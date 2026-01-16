Mundo

Taiwán celebró el acuerdo alcanzado con EEUU para reducir aranceles e impulsar inversiones tecnológicas

Un convenio entre ambas naciones permitirá que las importaciones desde Taipéi sean gravadas a una tasa menor, lo que podría incentivar la inversión y modificar cadenas de suministro en sectores tecnológicos

Estados Unidos y Taiwán firmaron un acuerdo que reducirá los aranceles sobre productos de la isla al 15%, en comparación con la tasa “recíproca” del 20 por ciento aplicada anteriormente para abordar los déficits comerciales y prácticas consideradas injustas. La medida coincide con un aumento de las inversiones de empresas taiwanesas de semiconductores y tecnología en territorio estadounidense.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos detalló que el acuerdo “impulsará una relocalización masiva del sector de semiconductores de Estados Unidos”. El primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, elogió el viernes a los negociadores por “lograr un gran éxito”.

“Estos resultados subrayan que el progreso alcanzado hasta ahora ha sido fruto del esfuerzo”, afirmó el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai. “Según la planificación actual, Taiwán seguirá siendo el productor más importante del mundo de semiconductores de IA, no solo para las empresas taiwanesas, sino a nivel mundial”, celebró el viernes a la prensa el ministro de Asuntos Económicos de Taiwán, Kung Ming-hsin.

La cartera de Comercio estadounidense informó que los aranceles específicos sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses quedarán limitados al 15%. Además, los productos farmacéuticos genéricos y ciertos recursos naturales de Taipéi no estarán sujetos a aranceles “recíprocos”.

En paralelo, las empresas taiwanesas de chips y tecnología se preparan para realizar nuevas inversiones directas por al menos 250.000 millones de dólares en Estados Unidos, orientadas a la construcción y expansión de capacidad en áreas como semiconductores avanzados e inteligencia artificial.

Taiwán proporcionará “garantías de crédito de al menos 250.000 millones de dólares” para facilitar inversiones adicionales de empresas taiwanesas. Esta medida pretende reforzar el crecimiento de la cadena de suministro de semiconductores en Estados Unidos.

El gobierno taiwanés aclaró que el nuevo arancel no se sumará a derechos existentes, calmando inquietudes de las industrias locales. “Por supuesto que es bueno que el arancel recíproco se haya reducido al 15%; al menos nos pone a la par de nuestros principales competidores, Corea del Sur y Japón”, señaló Chris Wu, director de ventas de la firma Litz Hitech Corp.

Sin embargo, Wu advirtió que, con márgenes de beneficio de un solo dígito, “no hay forma de que podamos absorber la tarifa” para clientes estadounidenses.

Aunque el anuncio oficial no mencionó empresas específicas, el acuerdo tiene implicaciones directas para el gigante TSMC, principal fabricante mundial por contrato de microchips, utilizados en productos como los teléfonos de Apple y el hardware de inteligencia artificial de Nvidia.

En una entrevista con CNBC, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, reveló que la empresa taiwanesa adquirió terrenos y podría expandir sus operaciones en Arizona como parte del acuerdo bilateral. “Acaban de comprar cientos de acres adyacentes a su propiedad. Ahora voy a dejar que lo revisen con su junta directiva y les daré tiempo”, afirmó Lutnick.

El Departamento de Comercio señaló que los productores taiwaneses que inviertan en Estados Unidos recibirán un trato más favorable respecto a futuros aranceles sobre semiconductores. Las empresas que construyan nueva capacidad de chips en territorio estadounidense podrán importar hasta 2,5 veces su capacidad prevista sin pagar aranceles específicos del sector mientras duren las obras. La cuota se reducirá a 1,5 veces una vez finalizados los proyectos.

Un día antes, funcionarios estadounidenses decidieron posponer la imposición de aranceles más amplios a los chips y, en su lugar, anunciaron un arancel del 25% sobre ciertos semiconductores destinados a ser enviados al extranjero. Esta medida es clave para permitir que Nvidia continúe vendiendo chips de inteligencia artificial avanzados a China.

Ryan Majerus, ex funcionario comercial de Estados Unidos, declaró a AFP que, aunque los aranceles a los chips están actualmente muy restringidos, Washington “señaló que ciertamente hay potencial para que crezcan”. Majerus, ahora socio del bufete King & Spalding, agregó que el acuerdo muestra paralelismos con los alcanzados con otros socios estadounidenses. Tanto la Unión Europea como Japón también obtuvieron un arancel del 15%.

(Con información de AFP)

