Indonesia busca un avión que desapareció de los radares: había diez personas a bordo

Buscan un avión que perdió contacto con las autoridades en Indonesia

Las autoridades indonesias buscan este sábado un pequeño avión con 10 personas a bordo, con el que perdió el contacto cuando sobrevolaba el este del país, indicaron a AFP responsables de los equipos de rescate.

El avión turbopropulsado, perteneciente a la aerolínea Indonesia Air Transport, viajaba hacia Macasar, en el sur de la isla de Célebes, tras haber despegado de Yogyakarta, en la isla de Java.

A bordo iban tres pasajeros y siete tripulantes, según la aerolínea. Anteriormente los equipos de rescate dieron la cifra de 11 personas.

El contacto se perdió poco después de las 13h hora local (06H00 GMT).

El avión es un ATR 42-500, según ATR, el fabricante francés de este tipo de aparatos de transporte regional turbopropulsados, con sede en Toulouse.

“Los expertos de ATR están totalmente implicados en colaborar con las autoridades indonesias y la compañía”, indicó en un comunicado la empresa francesa.

El jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, Muhammad Arif Anwar, declaró que sus equipos fueron desplegados en una zona montañosa de la región de Maros, a unos 42 km de Macasar, en base a la última posición conocida del aparato.

El Ejército del Aire, la policía y voluntarios participan en las búsquedas, añadió.

Por su extensión y su carácter insular, Indonesia depende mucho del transporte aéreo para comunicar sus islas.

El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin ningún superviviente.

Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.“Se ha planificado una búsqueda de seguimiento mediante vuelos de helicópteros de la Fuerza Aérea de Indonesia en conjunto con (la Agencia de Búsqueda y Rescate nacional) Basarnas”, señaló la autoridad de transporte.

Las autoridades buscan el avión desaparecido en Indonesia

El área de la búsqueda, detenida a lo largo de la noche, según el director de Basarnas, Mohammad Syafii, son las montañas calizas de Bantimurung, en la regencia de Maros, perteneciente a Sulawesi del Sur, que se ubica al este de la isla de Borneo, famosa por sus selvas tropicales.

La cronología difundida por las autoridades indica que el Control de Tráfico Aéreo (ATC, por sus siglas en inglés) de Makassar instruyó a la aeronave que se aproximase a una pista del aeropuerto Sultan Hasanuddin, pero identificó que el aparato “no se encontraba en la trayectoria correcta de aproximación”.

El ATC volvió a dirigirse a la tripulación del avión “para corregir su posición” y emitió instrucciones “para devolver la aeronave a la senda de aterrizaje conforme a los procedimientos”.

Tras las mencionadas indicaciones, “se perdió la comunicación con la aeronave (pérdida de contacto)”, por causas desconocidas por el momento, y se declaró “fase de peligro”, subrayó la Dirección General de Transporte Aéreo.

Las condiciones meteorológicas en el momento del incidente eran ligeramente nubladas en el área circundante, con visibilidad de aproximadamente 8 kilómetros.

“Debido al cielo nublado, la búsqueda aérea no fue óptima y continuará mañana por la mañana”, apuntó el director de Basarnas.

La aeronave fue fletada por el Ministerio de Pesca, informó Andi Sultan, efectivo de la división de Basarnas en Makassar.

El ministro de Pesca, Sakti Trenggono, señaló en una rueda de prensa, que arrancó pasadas las 21:00 hora local (14:00 GMT), que los tres pasajeros a bordo de la aeronave eran trabajadores de dicha cartera.

“Contamos con vigilancia aérea. Colaboramos con la Fuerza Aérea de Indonesia”, señaló Trenggono en la comparecencia.

Además de la Fuerza Aérea del país, participan en “supervisar la situación y garantizar medidas de respuesta óptimas” la Dirección General de Aviación Civil, la Oficina de la Autoridad Aeroportuaria Región V de Makassar, AirNav Indonesia (proveedor de servicios de navegación aérea), Basarnas, los operadores de vuelo y otras agencias pertinentes, indicó Transporte Aéreo.

(Con información de AFP y EFE)