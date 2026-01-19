A tres semanas del inicio de las protestas en Irán, reportan que el número de muertos por la represión ascendió a casi 4.000

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

Al menos 3.919 personas murieron en Irán durante las protestas contra el régimen iniciadas a finales de diciembre en las principales ciudades del país, según el último balance difundido el domingo por la organización no gubernamental Human Rights Activists (HRANA), con sede en Estados Unidos, que precisó que se trata de “casos confirmados”.

La ONG informó que investiga otros 8.949 posibles fallecimientos cuya relación con las protestas aún no se verificó, lo que podría elevar la cifra final de víctimas. En paralelo, el Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Noruega, registró 3.428 muertes, de acuerdo con su informe del 15 de enero.

En relación con los heridos, HRANA contabilizó 8.949 casos, de los cuales 2.109 corresponden a personas con lesiones graves. Además, la organización confirmó 24.669 personas detenidas en el marco de las movilizaciones que se extendieron por el país.

La ONG advirtió sobre una nueva ola de arrestos en varias ciudades y denunció el “discurso amenazante” de altos funcionarios iraníes frente a la presión internacional. También señaló que la suspensión generalizada del servicio de internet continúa vigente, lo que dificulta la obtención de información.

HRANA informó además que entre el 5 y el 14 de enero de 2026 se registraron al menos 52 ejecuciones en 42 prisiones de Irán. Según la organización, estas ejecuciones ocurrieron en paralelo a las protestas nacionales y bajo un estricto bloqueo de internet, y afectaron mayormente a personas condenadas por asesinato y delitos relacionados con drogas.

Represión en Irán tras diez días de protestas contra el régimen

La ONG destacó que las sentencias se ejecutaron en un contexto de acceso público a la información severamente restringido, lo que imposibilitó la supervisión independiente de los procedimientos judiciales.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre, impulsadas inicialmente por comerciantes de Teherán que reclamaron por la caída del rial, la moneda nacional. Las manifestaciones se expandieron rápidamente por todo el país, con exigencias para el fin de la República Islámica, y alcanzaron su punto máximo entre el 8 y el 9 de enero, cuando se registraron movilizaciones masivas en prácticamente todas las regiones.

En este contexto, el fiscal de Teherán, Ali Salehi, se refirió el domingo a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una presunta suspensión de 800 ejecuciones de manifestantes en Irán tras advertencias formuladas desde el país norteamericano. Salehi aseguró que la Justicia iraní dará una respuesta “firme, disuasoria y rápida” contra quienes participaron en las protestas, según informó la televisión estatal.

El fiscal agregó que existen numerosos casos con acusaciones formales que ya fueron remitidos a los tribunales. “Trump siempre dice tonterías sin fundamento; nuestra respuesta será firme, disuasoria y rápida”, declaró Salehi durante un acto con el líder supremo, Ali Khamenei, quien reconoció la muerte de “varios miles de personas” durante las protestas.

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei (REUTERS)

El miércoles pasado, Trump afirmó que Irán decidió detener las ejecuciones poco después de advertir sobre una posible “acción muy contundente” si Teherán recurría al ahorcamiento de manifestantes.

Por su parte, Ali Khamenei declaró el sábado que “no llevaremos al país hacia la guerra, pero tampoco dejaremos impunes a los criminales internos e internacionales del complot estadounidense” y enfatizó que “Estados Unidos debe rendir cuentas”. El líder supremo responsabilizó a Trump por las víctimas y los daños ocasionados durante las recientes protestas en la República Islámica.

En respuesta, Trump sostuvo en una entrevista con Politico que “es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, e instó al fin de los casi 37 años de mandato de la república islámica.