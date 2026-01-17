Donald Trump dijo que impondrá aranceles a los países que no respalden sus planes de tomar el control de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que podría aplicar aranceles a los países que no respalden su intención de tomar el control de Groenlandia, un territorio perteneciente a Dinamarca, aliado de la OTAN.

“Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, aseguró Trump en la Casa Blanca. “¡Podría hacerlo!”. El mandatario comparó esta medida con las tarifas que el año pasado amenazó con aplicar a Francia y Alemania por el precio de los productos farmacéuticos.

Sus declaraciones llegaron después de que varios gobiernos europeos manifestaran su desacuerdo con las intenciones de Trump. Este viernes, el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, advirtió a Estados Unidos de que cualquier paso destinado a tomar el control de Groenlandia supondría “cruzar una línea” y afectaría a las relaciones económicas entre Washington y los países europeos. “Groenlandia es parte soberana de un país soberano que es parte de la Unión Europea (UE). No habría que jugar con eso”, afirmó Lescure en una entrevista al diario Financial Times.

Además, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, pidió tomarse en serio las amenazas del presidente estadounidense sobre tomar la isla ártica. “Desde hace tiempo sé que no podemos descartar ningún escenario. Teniendo en cuenta las acciones actuales de la Administración del presidente Trump, cualquier escenario es posible”, afirmó.

ARCHIVO - Un avión con Donald Trump Jr. a bordo aterriza en Nuuk, Groenlandia, el 7 de enero de 2025. (Emil Stach/Ritzau Scanpix via AP, archivo)

Trump sostiene que Estados Unidos necesita Groenlandia por su riqueza mineral y ha acusado a la isla de no hacer lo suficiente para garantizar su seguridad frente a rivales como Rusia y China.

Una delegación de Dinamarca y Groenlandia se reunió este miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, ninguna de las partes hizo declaraciones tras el encuentro. Pese a ello, la Casa Blanca informó el jueves que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia acordaron crear un grupo de trabajo para continuar las conversaciones cada dos o tres semanas sobre este asunto.

¿Qué tiene Groenlandia?

Groenlandia, con una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, posee una gran riqueza de recursos naturales, entre ellos petróleo, hierro, grafito, tungsteno, paladio, vanadio, zinc, uranio, cobre y oro. El territorio también dispone de importantes reservas de tierras raras, con elementos como lantano, cerio, neodimio e itrio.

Estados Unidos sitúa a Groenlandia como el octavo territorio del mundo en reservas de tierras raras, minerales que en los últimos años han adquirido un papel clave para la industria del automóvil, la electrónica de alta tecnología y aplicaciones de defensa.

Según el Servicio Geológico de EEUU, gran parte de la isla se encuentra dentro del Círculo Polar Ártico y alberga alrededor de 1,5 millones de toneladas de tierras raras. Además, dos de los yacimientos localizados en el sur figuran entre los mayores del planeta, aunque por el momento no se están explotando estos minerales en el subsuelo groenlandés.

FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, recorre la base espacial Pituffik del ejército estadounidense en Groenlandia. 28 de marzo de 2025. (Jim Watson/Pool vía REUTERS)

Desde la Segunda Guerra Mundial, la isla ha sido un punto estratégico para la seguridad de América del Norte. Durante el conflicto, Estados Unidos ocupó Groenlandia para evitar que cayera bajo control de la Alemania nazi y proteger las rutas de navegación en el Atlántico Norte.

Desde entonces, Washington ha mantenido presencia militar en la isla, operando la Base Espacial Pituffik (anteriormente Base Aérea Thule), una instalación crucial para la defensa contra misiles y la vigilancia espacial. Además, Groenlandia forma parte de la brecha GIUK (Groenlandia, Islandia y Reino Unido), una zona estratégica para el monitoreo de movimientos navales rusos en el Atlántico Norte.

(Con información de AFP/EFE)