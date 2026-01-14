Mundo

Una nueva oleada de ataques rusos golpeó los centros médicos y agrava la falta de energía en Ucrania

Pese a la interceptación de 89 drones, los impactos en 13 localizaciones profundizaron la crisis en una infraestructura energética ya golpeada. En Kharkiv, drones rusos de largo alcance alcanzaron un hospital infantil, mientras millones de civiles continúan sin luz ni calefacción

Misiles 9M723, parte del complejo
Misiles 9M723, parte del complejo de misiles Iskander-M. REUTERS/Maxim Shemetov/Foto de archivo

Rusia ha lanzado desde la pasada tarde contra territorio ucraniano tres misiles balísticos Iskander-M y 113 drones Shahed y de otros tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este miércoles.

Un misil balístico y 89 drones fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas, y los otros dos misiles y 24 drones no fueron interceptados e impactaron en trece localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Varios drones lanzados por Rusia seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento en que se publicó el parte.

Ucrania sigue recuperándose de los ataques masivos rusos lanzados el pasado viernes y este martes contra su infraestructura energética, que dejaron a millones de ucranianos sin luz y calefacción.

Un bloque de apartamentos de
Un bloque de apartamentos de varios pisos que, según las autoridades locales, fue dañado por los escombros de los drones ucranianos derribados durante un ataque en la región, en medio del conflicto militar entre Rusia y Ucrania en Rostov del Don, Rusia, el 14 de enero de 2026. REUTERS/Stringer

Ataques diarios

La fuerza aérea ucraniana dijo que el bombardeo ocurrido el martes incluyó 25 misiles y 293 drones.

El gobernador de Járkov dio el número de muertos y agregó que seis personas resultaron heridas en el ataque nocturno ocurrido en las afueras de la principal ciudad de la región, también llamada Járkov.

En la segunda ciudad más importante de Ucrania, el alcalde de Járkov, Igor Terekhov, informó que un dron ruso de largo alcance impactó un centro médico infantil, provocando un incendio. No se reportaron víctimas.

Edificios residenciales, un hospital y una guardería resultaron dañados y al menos cinco personas resultaron heridas en dos oleadas de ataques, dijo el gobernador regional Sergiy Lysak.

Edificios residenciales, un hospital y
Edificios residenciales, un hospital y una guardería resultaron dañados y al menos cinco personas resultaron heridas en dos oleadas de ataques.

Nuevo ministro de Defensa

La Rada Suprema ucraniana (Parlamento) aprobó este miércoles con el voto afirmativo de 277 de sus 395 diputados el nombramiento como ministro de Defensa de quien fuera hasta ayer ministro de Transformación Digital del país, Mijailo Fedórov, según informa la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform.

La candidatura de Fedórov para ocupar el cargo en sustitución de Denís Shmigal -cuya renuncia a la cartera de Defensa fue aceptada ayer por la Rada- fue propuesta en la víspera por el presidente del país, Volodímir Zelensky.

A sus 34 años, Fedórov es la cara más reconocible del ambicioso proceso de digitalización lanzado por Zelensky desde su llegada al poder en 2019 tras una campaña electoral muy centrada en las redes sociales que dirigió el hoy ministro de Defensa desde la empresa de márketing digital y servicios de internet que dirigía entonces.

Fedórov está considerado uno de los principales artífices del desarrollo de la aplicación DIIA, que permite a los ucranianos hacer todos sus trámites administrativos desde su teléfono móvil.

Foto del ex ministro ucraniano
Foto del ex ministro ucraniano de Transformación Digital, Mijailo Fedorov, en una rueda de prensa en la Conferencia de Recuperación de Ucrania 2025, en Roma (Italia), el 11/07/2025.- EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Como ministro de Transformación Digital, Fedórov impulsó una iniciativa público-privada sufragada parcialmente con donaciones para dotar de miles de drones adicionales al Ejército ucraniano.

Contribuir a implantar y desarrollar nuevas tecnologías en el Ejército será una de sus misiones al mando de Defensa, una cartera clave para Ucrania en el contexto de la guerra.

(con información de EFE)

