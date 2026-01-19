Mundo

El ejército sirio toma el control de zonas clave tras acuerdo con las fuerzas kurdas

Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno interino sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias, el ejército consolidó su presencia en el norte y este de Siria, en medio de combates y denuncias por la liberación de yihadistas

Guardar
Miembros militares se reúnen cerca
Miembros militares se reúnen cerca de la prisión de Raqqa, donde el ejército sirio está asediando a los miembros de las SDF después de que el ejército tomó el control de la ciudad de Raqqa, Siria, el 19 de enero de 2026. REUTERS/Mahmoud Hassano

El ejército sirio consolidó el lunes su control sobre extensas zonas del norte y este de Siria, después de que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), de mayoría kurda, acordaran ceder territorios clave como resultado de un pacto alcanzado la víspera.

El gobierno interino sirio, encabezado por Ahmed al Sharaa, busca afirmar su autoridad nacional tras el derrocamiento de Bashar al Asad a finales de 2024. La presidencia siria informó el lunes sobre una conversación telefónica entre Al Sharaa y el presidente estadounidense Donald Trump, en la que ambos líderes resaltaron la necesidad de garantizar los derechos del pueblo kurdo dentro del Estado sirio y reafirmaron la importancia de preservar la unidad e independencia territorial de Siria.

Pese al alto el fuego pactado el domingo entre las fuerzas gubernamentales y las FDS, la noche del lunes se registraron nuevos enfrentamientos en puntos estratégicos como la prisión de Al Aqtan, en las afueras de Raqa, y en la ciudad de Shaddadi, en la gobernación de Al Hasaka. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), citado por AFP, confirmó combates y bombardeos en estas zonas. Tanto el ejército sirio como las FDS se acusaron mutuamente de haber facilitado la liberación de prisioneros del grupo Estado Islámico (EI) durante el caos de los combates. La agencia estatal siria SANA informó que el ejército impuso un toque de queda en Shaddadi y lanzó operaciones para capturar a los fugitivos, mientras que las FDS denunciaron la falta de apoyo por parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, cuya base se encuentra a pocos kilómetros del lugar.

Las FDS, apoyadas durante años por Washington en la lucha contra el Estado Islámico, confirmaron la pérdida de la prisión de Shaddadi tras intensos ataques de fuerzas progubernamentales. Según su portavoz, en el penal se encontraban miles de miembros de EI, y al menos nueve combatientes kurdos murieron y otros 20 resultaron heridos en los choques alrededor de la prisión de Al Aqtan, en la provincia de Raqa. Las FDS acusaron a las fuerzas gubernamentales de utilizar armamento pesado y drones, y publicaron en redes sociales imágenes de supuestas decapitaciones y de la liberación de yihadistas.

En paralelo, testigos de AFP y Reuters reportaron el despliegue masivo de vehículos militares y fuerzas de seguridad sirias en Raqa y zonas estratégicas como la presa de Tishrin, al este de Manbij, y la ciudad de Tabqa, consolidando el avance del ejército tras la retirada kurda.

Un miembro de la policía
Un miembro de la policía militar siria hace guardia cerca de la prisión de Raqqa, donde el ejército sirio está asediando a los miembros de las SDF después de que el ejército tomó el control de la ciudad de Raqqa, Siria, el 19 de enero de 2026. REUTERS/Mahmoud Hassano

El acuerdo, firmado por Al Sharaa y el comandante de las FDS, Mazloum Abdi, consta de 14 puntos y estipula la integración de los combatientes kurdos como individuos en las fuerzas armadas sirias, así como la transferencia inmediata al gobierno de las provincias de Deir Ezzor y Raqa, y el control de todos los cruces fronterizos y yacimientos de petróleo y gas. Las FDS, que durante la guerra civil llegaron a controlar hasta una cuarta parte del país con apoyo estadounidense, conservarán únicamente la provincia de Hasaka y la ciudad de Qamishli.

El lunes, Abdi y Al Sharaa mantuvieron negociaciones directas en Damasco, pero fuentes kurdas consultadas por Reuters calificaron el encuentro como poco productivo. Según la analista Fawza Yousef, Damasco exige a los kurdos “rendirse completamente”. Abdi, insatisfecho con los términos, habría solicitado más tiempo para consultarlo con sus comandantes y reiteró su propuesta de integrar las fuerzas como unidades, no como individuos, opción que el gobierno rechazó.

Mujeres caminan con banderas sirias,
Mujeres caminan con banderas sirias, después de que Siria y la principal fuerza de combate kurda SDF alcanzaran un amplio acuerdo para poner a las autoridades civiles y militares kurdas bajo el control del gobierno central el domingo, poniendo fin a días de combates en los que las tropas sirias capturaron territorio, incluidos campos petrolíferos clave, en Raqqa, Siria, el 19 de enero de 2026. REUTERS/Karam al-Masri

La administración siria advirtió a las FDS que cualquier intento de utilizar la cuestión de los prisioneros de Estado Islámico como presión política será considerado un acto criminal y una amenaza para la seguridad nacional, según declaraciones difundidas por SANA. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan instó a las FDS a cumplir los compromisos del acuerdo, advirtiendo que la era del terrorismo en la región ha terminado y que “la procrastinación o la resistencia no beneficiarán a nadie”.

La presencia de la coalición internacional y de Estados Unidos, que mantiene contactos con ambas partes, ha sido observada en zonas de conflicto, aunque las FDS han criticado la falta de intervención frente a los ataques de las fuerzas gubernamentales. Mientras, células durmientes del Estado Islámico siguen perpetrando ataques mortales tanto en Siria como en Irak, pese a la derrota formal del grupo en 2019.

(Con información de AFP, AP, Europa Press y Reuters)

Temas Relacionados

siriaestado islámicomedio oriente

Últimas Noticias

El primer ministro francés Sébastien Lecornu enfrenta una prueba clave tras aprobar el presupuesto sin consenso

El recurso al artículo 49.3 por parte del gobierno francés intensifica la crisis política, con la estabilidad del Ejecutivo en juego y nuevos desafíos por parte de la oposición en la Asamblea Nacional

El primer ministro francés Sébastien

La Corte Penal Internacional advirtió sobre los asesinatos en masa y las fosas comunes en Sudán

La fiscalía del tribunal internacional alertó al Consejo de Seguridad de la ONU sobre ejecuciones sistemáticas de civiles atribuidas a las fuerzas paramilitares y presentó pruebas audiovisuales y satelitales que apuntan a crímenes de guerra y de lesa humanidad en el oeste del país africano

La Corte Penal Internacional advirtió

Más de 160 fieles fueron secuestrados en ataques coordinados a iglesias del norte de Nigeria

La incursión armada se produjo durante misas dominicales en una zona rural del estado de Kaduna y vuelve a exponer la magnitud de la violencia criminal y la fragilidad de la seguridad en el norte del país

Más de 160 fieles fueron

Las lluvias en el sur de África causaron más de 150 muertes y miles de desplazados

Mozambique y Sudáfrica afrontan una grave emergencia tras semanas de tormentas, inundaciones y destrucción. Las autoridades priorizan el rescate mientras crecen los riesgos por nuevas precipitaciones y la amenaza de ciclones tropicales

Las lluvias en el sur

Crisis política en Bulgaria: renunció el presidente Rumen Radev

El mandatario búlgaro, Rumen Radev, comunicó su dimisión tras la caída del último gobierno y en un contexto de protestas y divisiones que han marcado la vida política del país desde 2021

Crisis política en Bulgaria: renunció
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

Si tenías un viaje en tren entre Madrid y Andalucía, este es el plan alternativo que ha puesto en marcha Renfe con un servicio especial de autobús en Córdoba

El descarrilamiento de Adamuz en Córdoba, el primer accidente mortal en la alta velocidad española en sus 32 años de historia

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de enero: cierran Ignacio Zaragoza

Suprema Corte aplaza discusión de proyecto sobre desalojos en CDMX tras protesta de colectivos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Detienen a siete integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación en oeste mexicano

Llegan a Argentina 5.000 autos eléctricos de la automotriz china BYD para mercado local

Toros ganan y sacan ventaja sobre Águilas en la carrera por el último pase a la final

Maestro colombiano desaparecido en México denuncia detención arbitraria, golpes y robo

Domingo 18 de enero (02:00 GMT)

ENTRETENIMIENTO

Noel Gallagher alimentó las expectativas

Noel Gallagher alimentó las expectativas sobre el próximo álbum de Oasis

Emma Stone habló de su papel en Pobres criaturas: “Si tuviera la oportunidad de volver a interpretar a Bella para siempre, lo haría”

“El cine no se hace en soledad”: cómo Ryan Coogler convirtió el trabajo colectivo en el motor de sus historias

Viggo Mortensen recordó su escena preferida en El Señor de los Anillos: “Es hermosa. No hay efectos, no hay monstruos”

El duro mensaje de Brooklyn Beckham contra sus padres David y Victoria: “Jamás me sentí tan incómodo”