Tensión en Siria: civiles evacuaron una zona disputada al este de Alepo ante una posible ofensiva del Ejército contra las fuerzas kurdas

Sirios desplazados cruzan un río cerca de la aldea de Jarirat al Imam, en la zona rural oriental de Alepo, cerca de la línea de frente con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos, en Deir Hafer, Siria, el jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/Omar Albam)

Un grupo de civiles abandonó este jueves una zona disputada al este de Alepo, tras una advertencia del Ejército sirio para evacuar ante una posible ofensiva del gobierno contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos.

Según funcionarios del gobierno y algunos residentes, las FDS impidieron que las personas salieran por el corredor designado por el ejército a lo largo de la carretera principal que conecta Maskana con Deir Hafer y la localidad de Hamima. Sin embargo, un funcionario de las FDS negó que el grupo estuviera bloqueando la evacuación.

En Hamima, ambulancias y funcionarios del gobierno se concentraron desde temprano para recibir a los evacuados y trasladarlos a refugios, pero llegaron pocos civiles. Farhat Khorto, integrante de la oficina ejecutiva de la Gobernación de Alepo, aseguró que había “casi doscientos vehículos civiles y cientos de personas” que buscaban salir del área de Deir Hafer, pero que fueron detenidos por las FDS. Añadió que el grupo habría advertido a los residentes sobre posibles “operaciones de francotiradores o explosivos ocultos” en la ruta de evacuación. Algunas familias afirmaron que lograron salir por caminos secundarios o recorriendo parte del trayecto a pie.

Civiles de Dayr Hafir se dirigen hacia el oeste ante el temor de una escalada de enfrentamientos entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos, y las fuerzas del gobierno sirio en el este de Alepo, Siria, 15 de enero de 2026. (REUTERS/Mahmoud Hassano)

“Intentamos salir esta mañana, pero las FDS nos lo impidieron. Así que salimos a pie... caminamos unos siete a ocho kilómetros hasta que llegamos a la carretera principal, y allí la defensa civil nos recogió y la situación mejoró a partir de entonces”, dijo Saleh al-Othman, quien dijo que huyó de Deir Hafer con más de 50 familiares.

Farhad Shami, portavoz de las FDS, calificó como “infundadas” las acusaciones sobre bloqueos y sugirió que los bombardeos del gobierno estaban disuadiendo a los civiles de desplazarse.

Señales de una ofensiva en preparación

El ejército sirio anunció el miércoles por la noche que los civiles podrían evacuar mediante un “corredor humanitario” entre las 9:00 y las 17:00 del jueves, lo que fue interpretado como el primer indicio de planes para una ofensiva contra las FDS en el este de Alepo. En la zona ya se registraron intercambios limitados de fuego.

El ejército instó a las FDS y otros grupos armados a retirarse al este del río Éufrates, mientras que las FDS mantienen el control de amplias regiones del noreste sirio ubicadas al este de ese río.

Las tensiones en el área de Deir Hafer se producen tras varios días de intensos enfrentamientos ocurridos la semana pasada en la ciudad de Alepo, que concluyeron con la evacuación de combatientes kurdos y la toma de control por parte del gobierno de tres barrios disputados.

El ejército sirio envía refuerzos al “frente de Deir Hafer”, en Alepo. (REUTERS/Mahmoud Hassano)

El aumento de la confrontación coincide con el estancamiento de las negociaciones entre Damasco y las FDS sobre un acuerdo alcanzado en marzo para integrar sus fuerzas y permitir que el gobierno central asuma el control de instituciones estratégicas, incluidos cruces fronterizos y campos petroleros en el noreste.

Algunas facciones del nuevo ejército sirio —formado tras la caída del ex dictador Bashar Assad en diciembre de 2024— fueron anteriormente grupos insurgentes respaldados por Turquía, con antecedentes de enfrentamientos con fuerzas kurdas.

Durante años, las FDS fueron el principal socio de Estados Unidos en Siria en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Sin embargo, Turquía considera a las FDS una organización terrorista por sus vínculos con insurgentes kurdos en territorio turco.

Pese al respaldo estadounidense sostenido a las FDS, el gobierno del presidente Donald Trump ha fortalecido vínculos con el gobierno del presidente interino sirio Ahmad al-Sharaa y hasta ahora ha evitado pronunciarse públicamente a favor de alguna de las partes en los enfrentamientos en Alepo.

En una conferencia de prensa el jueves, Ilham Ahmed, responsable de Relaciones Exteriores de la administración kurda en el noreste afiliada a las FDS, afirmó que el grupo mantiene contactos con Estados Unidos y Turquía y que presentó varias iniciativas para desescalar la situación. También rechazó las acusaciones de Damasco de que las FDS no hubieran implementado el acuerdo de marzo.

(Con información de AP)