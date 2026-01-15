Etiopía acusó a Eritrea de enviar más de 56.000 rondas de munición a rebeldes locales

Etiopía anunció la incautación de munición presuntamente enviada por Eritrea a milicianos en Amhara

La Policía de Etiopía informó de la incautación de más de 56.000 rondas de munición en la región norteña de Amhara y sostuvo que el cargamento fue enviado por Eritrea para abastecer a rebeldes locales, en un contexto de creciente tensión bilateral que ha alimentado temores de un posible conflicto en el Cuerno de África.

Según un comunicado difundido el miércoles en Facebook y recogido este jueves por medios locales, las fuerzas de seguridad interceptaron un camión en un puesto de control de la ciudad de Woldia y detuvieron a dos sospechosos.

Según el relato policial, el vehículo viajaba desde Mekele, capital de la región de Tigré, y el traslado habría contado con apoyo del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), formación gobernante en esa región que mantuvo una guerra con el Gobierno federal etíope entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022.

La munición incautada incluía cartuchos para fusiles Kalashnikov y para ametralladoras Bren y DShK, y estaba destinada a “armar a los Fano”, una milicia local amhara, según la Policía. La institución afirmó que una investigación preliminar confirmó que el envío fue realizado por el “Gobierno de Shabiya”, en referencia al partido gobernante de Eritrea.

Las acusaciones se conocieron una semana después de que el presidente eritreo, Isaias Afwerki, acusara al partido gobernante de Etiopía, el Partido de la Prosperidad (PP), de haberles “declarado la guerra”, en una entrevista en la televisión estatal eritrea.

Eritrea también ha responsabilizado a Etiopía de haber desplegado tropas en la frontera en los últimos meses. No es la primera vez que Etiopía acusa al FPLT de colaborar con Eritrea para preparar una ofensiva contra Adís Abeba, algo que ambas partes han negado de manera reiterada.

En octubre, el ministro etíope de Relaciones Exteriores, Gedion Timotheos, aseguró en una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, que la “complicidad” entre Eritrea y el FPLT se había vuelto más evidente y que ambos “financian, movilizan y dirigen grupos armados” en Amhara.

La tensión entre Adís Abeba y Asmara se ha intensificado durante el último año, después de que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, mencionara en varias ocasiones su interés en recuperar el acceso al mar Rojo, una aspiración que Eritrea considera una amenaza a su soberanía.

Eritrea se independizó oficialmente de Etiopía el 24 de mayo de 1993, dejando al país sin salida al mar tras tres décadas de guerra. Posteriormente, las disputas fronterizas derivaron en un conflicto entre 1998 y 2000, que causó decenas de miles de muertos y concluyó con el Acuerdo de Argel, firmado el 12 de diciembre de 2000.

Desde su llegada al poder en 2018, Abiy impulsó un acercamiento con Eritrea que culminó en un acuerdo de paz ese mismo año, con el que se puso fin a casi dos décadas de “estado de guerra”. Ese pacto le valió el Premio Nobel de la Paz en 2019 y permitió restablecer vuelos, conexiones telefónicas y la reapertura de embajadas, además de la participación de Eritrea en la guerra de Tigré, alineada con el Gobierno etíope frente a los rebeldes de esa región.

