados para el transporte, con un peso aproximado de 50 kilogramos cada uno. “Dos personas pueden transportarlo fácilmente”, afirmó sobre cada contenedor.

Kelsey Davenport, directora de política de no proliferación de la Asociación para el Control de Armas, con sede en Washington, afirmó que existe el riesgo de que las reservas “puedan ser desviadas a un programa encubierto o robadas por una facción del gobierno o del ejército que desee conservar la opción de fabricar armas”.

Añadió que este riesgo aumenta a medida que el gobierno iraní se siente amenazado o se desestabiliza.

Parte del material nuclear podría ser contrabandeado fuera de Irán o vendido a actores no estatales en caso de caos interno o un posible colapso del gobierno, afirmó Davenport.

“El riesgo es real, pero es difícil de evaluar, dadas las incógnitas sobre el estado y el paradero de los materiales”, enfatizó.

Posibilidad de que Irán construya una bomba nuclear

El líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Tanto Davenport como Albright señalaron que también existe la posibilidad teórica de fabricar bombas nucleares con uranio enriquecido al 60% de Irán. Teherán ha insistido durante años en que su programa es pacífico.

Sin embargo, un arma fabricada directamente con uranio enriquecido al 60%, en lugar de la pureza habitual del 90%, requiere más material nuclear, lo que la hace “mucho más grande y voluminosa, y probablemente no apta para su lanzamiento” en un misil, según Eric Brewer, exanalista de inteligencia estadounidense y actual vicepresidente adjunto de la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear.

Añadió que un dispositivo de este tipo aún podría ser “detonado en el desierto”, por ejemplo.

Brewer afirmó que no debe descartarse por completo la posibilidad de que el actual gobierno iraní opte por ese camino, pero subrayó que la mayoría de la información sugiere que el uranio altamente enriquecido “permanece enterrado en un túnel como resultado de los ataques estadounidenses y probablemente no sea fácilmente accesible para el régimen; al menos no con un riesgo importante de detección y otro ataque por parte de Estados Unidos o Israel”.

Añadió que los acontecimientos recientes “también han demostrado que el Líder Supremo tiene un listón muy alto para cualquier decisión de armamentismo”.

Un reactor nuclear podría ser un objetivo

Una bandera iraní frente al reactor nuclear de Bushehr en Irán el 21 de agosto del 2010. (AP foto/Vahid Salemi)

En caso de caos interno, el reactor nuclear iraní en Bushehr —la única central nuclear comercial de Irán, a unos 750 kilómetros al sur de Teherán— también podría ser saboteado o atacado con el objetivo de causar estragos o lograr un objetivo político, afirmó Albright. Bushehr se alimenta de uranio producido en Rusia, no en Irán.

Hasta el momento, no ha habido indicios de que Irán pierda el control de sus fuerzas de seguridad.

Albright mencionó el ataque perpetrado por el brazo armado del Congreso Nacional Africano contra la central nuclear de Koeberg, en Sudáfrica, cerca de Ciudad del Cabo, durante la creciente resistencia antiapartheid del país en 1982. El sabotaje causó daños considerables, pero no produjo lluvia radiactiva.

“Si el reactor de Bushehr sufre un accidente grave, los vientos transportarían la lluvia radiactiva en un plazo de 12 a 15 horas a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán”, declaró Albright.

