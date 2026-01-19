El número de muertos por el incendio en un centro comercial de Karachi aumentó a 23: se teme que haya más víctimas

El personal de emergencia inspecciona la parte dañada del edificio, luego de un gran incendio que se desató en el centro comercial Gul Plaza en Karachi, Pakistán, el 19 de enero de 2026 (REUTERS/Akhtar Soomro)

La cifra de víctimas mortales por el incendio que arrasó el centro comercial Gul Plaza, en Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, aumentó a 23, según confirmaron este lunes fuentes policiales, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los restos del edificio, gravemente dañado tras casi un día entero de llamas. Las autoridades advierten que el balance podría seguir creciendo a medida que los equipos de rescate accedan a zonas aún inaccesibles.

El incendio se desató la noche del sábado en el centro comercial de tres plantas con alrededor de 1.200 tiendas, dedicado principalmente a la venta de ropa, cosméticos y productos plásticos. Las llamas se propagaron con rapidez y no pudieron ser completamente controladas hasta casi 24 horas después, lo que retrasó el ingreso de los rescatistas a los niveles más afectados.

El jefe de la policía de la ciudad, Syed Asad Raza, informó a The Associated Press que hasta el lunes se habían recuperado 23 cuerpos, aunque solo seis pudieron ser identificados. El resto de las víctimas se encuentran en estado irreconocible, por lo que será necesario recurrir a pruebas de ADN para establecer su identidad. La doctora Summaiya Syed, cirujana de la policía, indicó que los equipos forenses ya comenzaron a recolectar muestras genéticas de los familiares de las personas desaparecidas.

Las cifras sobre desaparecidos varían según la fuente oficial. Mientras la policía de Karachi señaló que al menos 46 personas seguían sin ser localizadas, los servicios de rescate citados por AFP elevaron ese número hasta unos 60 desaparecidos. Ambas fuentes coinciden en que el recuento definitivo solo podrá establecerse una vez concluyan las operaciones de búsqueda, que continuaban este lunes entre escombros inestables y zonas parcialmente colapsadas.

El humo se eleva mientras los bomberos rocían agua para extinguir un incendio masivo que se declaró en el edificio del centro comercial Gul Plaza, en Karachi, Pakistán. 18 de enero de 2026. REUTERS/Stringer

En paralelo, medios locales paquistaníes informaron que el número de fallecidos podría ascender a 26, aunque esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por la policía ni por los equipos de emergencia. Las autoridades insistieron en que solo los cuerpos recuperados y registrados formalmente integran el balance oficial por el momento.

El incendio dejó además una treintena de heridos, varios de ellos con quemaduras y lesiones por inhalación de humo, que debieron ser hospitalizados. Entre las víctimas fatales se encuentra un bombero, según confirmó el jefe del gobierno provincial de Sindh, Murad Ali Shah, quien anunció una compensación de 10 millones de rupias (unos 36.000 dólares) para la familia de cada fallecido.

Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, los rescatistas continuaron trabajando para alcanzar sectores del edificio donde, según los reportes, algunas personas quedaron atrapadas tras perder contacto con sus familiares. El alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, aseguró que la operación de rescate “continuará hasta que todas las personas desaparecidas sean localizadas”.

A las puertas del centro comercial, decenas de familiares aguardaban noticias. Qaiser Ali relató que su esposa, su nuera y su hermana habían ido de compras el sábado para una boda y se encontraban dentro del edificio cuando comenzó el incendio. “Hablé con ellas por teléfono el domingo, pero después dejaron de responder”, dijo a AP. “No sé qué les ha pasado ni si siguen vivas”.

Unos trabajadores retiran escombros tras un gran incendio declarado en el centro comercial Gul Plaza de Karachi, Pakistán. 19 de enero de 2026. REUTERS/Akhtar Soomro

Otro sobreviviente, Saifur Rehman, contó que logró escapar cuando el fuego se expandía por los pisos inferiores, pero su hermano Mohammad Abrar, propietario de una tienda en el centro comercial, quedó atrapado. “Salí con vida, pero temo lo peor por mi hermano”, afirmó.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas. La policía informó que se abrió una investigación para establecer el origen del fuego y evaluar posibles responsabilidades, incluidas eventuales fallas en las medidas de seguridad del edificio.

El siniestro volvió a poner en evidencia los problemas estructurales de seguridad en Karachi, una megalópolis de más de 20 millones de habitantes, donde los incendios mortales son recurrentes. Las autoridades y expertos suelen atribuir estos episodios a infraestructuras deficientes, sistemas eléctricos precarios y construcciones ilegales, especialmente en mercados y centros comerciales densamente poblados.

Una mujer se consuela mientras llora la desaparición de seis familiares que estaban allí de compras para una ceremonia de boda, luego de un gran incendio que estalló en el centro comercial Gul Plaza en Karachi, Pakistán, el 19 de enero de 2026 (REUTERS/Akhtar Soomro)

En noviembre de 2023, un incendio en otro centro comercial de la ciudad dejó 10 muertos y 22 heridos. El antecedente más grave se remonta a 2012, cuando un incendio en una fábrica textil de Karachi causó la muerte de 260 personas, una de las peores tragedias industriales en la historia del país. Aquella catástrofe expuso la ausencia de salidas de emergencia, alarmas y controles básicos, problemas que, más de una década después, siguen marcando la realidad urbana de la ciudad.

Mientras avanzan las tareas de rescate en el Gul Plaza, la prioridad de las autoridades es localizar a los desaparecidos y esclarecer el origen del incendio, en un contexto donde el aumento del número de víctimas vuelve a poner bajo escrutinio los estándares de seguridad en una de las ciudades más vulnerables del sur de Asia.