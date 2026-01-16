Mundo

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Las Fuerzas de Defensa informaron que todos sus recursos se mantienen plenamente operativos para responder a cualquier acción que represente una amenaza para la seguridad del país y de su población

Israel elevó al máximo nivel la preparación de sus sistemas de defensa aérea ante la creciente tensión en la región, en un contexto marcado por las amenazas de Irán y la inestabilidad en la frontera con Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este jueves que todos sus recursos defensivos permanecen en alerta total, listos para responder a cualquier operación que ponga en riesgo la seguridad del país y de su población.

El Ejército israelí comienza el fin de semana con la máxima preparación en todos sus sistemas defensivos y se mantiene plenamente preparado para defender al Estado de Israel y a sus civiles ante cualquier amenaza”, señaló el comunicado difundido por las fuerzas armadas.

El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, revisó personalmente el estado de los sistemas de defensa aérea, incluyendo la batería antimisiles Flecha, uno de los componentes de mayor alcance en el escudo defensivo israelí.

Durante su inspección, Zamir llevó a cabo una evaluación operativa junto a los comandantes de la batería y puso en marcha un simulacro sorpresa para las Fuerzas de Defensa Aérea. Según el comunicado oficial, estas acciones forman parte de la directiva para elevar el nivel de preparación y garantizar la capacidad de respuesta rápida ante cualquier escenario.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir (REUTERS/Archivo)

La decisión de reforzar la defensa antiaérea llega en un momento de incertidumbre, mientras Israel sigue muy de cerca los acontecimientos en Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió recientemente sobre posibles ataques contra la república islámica si continúa la represión violenta de las protestas en ese país.

Irán respondió advirtiendo que tanto Israel como las bases estadounidenses serían considerados objetivos legítimos en caso de una escalada militar.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, subrayó el apoyo de Israel a las protestas iraníes y condenó “enérgicamente las masacres masivas de civiles inocentes”. Netanyahu reiteró que el gobierno israelí observa con atención la situación interna de Irán y mantiene la determinación de proteger a su población frente a amenazas externas.

Al mismo tiempo que incrementa su preparación defensiva, Israel ha continuado sus operaciones militares en la frontera norte. Este jueves, el ejército israelí lanzó ataques aéreos contra posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano, poco después de emitir órdenes de evacuación para la población civil en la localidad de Sohmor.

En respuesta a las repetidas violaciones de Hezbollah a los acuerdos de alto el fuego, las fuerzas israelíes están atacando objetivos terroristas en varias zonas de Líbano”, informó el ejército en un comunicado.

El ejército israelí lanzó nuevos ataques aéreos contra posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano

El portavoz militar Avichay Adraee comunicó nuevas órdenes de evacuación para la aldea de Machghara, en el sur libanés, y advirtió que el ejército actuará contra la infraestructura militar de Hezbollah para impedir la reconstrucción de su capacidad operativa en la zona. Las acciones se producen una semana después de que el ejército libanés anunciara el desarme de Hezbollah al sur del río Litani como parte de un plan nacional, aunque Israel considera estas medidas insuficientes.

A pesar del alto el fuego declarado en noviembre de 2024, Israel ha mantenido ataques regulares sobre territorio libanés, justificando las operaciones como respuesta a intentos de Hezbollah por reforzar su presencia militar. Informes de la agencia oficial libanesa NNA confirmaron varios bombardeos israelíes en localidades del sur, subrayando la persistencia de la tensión en la frontera.

Mientras tanto, Israel continúa mostrando su compromiso con la defensa activa ante cualquier amenaza, priorizando la protección de sus ciudadanos y la estabilidad regional en un entorno estratégico en constante cambio.

(Con información de EFE)

