La OTAN refuerza su respaldo a Ucrania mientras los ataques rusos sumen al país en una emergencia energética

La situación también impactó a regiones rusas fronterizas, donde miles de personas quedaron sin servicios básicos

Una serie de ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania llevó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a asegurar al presidente ucraniano Volodimir Zelensky el compromiso de la Alianza para garantizar apoyo crucial tras los recientes bombardeos.

El diálogo entre ambos dirigentes se desarrolló bajo una emergencia energética declarada en todo el país, luego de que millones de ucranianos quedaran sin electricidad ni calefacción a raíz de los ataques.

La conversación telefónica abordó la gravedad de la situación humanitaria provocada por las ofensivas rusas. Rutte expresó: “Nos comprometemos a garantizar que Ucrania siga recibiendo el apoyo crucial que necesita para defenderse hoy y, en última instancia, asegurar una paz duradera”.

Durante el intercambio, Zelensky expuso la magnitud de los daños sufridos y la necesidad de reforzar la defensa aérea y la protección de la población civil.

Ambos mandatarios también trataron cuestiones diplomáticas y la coordinación con socios en Estados Unidos y Europa para responder a la crisis.

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) alertó que los bombardeos dejaron a unas 200.000 personas en Kiev sin calefacción ni luz, lo que agravó la situación en localidades aledañas como Bucha, Irpin y Hostomel, donde el suministro energético se interrumpió completamente.

En respuesta a la emergencia, equipos de la FICR y servicios locales de emergencia distribuyeron comidas calientes y habilitaron estaciones de carga para dispositivos móviles, prestando asistencia a 700 personas por día.

A pesar de los esfuerzos por restaurar el suministro, la FICR advirtió que “es probable que haya más ataques rusos contra esta infraestructura”.

Las temperaturas extremas, con mínimas cercanas a -20℃ (menos 4°F), dificultan las reparaciones, mientras las autoridades ucranianas aceleran la creación de refugios para que los residentes puedan resguardarse del frío y recargar sus equipos electrónicos.

El presidente Zelensky anunció la noche del miércoles la declaración del estado de emergencia en el sector energético. El mandatario subrayó:

“Las consecuencias de los ataques rusos y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas son graves”, y pidió la instalación de más centros de apoyo y la posibilidad de levantar el toque de queda en zonas donde la seguridad lo permita.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que la calefacción se restableció en la mayoría de los edificios afectados, aunque cerca de 400 inmuebles seguían sin servicio.

El impacto de los ataques también se sintió en territorio ruso. Más de 70.000 personas en la región de Briansk quedaron sin electricidad después de que un ataque ucraniano dañara una central térmica y una subestación, según datos de DW.

El gobernador local, Alexandr Bogomaz, informó a través de Telegram que la situación seguía siendo grave. En la vecina región de Bélgorod, se estimó que 550.000 personas resultaron afectadas por cortes de energía y calefacción, con temperaturas diurnas de -10℃ (14℉).

La escalada de ataques incluyó el lanzamiento de tres misiles balísticos Iskander-M y 113 drones Shahed y de otros tipos por parte de Rusia contra territorio ucraniano, según la Fuerza Aérea ucraniana.

La defensa aérea ucraniana logró neutralizar uno de los misiles y 89 drones, aunque dos misiles y 24 drones impactaron en trece zonas no especificadas.

(Con información de Europa Press)

Israel abatió a un alto

