La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó de “abominables” las muertes durante las protestas y señaló que las sanciones buscan debilitar al régimen y apoyar la demanda de cambio (REUTERS/Stephanie Lecocq/Archivo)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró este jueves el respaldo político del bloque de los 27 al pueblo iraní y defendió el uso de sanciones como principal herramienta frente a la represión de las protestas en el país.

En una rueda de prensa en Chipre, la dirigente alemana calificó de “aberrante” la situación en Irán y afirmó que la muerte de jóvenes manifestantes constituye “una tragedia humana”, en referencia a la respuesta de los ayatollahs a las movilizaciones iniciadas a finales de diciembre.

“Lo que está ocurriendo es abominable, y el asesinato de jóvenes es una tragedia humana”, declaró Von der Leyen, al ser consultada sobre los acontecimientos en Irán. La jefa del Ejecutivo comunitario evitó pronunciarse sobre posibles acciones militares de otros países en la región y subrayó que esas decisiones corresponden a los Estados involucrados.

“No puedo comentar las actividades de otros países. Son ellos quienes deben decidir qué hacer”, señaló.

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión (REUTERS/Stephanie Lecocq/Archivo)

El mensaje de Von der Leyen se produce en medio de la presión internacional sobre Teherán, tras semanas de protestas que comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por el deterioro de la situación económica.

Las manifestaciones se extendieron rápidamente a otras ciudades y derivaron en un movimiento más amplio de rechazo al régimen. Según la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 2.615 personas han muerto como consecuencia de la represión. Otros grupos opositores, como la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, sitúan la cifra de fallecidos por encima de los 3.000, a partir de datos recopilados en hospitales, fuentes locales y testimonios de familiares.

En este contexto, Von der Leyen defendió la estrategia de sanciones adoptada por la Unión Europea y anunció que el bloque comunitario trabaja en un nuevo paquete de medidas restrictivas.

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

“Estas sanciones están golpeando. Están mordiendo y tienen su efecto”, afirmó. A su juicio, las medidas ya en vigor están “debilitando” al régimen iraní y contribuyen a “empujar a que este régimen llegue a su fin y a que haya un cambio”.

La presidenta de la Comisión subrayó que la imposición de sanciones responde, según dijo, a una demanda expresa de la población iraní.

“Al final, son las propias personas de Irán las que están luchando valientemente por un cambio. Tienen todo nuestro apoyo político”, declaró. En ese sentido, aseguró que ciudadanos iraníes han pedido a la Unión Europea que amplíe la lista de sancionados.

“Nos piden también que incluyamos en la lista no solo, como ya hemos hecho, a la Guardia Revolucionaria Islámica, sino también a otros responsables de las atrocidades”, señaló.

La posible ampliación de las sanciones abre un debate sensible dentro de la Unión Europea. En los últimos días, los Estados miembros han discutido de forma reservada la eventual inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista europea de organizaciones terroristas, una decisión que requeriría unanimidad entre los 27 países del bloque.

Los Estados miembros han discutido de forma reservada la eventual inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista europea de organizaciones terroristas (REUTERS)

Von der Leyen confirmó que la Comisión está trabajando con los Estados miembros en reuniones a nivel de embajadores para concretar nuevas medidas.

Según explicó, la intención es que el próximo paquete de sanciones pueda ser sometido a la consideración de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en una reunión prevista para el 29 de enero. En ese encuentro, los gobiernos nacionales tendrán la última palabra sobre la adopción de las medidas, que también deberán aprobarse por consenso.

Von der Leyen insistió en que la respuesta europea seguirá centrada en el uso de instrumentos políticos y económicos.

“Las sanciones son severas y contribuyen a impulsar el fin de este régimen y a que se produzca un cambio”, sostuvo.

Con estas declaraciones, la presidenta de la Comisión Europea volvió a situar la situación en Irán como una prioridad en la agenda exterior del bloque, enmarcando la postura comunitaria en el apoyo explícito a la población iraní y en la presión sostenida sobre las autoridades de Teherán.

(Con información de EFE y Europa Press)