Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

Medios franceses difundieron este domingo las primeras imágenes del espectacular robo de joyas en el Museo del Louvre, ocurrido en octubre pasado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran cómo un grupo de ladrones, encapuchados y con chalecos reflectantes, irrumpe en la galería tras forzar una ventana y, en apenas cuatro minutos, sustrae piezas valoradas en más de 88 millones de euros.

Las imágenes, inéditas hasta ahora, fueron difundidas por el programa televisivo francés Sept à Huit, que accedió al material audiovisual de la investigación y mostró por primera vez una secuencia del asalto.

Las grabaciones muestran a dos hombres encapuchados actuando dentro de la Galería de Apolo. Uno de ellos, vestido con un chaleco reflectante amarillo, golpea repetidamente una vitrina con una herramienta eléctrica y luego con el antebrazo hasta romper el cristal. Una vez abierto el compartimiento, toma varias piezas y las guarda en los bolsillos interiores de su chaqueta antes de abandonar el lugar. En paralelo, su cómplice fuerza otra vitrina de mayor tamaño para extraer más joyas. Todo el episodio dura apenas cuatro minutos.

El momento en el que los turistas fueron evacuados del museo de Louvre tras el gran robo de joyas

El robo, que se produjo entre las 9:35 y las 9:39 de la mañana, dio inicio a una investigación que llevó a la detención de varios sospechosos en los días siguientes. Dos hombres, conocidos por la policía por antecedentes similares, fueron arrestados en la región de París; uno de ellos intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto Charles de Gaulle. Pruebas de ADN encontradas en un casco dejado en la escena resultaron clave para identificar a uno de los implicados. Posteriormente, otros tres sospechosos fueron detenidos, aunque solo uno habría estado directamente involucrado en el asalto.

Las imágenes también revelan la reacción del personal de seguridad y de los visitantes. En un momento, uno de los asaltantes simula avanzar hacia los guardias, lo que activa el protocolo interno: los agentes retroceden y conducen al público hacia el fondo de la sala para resguardarlo. Esa maniobra permitió a los ladrones operar sin resistencia directa y abandonar el museo poco después en motocicletas de alta cilindrada.

La fiscal de París, Laure Beccuau, señaló que las joyas robadas aún no han sido recuperadas.

El video que la fiscalía francesa investiga sobre el robo de las joyas del Louvre

“El principal objetivo sigue siendo localizar las piezas sustraídas”, afirmó, al tiempo que agregó que la colaboración para recuperar el botín podría ser considerada como atenuante en los juicios. El destino de las piezas, entre las que figura un collar de diamantes y esmeraldas regalado por Napoleón I a la emperatriz Marie-Louise, permanece en paradero desconocido y no se descarta que puedan estar tanto en Francia como en el extranjero.

Beccuau subrayó además que los presuntos autores no encajan en el perfil clásico del crimen organizado de alto nivel. Según la fiscal, se trata de delincuentes con antecedentes, pero no de una estructura sofisticada. La posibilidad de que el robo haya sido encargado por terceros sigue bajo análisis, aunque las autoridades evitaron sacar conclusiones anticipadas.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en museos internacionales. Laurence des Cars, presidenta del Louvre, reconoció fallos en el monitoreo de las cámaras y admitió que el sistema de vigilancia no cubría el acceso utilizado por los asaltantes. Aseguró, sin embargo, que desde su llegada en 2021 había solicitado reforzar la protección del museo.

Los joyas robadas del Louvre

A casi tres meses del asalto, cinco sospechosos continúan bajo custodia y la investigación sigue en marcha tanto en Francia como en otros países europeos. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y han reiterado que el caso sigue siendo prioritario, mientras el Louvre trabaja para restablecer la normalidad y mejorar la seguridad de su patrimonio.