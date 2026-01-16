Mundo

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó de “abominables” las muertes durante las protestas y señaló que las sanciones buscan debilitar al régimen y apoyar la demanda de cambio

Guardar
La presidenta de la Comisión,
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó de “abominables” las muertes durante las protestas y señaló que las sanciones buscan debilitar al régimen y apoyar la demanda de cambio (REUTERS/Stephanie Lecocq/Archivo)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró este jueves el respaldo político del bloque de los 27 al pueblo iraní y defendió el uso de sanciones como principal herramienta frente a la represión de las protestas en el país.

En una rueda de prensa en Chipre, la dirigente alemana calificó de “aberrante” la situación en Irán y afirmó que la muerte de jóvenes manifestantes constituye “una tragedia humana”, en referencia a la respuesta de los ayatollahs a las movilizaciones iniciadas a finales de diciembre.

Lo que está ocurriendo es abominable, y el asesinato de jóvenes es una tragedia humana”, declaró Von der Leyen, al ser consultada sobre los acontecimientos en Irán. La jefa del Ejecutivo comunitario evitó pronunciarse sobre posibles acciones militares de otros países en la región y subrayó que esas decisiones corresponden a los Estados involucrados.

No puedo comentar las actividades de otros países. Son ellos quienes deben decidir qué hacer”, señaló.

La Unión Europea ratificó su
La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión (REUTERS/Stephanie Lecocq/Archivo)

El mensaje de Von der Leyen se produce en medio de la presión internacional sobre Teherán, tras semanas de protestas que comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por el deterioro de la situación económica.

Las manifestaciones se extendieron rápidamente a otras ciudades y derivaron en un movimiento más amplio de rechazo al régimen. Según la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 2.615 personas han muerto como consecuencia de la represión. Otros grupos opositores, como la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, sitúan la cifra de fallecidos por encima de los 3.000, a partir de datos recopilados en hospitales, fuentes locales y testimonios de familiares.

En este contexto, Von der Leyen defendió la estrategia de sanciones adoptada por la Unión Europea y anunció que el bloque comunitario trabaja en un nuevo paquete de medidas restrictivas.

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

Estas sanciones están golpeando. Están mordiendo y tienen su efecto”, afirmó. A su juicio, las medidas ya en vigor están “debilitando” al régimen iraní y contribuyen a “empujar a que este régimen llegue a su fin y a que haya un cambio”.

La presidenta de la Comisión subrayó que la imposición de sanciones responde, según dijo, a una demanda expresa de la población iraní.

Al final, son las propias personas de Irán las que están luchando valientemente por un cambio. Tienen todo nuestro apoyo político”, declaró. En ese sentido, aseguró que ciudadanos iraníes han pedido a la Unión Europea que amplíe la lista de sancionados.

“Nos piden también que incluyamos en la lista no solo, como ya hemos hecho, a la Guardia Revolucionaria Islámica, sino también a otros responsables de las atrocidades”, señaló.

La posible ampliación de las sanciones abre un debate sensible dentro de la Unión Europea. En los últimos días, los Estados miembros han discutido de forma reservada la eventual inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista europea de organizaciones terroristas, una decisión que requeriría unanimidad entre los 27 países del bloque.

Los Estados miembros han discutido
Los Estados miembros han discutido de forma reservada la eventual inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista europea de organizaciones terroristas (REUTERS)

Von der Leyen confirmó que la Comisión está trabajando con los Estados miembros en reuniones a nivel de embajadores para concretar nuevas medidas.

Según explicó, la intención es que el próximo paquete de sanciones pueda ser sometido a la consideración de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en una reunión prevista para el 29 de enero. En ese encuentro, los gobiernos nacionales tendrán la última palabra sobre la adopción de las medidas, que también deberán aprobarse por consenso.

Von der Leyen insistió en que la respuesta europea seguirá centrada en el uso de instrumentos políticos y económicos.

Las sanciones son severas y contribuyen a impulsar el fin de este régimen y a que se produzca un cambio”, sostuvo.

Con estas declaraciones, la presidenta de la Comisión Europea volvió a situar la situación en Irán como una prioridad en la agenda exterior del bloque, enmarcando la postura comunitaria en el apoyo explícito a la población iraní y en la presión sostenida sobre las autoridades de Teherán.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

Ursula von der LeyenUnión EuropeaIránRégimen de IránÚltimas Noticias AméricaSanciones a IránEuropaBloque europeo

Últimas Noticias

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Las Fuerzas de Defensa informaron que todos sus recursos se mantienen plenamente operativos para responder a cualquier acción que represente una amenaza para la seguridad del país y de su población

Israel elevó al máximo la

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La creciente violencia contra los manifestantes en territorio iraní fue protagonista de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. “Todas las opciones están sobre la mesa”, advirtió Mike Waltz

Estados Unidos desestimó los llamados

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país

El gremio reclamó respeto a la libertad sindical, salarios dignos y el cese del acoso laboral, en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades

La Federación Venezolana de Maestros

Israel abatió a un alto mando de Hamas tras un ataque en Gaza

Un alto cargo del brazo armado de Hamas figura entre las siete personas fallecidas el jueves en Deir al-Balah

Israel abatió a un alto

La OTAN refuerza su respaldo a Ucrania mientras los ataques rusos sumen al país en una emergencia energética

La situación también impactó a regiones rusas fronterizas, donde miles de personas quedaron sin servicios básicos

La OTAN refuerza su respaldo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Dar de baja el RUC

¿Dar de baja el RUC de un establecimiento permanente es lo mismo que extinguir una sociedad?

José Madero menosprecia conciertos de Bad Bunny: “No vi ni un sólo músico”

Un hombre murió arrollado por una volqueta mientras dormía en una trocha en zona rural de Bucaramanga

Frío en CDMX: activan doble alerta por temperaturas de hasta un grado para el viernes 16 de enero

Qué trabajadores colombianos no recibirán el pago del auxilio de transporte que viene con el salario mínimo en 2026

INFOBAE AMÉRICA
Trump asegura que la Junta

Trump asegura que la Junta de Paz de Gaza ya está formada y sus miembros "se anunciarán en breve"

ICE detiene a dos inmigrantes en Nueva Jersey y la comunidad se moviliza

Flamengo anuncia el fichaje del portero Andrew, proveniente de la liga portuguesa

Presidente del Parlamento dice que el futuro de Venezuela debe ser "para la convivencia"

Ferran Torres: "No nos esperábamos que el Racing de Santander fuese tan rocoso"

ENTRETENIMIENTO

Pamela Anderson señala a la

Pamela Anderson señala a la actual esposa de su ex Tommy Lee de complicar su relación: “Lo extraño”

Esta es la exigente rutina de ejercicio que Hudson Williams siguió para protagonizar ‘Heated Rivalry’

Melissa Gilbert reaparece en redes al mostrar lo qué hay en su refrigerador mientras su esposo es acusado de abuso sexual

Los detalles de la denuncia contra Kiefer Sutherland por parte de un taxista de aplicación: “Lo habría amenazado de muerte”

Harry Styles desató la locura global con el anuncio de su nuevo álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”