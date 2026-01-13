El régimen de Irán procesará a manifestantes con cargos que conllevan la pena de muerte tras la represión

Manifestantes queman una imagen del ayatolá Ali Khamenei frente a la embajada iraní en Londres el 12 de enero. En Teherán, autoridades judiciales anunciaron cargos de "moharebeh" contra detenidos, un cargo que puede conllevar pena de muerte. (AP Photo/Alastair Grant)

El principal funcionario judicial de Teherán anunció el martes que algunos casos vinculados a las protestas en curso han sido enviados a tribunales con cargos que incluyen “moharebeh”, un término bajo la ley iraní que puede conllevar la pena de muerte, mientras el país emerge de días de cortes de comunicaciones que dejaron a la población aislada del mundo exterior.

Ali Alghasimehr afirmó que el sistema judicial de la provincia está completamente preparado para manejar los casos que involucran a quienes calificó como terroristas y a los detenidos en las manifestaciones.

“La judicatura provincial de Teherán tiene plena disposición para tratar estos casos”, declaró Alghasimehr, añadiendo que se han asignado salas especiales para escucharlos. El cargo de “moharebeh”, que literalmente significa “hacer la guerra contra Dios”, ha sido utilizado históricamente por el régimen iraní contra opositores políticos y manifestantes.

El funcionario no proporcionó detalles sobre el número de casos o las personas involucradas.

Fuerte presencia de seguridad

Manifestantes bailan alrededor de una fogata en las calles de Teherán el 9 de enero, desafiando la intensificación de la represión. Más de 10,700 personas han sido detenidas durante dos semanas de protestas, según activistas de derechos humanos. (UGC via AP)

El anuncio se produce después de que iraníes pudieran hacer llamadas telefónicas al extranjero por primera vez en días el martes, tras el corte de comunicaciones impuesto por las autoridades durante la represión a las protestas que activistas aseguran dejó al menos 646 muertos.

Testigos describieron a la agencia AP una fuerte presencia de seguridad en el centro de Teherán, edificios gubernamentales quemados, cajeros automáticos destrozados y pocos transeúntes. Varios bancos y oficinas gubernamentales fueron incendiados durante los disturbios, dijeron.

Oficiales de la policía antidisturbios, con cascos y chalecos antibalas, portaban bastones, escudos, escopetas y lanzadores de gas lacrimógeno, según los testigos. La policía vigilaba en las principales intersecciones. Cerca de allí, los testigos vieron miembros de la fuerza Basij, compuesta de voluntarios de la Guardia Revolucionaria, que también portaban armas de fuego y bastones. Funcionarios de seguridad de civil también eran visibles en espacios públicos.

Más de 10.700 personas también han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en disturbios previos en años recientes y proporcionó la última cifra de muertos el martes. La organización dijo que 512 de los muertos eran manifestantes y 134 eran miembros de las fuerzas de seguridad.

Decenas de cuerpos en una morgue tras la represión en las afueras de Teherán, en Kahrizak. Activistas reportan al menos 646 muertos durante dos semanas de protestas, mientras autoridades judiciales procesan manifestantes con cargos capitales. Imágenes tomadas entre el 9 y 11 de enero de 2026. (UGC via AP)

Varias personas en Teherán pudieron llamar a The Associated Press el martes por la mañana y hablar con un periodista. La oficina de AP en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, no pudo devolver las llamadas a esos números. Los testigos dijeron que los mensajes de texto seguían sin funcionar y que los usuarios de internet en Irán podían conectarse a sitios web aprobados por el gobierno localmente pero nada en el extranjero.

Las tiendas estaban abiertas, aunque había poco tráfico peatonal en la capital. El Gran Bazar de Teherán, donde comenzaron las manifestaciones el 28 de diciembre, debía abrir el martes. Sin embargo, un testigo describió haber hablado con múltiples comerciantes que dijeron que las fuerzas de seguridad les ordenaron reabrir sin importar qué. Los medios estatales iraníes no habían reconocido esa orden.

Los testigos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Con el internet caído en Irán, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. El régimen de Irán no ha ofrecido cifras generales de víctimas.