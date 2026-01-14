Mundo

La primera ministra de Japón decidió disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas para renovar la coalición de gobierno

El escenario político está marcado por tensiones con China y la necesidad de consolidar la mayoría parlamentaria en un contexto de volatilidad institucional

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, decidió disolver la Cámara Baja del Parlamento y convocar a elecciones anticipadas en las próximas semanas.

El objetivo es renovar el mandato legislativo de la coalición formada por el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de la Innovación de Japón (JIP), en un escenario marcado por recientes turbulencias políticas y cambios en la alianza oficialista.

La medida fue comunicada durante una reunión en la capital, donde Hirofumi Yoshimura, colíder del JIP, recibió la notificación directa de Takaichi.

El anuncio formal y los detalles de la convocatoria se realizarán en una conferencia de prensa prevista para el lunes, confirmó el secretario general del PLD, Shunichi Suzuki.

Takaichi, primera mujer en liderar el Ejecutivo japonés, asumió el cargo hace apenas tres meses tras la renuncia de Shigeru Ishiba. Su gobierno, que cuenta actualmente con un nivel de aprobación cercano al 70%, busca capitalizar ese respaldo en los comicios.

La fecha probable para la disolución parlamentaria sería el 23 de enero, mientras que las elecciones se realizarían el 8 o el 15 de febrero.

Estos comicios marcarán el debut de la nueva coalición entre el PLD y el JIP, luego de la ruptura con el partido político Komeito tras 26 años de cooperación. La salida, motivada por desacuerdos sobre la transparencia en el financiamiento partidario y diferencias en política exterior hacia China, dejó a la coalición oficialista con una mayoría frágil en la Cámara Baja y en minoría en la Alta.

El adelanto electoral responde también a la necesidad de aprobar un paquete presupuestario de 122,3 billones de yenes (USD 768.000 millones) para el próximo ejercicio fiscal. El plan de Takaichi apunta a enfrentar la inflación y estimular la economía japonesa, aunque ha generado preocupación en los mercados financieros por el aumento del gasto público y el elevado endeudamiento estatal.

El contexto internacional añade presión a la agenda del gobierno. Las relaciones entre Japón y China viven una etapa de máxima tensión tras declaraciones de Takaichi sobre Taiwán, que provocaron respuestas diplomáticas y restricciones comerciales por parte de Beijing.

La composición parlamentaria actual se consolidó recientemente con la incorporación de tres legisladores independientes al PLD, lo que permitió recuperar la mayoría en la Cámara Baja. Sin embargo, el Ejecutivo sigue limitado en la Cámara Alta, lo que condiciona la capacidad de impulsar reformas clave.

Analistas internacionales, como Jeremy Chan, de Eurasia Group, resaltaron en una entrevista para la agencia Reuters, la convocatoria electoral como un movimiento para aprovechar la popularidad de Takaichi y ofrecer una señal de estabilidad política.

Mientras tanto, la mandataria evalúa mecanismos transitorios para asegurar la continuidad del gasto público hasta que el nuevo parlamento pueda aprobar el presupuesto anual.

(Con información de Europa Press, Reuters y AFP)

