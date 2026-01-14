El ex príncipe heredero de Irán pidió al Ejército que se sume a las masivas protestas contra el régimen

El ex heredero Reza Pahlaví ofreció un discurso público llamando al pueblo y al Ejército iraní a rebelarse contra el régimen islámico (X)

El ex príncipe heredero de Irán, Reza Pahlaví, instó al Ejército iraní a sumarse a las protestas masivas contra el régimen islámico que se desarrollan en el país desde finales de diciembre.

En un mensaje dirigido a la población, Pahlaví subrayó: “El mundo no solo ha visto y escuchado su voz y coraje, sino que ahora está respondiendo”.

Además, añadió: “Probablemente, ya hayan escuchado el mensaje del presidente de Estados Unidos. La ayuda está en camino”.

Donald Trump advirtió sobre "acciones muy contundentes" si continúan las ejecuciones en Irán

Por otro lado, animó a los ciudadanos a no ceder ante la represión:

“Continúen la lucha, como lo han hecho hasta ahora. No permitan que este régimen genere la ilusión de que la vida es normal”. Advirtió también: “Después de todas las masacres, hay un mar de sangre entre nosotros y este régimen. Guarden los nombres de todos estos criminales. Serán procesados por lo que han hecho”.

El llamado al Ejército fue contundente: “Ustedes son el ejército nacional de Irán, no el ejército de la República Islámica. Tienen el deber de proteger la vida de sus compatriotas. No tienen mucho tiempo. Únanse a ellos lo antes posible”, manifestó Pahlaví, resaltando el papel histórico de los militares ante un posible cambio político.

El ex príncipe heredero pidió a los ciudadanos que no acepten la normalización de la represión

Las protestas, iniciadas el 28 de diciembre debido a la crisis económica y el descontento social, han sido respondidas con represión severa. Miles de personas han salido a las calles en distintas ciudades, enfrentando una respuesta violenta de las fuerzas de seguridad.

Según Human Rights Activists, la represión ha dejado 1.850 muertos y más de 16.700 detenidos

La organización Human Rights Activists (HRA), radicada en Estados Unidos, reportó que la represión en Irán ha dejado hasta el momento 1.850 muertos, entre ellos nueve menores de edad, y que más de 16.700 personas han sido arrestadas.

Además, trascendió el caso de Erfan Soltani, un joven de 26 años condenado a muerte cuya ejecución está prevista para el miércoles, según su familia.

La dimensión internacional del conflicto se reflejó en la postura de Estados Unidos. Steve Witkoff, emisario del presidente Donald Trump, se reunió con Pahlaví para analizar la situación y explorar escenarios de transición política.

Steve Witkoff, emisario de Trump, se reunió con Reza Pahlaví para analizar la crisis iraní

Un alto funcionario estadounidense confirmó el respaldo, interpretado como reconocimiento del potencial liderazgo del ex príncipe en caso de una caída del régimen.

Por su parte, Trump, en declaraciones recogidas por CBS News, advirtió sobre “acciones muy contundentes” ante ejecuciones de manifestantes y subrayó: “Una muerte ya es demasiado”.

El presidente estadounidense suspendió reuniones oficiales con funcionarios iraníes

En una entrevista con el diario francés Le Figaro, Pahlaví hizo un llamado a los líderes occidentales a “mantenerse del lado correcto de la historia” y respaldar al pueblo iraní: “Ahora es esencial escuchar al pueblo iraní, que desea poner fin a este régimen. Se encuentra indefenso y se enfrenta con valentía a un poder que lo masacra”.

El líder opositor propuso una asamblea constituyente para decidir el futuro político de Irán

Por otro lado, añadió: “Por primera vez en 47 años, se dan las condiciones necesarias para el fin del régimen islamista”.

El ex heredero, residente en Estados Unidos, destacó las “numerosas grietas” en el sistema de poder y aseguró: “La población está harta y preparada para una transición. De ahora en adelante, es inútil intentar salvar el régimen actual”.

El mensaje de Pahlaví incluyó un llamado a la unidad nacional y a la construcción de una transición democrática: “Deseo una transición fluida, con un objetivo simple: dar a nuestra nación, quizás por primera vez en su historia, la oportunidad de decidir su propio futuro”, explicó en diálogo con Le Figaro.

Desde el exilio, Pahlaví aseguró que la ayuda internacional "está en camino"

