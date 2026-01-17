Mundo

Al menos 52 presos en Irán fueron ejecutados por el régimen, en simultáneo con las protestas

En medio de las manifestaciones diarias y bajo un estricto bloqueo de internet, el grupo de derechos humanos HRANA informó sobre la ejecución de más de 50 personas en 42 cárceles del país que ya se encontraban condenados a la pena capital

Guardar
Ali Khamenei, el líder supremo
Ali Khamenei, el líder supremo del régimen iraní (Europa press)

La organización de derechos humanos Human Rights Activists (HRANA) con sede en Estados unidos informó que, entre el 5 y el 14 de enero de 2026, se ejecutaron al menos 52 personas en 42 prisiones de Irán. Las ejecuciones, que se llevaron a cabo de forma simultánea a las protestas nacionales y bajo un bloqueo generalizado de internet, fueron llevadas adelante contra personas previamente condenadas a muerte principalmente por cargos de asesinato y delitos relacionados con drogas.

Las sentencias se implementaron en un contexto en el que el acceso a la información pública está severamente restringido y la supervisión independiente de los procedimientos judiciales era prácticamente imposible.

Según HRANA, las penas capitales abarcaron una amplia variedad de centros penitenciarios repartidos por distintas provincias. Entre el 5 y el 12 de enero se verificaron al menos 37 ejecuciones en diversas cárceles, con nombres y fechas concretas, principalmente por cargos de asesinato. Además, se reportaron varios actos por delitos relacionados con drogas en la misma semana.

En los días siguientes, se reportó una nueva ola de ejecuciones: solo el 10 de enero, dos presos fueron ejecutados en la prisión de Karaj por delitos de drogas y tres en Aligudarz por asesinato. El 11 de enero, dos personas más se sumaron a la lista del régimen en Bandar Abbas y, el 12, otras cuatro en Isfahan.

Al 13 de enero, HRANA documentó al menos 10 presos en varias cárceles que recibieron el mismo final: seis por asesinato y el resto por delitos de drogas u otras acusaciones no políticas ni de seguridad. El 14 de enero, al menos cinco personas más fueron ejecutadas por cargos de homicidio.

Las protestas llevan más de
Las protestas llevan más de 20 días en diferentes ciudades de Irán

La ONG señaló que continúa revisando información y pendientes de identificar a siete de los prisioneros ejecutados en este periodo.

Al cierre del vigésimo día de protestas en Irán, el viernes, el número total de muertes confirmadas asciende a 3.090, mientras que aún se encuentran en revisión 3.882 casos adicionales.

En ese sentido, reportaron que al menos 2.055 personas se encuentran con lesiones graves y el número de arrestos alcanzó los 22.123. El país sigue bajo un bloqueo nacional de internet y se observa una intensificación de las respuestas diplomáticas y de seguridad a nivel internacional, además de la persistencia de la represión judicial y de seguridad en el territorio iraní.

En el plano internacional, continuaron las reacciones centradas en la preocupación por la situación de los derechos humanos, la retirada de diplomáticos y el aumento de la presión política sobre Teherán. A nivel nacional, las autoridades mantuvieron una narrativa basada en la seguridad y atribuyeron las protestas a la injerencia de actores extranjeros.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Irán se abstuvo de ejecutar a más de 800 personas debido a presiones políticas, declaraciones que fueron acompañadas de renovados llamados a detener la violencia contra los manifestantes.

La gente se manifiesta y
La gente se manifiesta y realiza una vigilia para honrar a los fallecidos durante las protestas nacionales en Irán, frente a la Casa Blanca en Washington, el pasado 16 de enero (REUTERS/Kylie Cooper)

En respuesta a la presión externa, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó la declaración del G7 sobre la represión de las protestas y la calificó de “intervencionista”. Al mismo tiempo, las autoridades del régimen iraní justificaron su accionar enfatizando imperativos de seguridad y afirmando su fundamento legal, al tiempo que rechazan o minimizan las críticas internacionales.

Temas Relacionados

Human Rights ActivistsIránrégimen iraníprotestas en IránTeheránDonald TrumpEstados Unidos

Últimas Noticias

Donald Trump dijo que impondrá aranceles a los países que no respalden sus planes de tomar el control de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos aseguró que necesitan la isla por razones de seguridad nacional

Donald Trump dijo que impondrá

El primer ministro francés ofreció concesiones a los socialistas para salvar el presupuesto de 2026

La decisión de Sébastien Lecornu de suspender el debate parlamentario busca evitar una crisis de Gobierno, mientras negocia medidas clave con el Partido Socialista en una Asamblea Nacional fragmentada

El primer ministro francés ofreció

Un grupo separatista kurdo afirma haber organizado “operaciones armadas” en Irán para defender a los manifestantes

El Partido de la Libertad de Kurdistán reivindica operaciones contra fuerzas estatales iraníes en respuesta a la represión de manifestantes

Un grupo separatista kurdo afirma

Kiev cerró sus escuelas tras los bombardeos rusos contra su infraestructura energética

El alcalde de la capital ucraniana anunció que los centros permanecerán sin clases hasta el 1 de febrero por las “condiciones difíciles”, mientras la ciudad enfrenta cortes de electricidad y temperaturas de hasta -20 °C

Kiev cerró sus escuelas tras

Lula da Silva y Von der Leyen definieron el acuerdo de UE-Mercosur como una oportunidad histórica

Mañana se concretará en Asunción, Paraguay, la firma del trascendental entendimiento económico entre estos dos grandes bloques regionales

Lula da Silva y Von
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aseguran que Alicia Villarreal se

Aseguran que Alicia Villarreal se sometió a un tratamiento estético tras reaparecer irreconocible junto a Cibad Hernández

Melate, Revancha y Revanchita: resultados del viernes 16 de enero

La era de los ultraprocesados aleja a los españoles de la dieta mediterránea: “Estamos viendo casos de cáncer de colon en personas muy jóvenes”

Rose Byrne, de heroína griega y reina de la comedia a madre en apuros en busca del Oscar

Mujeres más allá de un ataque de nervios, cuando el cine muestra la cara más incómoda de la maternidad: soledad, incomprensión y rabia

INFOBAE AMÉRICA
El secretario general de la

El secretario general de la OEA pide demostrar que la región puede vivir en paz

10 años de Meridiano: ¿hacia dónde se dirige la cámara argentina de galerías de arte?

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Bad Bunny trae la salsa y reguetón a Lima en el primero de sus dos conciertos en Perú

Sobrevivió a Dachau y al día siguiente, convirtió el horror en dibujos

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck espera que sus

Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

Drew Barrymore reflexiona sobre las críticas a su físico cuando tenía 10 años: “Decían que era demasiado gorda”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno

Tom Hardy y las máscaras: El secreto detrás de sus actuaciones más inolvidables según Christopher Nolan

Daniel Stern, estrella de “Mi pobre angelito”, pierde un trabajo en TV tras ser acusado formalmente de solicitar prostitución