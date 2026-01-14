Mercados globales en alerta: el petróleo sube por la crisis en Irán mientras el oro alcanza un nuevo máximo histórico

Un modelo de barriles de petróleo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Los precios del petróleo volvieron a subir el miércoles debido a la inestabilidad política en Irán, el principal productor de crudo, lo que también impulsó al oro, considerado refugio seguro, a un nuevo máximo histórico, a la vez que lastraba al dólar.

Los principales índices bursátiles de Wall Street cayeron al inicio de la jornada, a pesar de que las ventas minoristas en EE. UU. registraron un aumento del 0,6% en noviembre, superior al esperado, y de que varios bancos estadounidenses importantes superaron las expectativas de ganancias.

“La situación se ve un poco más tranquila en este momento, lo que refleja una mayor sensación de incertidumbre en el ambiente”, declaró el analista de Briefing.com, Patrick O’Hare.

“Parte de esa incertidumbre gira en torno a la trayectoria de la política monetaria, después de que los datos económicos de esta mañana contradijeran la idea de la necesidad de volver a recortar los tipos pronto”, señaló.

Datos recientes indican que la economía estadounidense continúa funcionando a buen ritmo, el mercado laboral no ha experimentado una degradación importante y la inflación se mantiene en un nivel moderado, por encima del objetivo de la Reserva Federal.

Una vista aérea muestra remolcadores ayudando a un petrolero a atracar en una terminal de petróleo, frente a la isla de Waidiao en Zhoushan, provincia de Zhejiang, China. cnsphoto via REUTERS

La Fed ha anticipado que probablemente esperará para realizar nuevos recortes en los tipos de interés, y la mayoría de los inversores prevén que se mantendrá a la espera durante varios meses. O’Hare también señaló que los comerciantes esperan un posible fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos el miércoles sobre la legalidad de los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

Un fallo en contra del gobierno representaría un revés temporal para sus planes económicos y fiscales, aunque las autoridades han afirmado que los aranceles pueden reimponerse por otros medios.

Mientras tanto, China afirmó que su comercio el año pasado alcanzó un “nuevo máximo histórico”, superando los 45 billones de yuanes (6,4 billones de dólares) por primera vez.

La demanda mundial de productos chinos se ha mantenido firme a pesar de la caída de las exportaciones a Estados Unidos tras el aumento de aranceles de Trump.

Otros socios comerciales compensaron con creces la diferencia, aumentando las exportaciones chinas en general un 5,5% en 2025.

Una terminal del puerto de Yantian en Shenzhen, provincia de Cantón, China. REUTERS/Tingshu Wang/Foto de archivo

“Esperamos que esta resiliencia continúe hasta 2026”, declaró Zichun Huang, economista especializado en China de Capital Economics.

Gran parte de la atención de los comerciantes se centró en Irán, donde el miércoles comenzó en Teherán una ceremonia fúnebre por más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad y otros “mártires” fallecidos en la ola de protestas, según informó la televisión estatal. “Los operadores siguen de cerca la inestabilidad política en Irán y la posible intervención estadounidense, que podría amenazar con interrumpir la producción petrolera del país”, declaró Helge Andre Martinsen, analista senior de energía de DNB Carnegie.

Las bolsas europeas y asiáticas subieron en su mayoría.

Las acciones de Tokio subieron un 1,5%, mientras que el yen se desplomó a su valor más bajo desde mediados de 2024, tras informes de prensa que indicaban que la primera ministra Sanae Takaichi planeaba celebrar elecciones el 8 de febrero.

El gabinete de Takaichi, que goza de una excelente posición en las encuestas de opinión, ha aprobado un presupuesto récord de 122,3 billones de yenes (768.000 millones de dólares) para el año fiscal que comienza en abril de 2026.

Las bolsas europeas y asiáticas subieron en su mayoría. REUTERS/personal

Takaichi se ha comprometido a obtener la aprobación parlamentaria lo antes posible para abordar la inflación y apuntalar la cuarta economía más grande del mundo.

“Estamos observando un cambio de sentimiento que podría hacer que las acciones europeas y asiáticas ganen terreno frente a sus homólogas estadounidenses”, declaró Joshua Mahony, analista jefe de mercado de Scope Markets. En el ámbito corporativo, el gigante energético británico BP reveló una reducción de valor de hasta 5.000 millones de dólares vinculada a sus iniciativas de transición energética, que se reflejará en los próximos resultados anuales de la compañía.

El precio de sus acciones bajó un 0,9% en Londres.

(con información de AFP)