Mundo

Donald Trump dijo que impondrá aranceles a los países que no respalden sus planes de tomar el control de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos aseguró que necesitan la isla por razones de seguridad nacional

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que podría aplicar aranceles a los países que no respalden su intención de tomar el control de Groenlandia, un territorio perteneciente a Dinamarca, aliado de la OTAN.

“Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, aseguró Trump en la Casa Blanca. “¡Podría hacerlo!”. El mandatario comparó esta medida con las tarifas que el año pasado amenazó con aplicar a Francia y Alemania por el precio de los productos farmacéuticos.

Sus declaraciones llegaron después de que varios gobiernos europeos manifestaran su desacuerdo con las intenciones de Trump. Este viernes, el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, advirtió a Estados Unidos de que cualquier paso destinado a tomar el control de Groenlandia supondría “cruzar una línea” y afectaría a las relaciones económicas entre Washington y los países europeos. “Groenlandia es parte soberana de un país soberano que es parte de la Unión Europea (UE). No habría que jugar con eso”, afirmó Lescure en una entrevista al diario Financial Times.

Además, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, pidió tomarse en serio las amenazas del presidente estadounidense sobre tomar la isla ártica. “Desde hace tiempo sé que no podemos descartar ningún escenario. Teniendo en cuenta las acciones actuales de la Administración del presidente Trump, cualquier escenario es posible”, afirmó.

ARCHIVO - Un avión con
ARCHIVO - Un avión con Donald Trump Jr. a bordo aterriza en Nuuk, Groenlandia, el 7 de enero de 2025. (Emil Stach/Ritzau Scanpix via AP, archivo)

Trump sostiene que Estados Unidos necesita Groenlandia por su riqueza mineral y ha acusado a la isla de no hacer lo suficiente para garantizar su seguridad frente a rivales como Rusia y China.

Una delegación de Dinamarca y Groenlandia se reunió este miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, ninguna de las partes hizo declaraciones tras el encuentro. Pese a ello, la Casa Blanca informó el jueves que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia acordaron crear un grupo de trabajo para continuar las conversaciones cada dos o tres semanas sobre este asunto.

¿Qué tiene Groenlandia?

Groenlandia, con una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, posee una gran riqueza de recursos naturales, entre ellos petróleo, hierro, grafito, tungsteno, paladio, vanadio, zinc, uranio, cobre y oro. El territorio también dispone de importantes reservas de tierras raras, con elementos como lantano, cerio, neodimio e itrio.

Estados Unidos sitúa a Groenlandia como el octavo territorio del mundo en reservas de tierras raras, minerales que en los últimos años han adquirido un papel clave para la industria del automóvil, la electrónica de alta tecnología y aplicaciones de defensa.

Según el Servicio Geológico de EEUU, gran parte de la isla se encuentra dentro del Círculo Polar Ártico y alberga alrededor de 1,5 millones de toneladas de tierras raras. Además, dos de los yacimientos localizados en el sur figuran entre los mayores del planeta, aunque por el momento no se están explotando estos minerales en el subsuelo groenlandés.

FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente
FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, recorre la base espacial Pituffik del ejército estadounidense en Groenlandia. 28 de marzo de 2025. (Jim Watson/Pool vía REUTERS)

Desde la Segunda Guerra Mundial, la isla ha sido un punto estratégico para la seguridad de América del Norte. Durante el conflicto, Estados Unidos ocupó Groenlandia para evitar que cayera bajo control de la Alemania nazi y proteger las rutas de navegación en el Atlántico Norte.

Desde entonces, Washington ha mantenido presencia militar en la isla, operando la Base Espacial Pituffik (anteriormente Base Aérea Thule), una instalación crucial para la defensa contra misiles y la vigilancia espacial. Además, Groenlandia forma parte de la brecha GIUK (Groenlandia, Islandia y Reino Unido), una zona estratégica para el monitoreo de movimientos navales rusos en el Atlántico Norte.

(Con información de AFP/EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpGroenlandiaUltimas noticias America

Últimas Noticias

El primer ministro francés ofreció concesiones a los socialistas para salvar el presupuesto de 2026

La decisión de Sébastien Lecornu de suspender el debate parlamentario busca evitar una crisis de Gobierno, mientras negocia medidas clave con el Partido Socialista en una Asamblea Nacional fragmentada

El primer ministro francés ofreció

Un grupo separatista kurdo afirma haber organizado “operaciones armadas” en Irán para defender a los manifestantes

El Partido de la Libertad de Kurdistán reivindica operaciones contra fuerzas estatales iraníes en respuesta a la represión de manifestantes

Un grupo separatista kurdo afirma

Kiev cerró sus escuelas tras los bombardeos rusos contra su infraestructura energética

El alcalde de la capital ucraniana anunció que los centros permanecerán sin clases hasta el 1 de febrero por las “condiciones difíciles”, mientras la ciudad enfrenta cortes de electricidad y temperaturas de hasta -20 °C

Kiev cerró sus escuelas tras

Lula da Silva y Von der Leyen definieron el acuerdo de UE-Mercosur como una oportunidad histórica

Mañana se concretará en Asunción, Paraguay, la firma del trascendental entendimiento económico entre estos dos grandes bloques regionales

Lula da Silva y Von

La Casa Blanca reveló quiénes integrarán el Consejo de la Paz que tendrá a cargo la administración de la Franja de Gaza

El Gobierno de Estados Unidos informó que estará presidida por Ali Shaath, un experimentado economista y funcionario palestino

La Casa Blanca reveló quiénes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el aumento de

Este es el aumento de la pensión del IMSS 2026 tras ajuste de la UMA

Tom Hiddleston habló de la nueva temporada de ‘The Night Manager’, grabada en Colombia

Acusan a Kenia Os de copiarle a Lady Gaga en su nuevo video “Belladona”

YPF se desprendió de otros dos pozos para enfocarse en Vaca Muerta

Temblor hoy 16 de enero en México: sismo de 4.5 en Sayula de Alemán, Veracruz

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Denuncian que el Deportivo Pereira colombiano debe dos meses de salario a sus jugadores

El secretario general de la OEA pide demostrar que la región puede vivir en paz

Argentina expulsa a peruana detenida en 2022 por planificar ataque contra banda narco

Estados Unidos advirtió sobre riesgos en el espacio aéreo por actividad militar en varias zonas del continente americano

Prisión preventiva en Ecuador para once presuntos integrantes de la banda ‘Los Choneros’

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck espera que sus

Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

Drew Barrymore reflexiona sobre las críticas a su físico cuando tenía 10 años: “Decían que era demasiado gorda”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno

Tom Hardy y las máscaras: El secreto detrás de sus actuaciones más inolvidables según Christopher Nolan

Daniel Stern, estrella de “Mi pobre angelito”, pierde un trabajo en TV tras ser acusado formalmente de solicitar prostitución