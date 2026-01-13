Mundo

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y varios heridos

Los bombardeos nocturnos alcanzaron además otras regiones de Ucrania. En la ciudad sureña de Odesa, ataques en dos oleadas dañaron edificios residenciales, un hospital y un jardín de infantes

Un ataque ruso contra la ciudad nororiental de Kharkiv dejó al menos cuatro muertos y varios heridos durante la noche, informaron este martes autoridades locales, en una nueva serie de bombardeos que también afectaron a otras regiones del país y a embarcaciones civiles en el mar Negro.

“El número de personas muertas en el ataque enemigo en las afueras de Kharkiv llegó a cuatro”, escribió en Telegram el gobernador regional, Oleg Synegubov. El funcionario precisó además que seis personas resultaron heridas a causa del impacto registrado durante la madrugada.

Imágenes difundidas por la oficina del fiscal regional mostraron a equipos de emergencia con cascos blancos avanzando entre los restos humeantes de un edificio ocupado por la empresa postal Nova Poshta. La estructura presentó daños severos tras el ataque, según el video oficial.

Dentro de la segunda ciudad más grande de Ucrania, el alcalde Igor Terekhov informó que un dron ruso de largo alcance impactó contra una instalación médica infantil, lo que provocó un incendio. Las autoridades locales indicaron que no se registraron víctimas en ese episodio.

Los bombardeos nocturnos alcanzaron además otras regiones del país. En la ciudad sureña de Odesa, ataques en dos oleadas dañaron edificios residenciales, un hospital y un jardín de infantes. El gobernador regional, Sergiy Lysak, señaló que al menos cinco personas sufrieron heridas como consecuencia de esos impactos.

"El número de personas muertas
"El número de personas muertas en el ataque enemigo en las afueras de Kharkiv llegó a cuatro", escribió en Telegram el gobernador regional, Oleg Synegubov

Desde hace meses, Rusia mantiene una campaña diaria de ataques con drones y misiles contra distintos puntos de Ucrania, con especial énfasis en la infraestructura energética. Estas ofensivas han afectado el suministro eléctrico en pleno invierno, según autoridades ucranianas.

La escalada incluyó la semana pasada el uso por parte de Rusia de un misil balístico con capacidad nuclear del tipo Oreshnik, lo que provocó condenas de aliados de Ucrania. Washington calificó el lanzamiento como una “peligrosa e inexplicable escalada de esta guerra”, de acuerdo con declaraciones oficiales.

Por su parte, Moscú afirmó el lunes que el misil alcanzó una fábrica de reparación aeronáutica en la región de Leópolis y que el disparo respondió a un intento ucraniano de atacar una de las residencias del presidente Vladimir Putin, una versión que Kiev negó.

En paralelo a los ataques terrestres y aéreos, el Gobierno ucraniano denunció nuevas agresiones contra barcos civiles en el mar Negro. El lunes, autoridades informaron sobre un ataque con dron contra un carguero con bandera de Panamá, en el que uno de los tripulantes resultó herido, y otro incidente contra un buque con bandera de San Marino.

La escalada incluyó la semana
La escalada incluyó la semana pasada el uso por parte de Rusia de un misil balístico con capacidad nuclear del tipo Oreshnik, lo que provocó condenas de aliados de Ucrania

“Un dron enemigo golpeó un carguero de bandera panameña que estaba esperando para entrar a puerto para llevarse un cargamento de aceite vegetal”, escribió en redes sociales el viceprimer ministro para la Reconstrucción de Ucrania, Oleksí Kuleba. “Por desgracia, un miembro de la tripulación resultó herido. En estos momentos está recibiendo la asistencia necesaria”, agregó.

Kuleba indicó que los servicios de rescate marítimo acudieron al lugar para extinguir el incendio declarado a bordo del carguero panameño. En el segundo episodio, el funcionario señaló que un barco bajo bandera de San Marino que abandonaba un puerto con un cargamento de grano también sufrió un ataque, aunque sin víctimas, y pudo continuar su trayecto.

Es otra prueba de que Rusia está atacando deliberadamente barcos civiles, el comercio internacional y la seguridad marítima. Pese al terror constante de parte del agresor, Ucrania sigue operando sus puertos y cumple sus obligaciones internacionales”, enfatizó Kuleba en su mensaje.

En las últimas semanas, se registraron varios ataques contra embarcaciones civiles en el mar Negro. Al mismo tiempo, Ucrania lanzó drones contra buques con bandera de terceros países que, según Kiev, forman parte de la denominada “flota fantasma” rusa, utilizada para eludir sanciones internacionales.

(Con información de AFP Y EFE)

Ucrania Kharkiv Guerra Rusia Ucrania Rusia Vladimir Putin Volodimir Zelensky

Líderes +70: "Es vital entender que ser joven ya no es sinónimo de progresismo"

El politólogo Gastón Vargas analiza las tensiones que genera la convivencia entre dirigentes veteranos y liderazgos emergentes en el tablero global

Líderes +70: "Es vital entender

Las ciudades 'age-friendly': cómo es el enfoque europeo para la vida cotidiana de las personas mayores

Proyectos y políticas públicas impulsan entornos urbanos y servicios accesibles para acompañar el envejecimiento y fortalecer la autonomía y la participación social de los silver

Las ciudades 'age-friendly': cómo es

China y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo preliminar sobre vehículos eléctricos

El pacto busca resolver la disputa comercial por los aranceles impuestos a los automóviles eléctricos chinos, estableciendo precios mínimos de importación y nuevos requisitos para facilitar el acceso al mercado comunitario

China y la Unión Europea

La ofensiva rusa en 2025 fue la más letal para la población civil desde el comienzo de la guerra en Ucrania

Las autoridades ucranianas y la ONU confirman que el incremento de bombardeos y drones en la línea del frente agravó el saldo de muertos y heridos entre la población civil durante el último año

La ofensiva rusa en 2025

La primera ministra japonesa recibe al presidente surcoreano en Nara en un intento de estabilizar la relación bilateral

Sanae Takaichi y Lee Jae Myung celebran su primera cumbre completa en medio de tensiones regionales, presiones de Estados Unidos y el avance de China en Asia, buscando fortalecer el diálogo y la cooperación

La primera ministra japonesa recibe
