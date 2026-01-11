Las milicias kurdas se retiraron de Alepo por un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno sirio tras días de enfrentamientos

El Ejército sirio declaró un cese de operaciones en Seij Masud que las FDS describieron como un "engaño" antes de abandonar Alepo (Europa Press)

Combatientes kurdos en Siria anunciaron este domingo que, bajo un acuerdo de alto el fuego con las autoridades del gobierno sirio, se retirarán de Alepo tras varios días de enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales.

Horas antes, el ejército sirio informó haber finalizado las operaciones en el barrio Sheikh Maqsud, controlado por las milicias rebeldes, y la televisión estatal reportó que los combatientes que se rindieron estaban siendo trasladados en autobús hacia el norte.

Los militares ya habían declarado el control total sobre Ashrafiyeh, el otro barrio de Alepo bajo dominio kurdo. Durante años, las fuerzas kurdas controlaron sectores de Alepo y administraron de facto franjas del norte y noreste de Siria, gran parte de ellas tomadas durante la guerra civil.

Los últimos combates estallaron tras el estancamiento de las negociaciones para integrar a los kurdos en el nuevo gobierno.

“Se alcanzó un entendimiento que condujo a un alto el fuego y aseguró la evacuación de los mártires, los heridos, los civiles atrapados y los combatientes de los barrios de Ashrafiyeh y Sheikh Maqsud al norte y este de Siria”, comunicaron las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos.

Los traslados en autobuses, observados por medios internacionales, ocurren en el contexto de un alto el fuego entre fuerzas oficiales y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) (Europa Press)

La agencia oficial siria SANA informó que “los autobuses que transportaban al último grupo de miembros de la organización SDF abandonaron el barrio Sheikh Maqsud en Alepo, en dirección al noreste de Siria”. Inicialmente, las FDS negaron que sus combatientes estuvieran abandonando la ciudad y describieron los traslados como desplazamientos forzados de civiles.

Un corresponsal de la AFP observó el sábado al menos cinco autobuses trasladando hombres fuera de Sheikh Maqsud, aunque no pudo verificar sus identidades.

Según el comunicado de las FDS, el alto el fuego fue posible “a través de la mediación de partes internacionales para detener los ataques y violaciones contra nuestro pueblo en Alepo”. Estados Unidos y la Unión Europea han pedido al gobierno sirio y a las autoridades kurdas retomar el diálogo político.

Los enfrentamientos, entre los más intensos desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, han dejado al menos 21 civiles muertos, según ambas partes, y el gobernador de Alepo indicó que 155.000 personas han huido de sus hogares. Ambas partes se acusan mutuamente de haber iniciado los choques el martes.

Una vista aérea muestra a vecinos sirios en vehículos esperando para huir de los vecindarios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh tras los enfrentamientos del 7 de enero (AP Foto/Omar Albam)

En las afueras de Sheikh Maqsud, las familias que quedaron atrapadas por los enfrentamientos comenzaron a salir del área acompañadas por fuerzas de seguridad sirias. Un corresponsal de la agencia AFP observó a hombres cargando a niños en sus espaldas mientras subían a autobuses con destino a refugios.

En la misma zona, decenas de jóvenes vestidos de civil fueron apartados del resto de la multitud y obligados por las fuerzas de seguridad a sentarse en el suelo antes de ser llevados a un destino desconocido, según reportó el corresponsal. Un responsable de seguridad sirio, que pidió no ser identificado, indicó que estos jóvenes eran “combatientes” y estaban siendo “transferidos a centros de detención sirios”.

A la entrada del distrito, Imad al-Ahmad, de 60 años, se dirigía en sentido contrario, intentando obtener permiso para regresar a su hogar. “Salí hace cuatro días... Me refugié en casa de mi hermana”, contó. “No sé si podremos regresar hoy”.

Nahed Mohammad Qassab, una viuda de 40 años que también esperaba volver, explicó que había dejado el barrio antes de los combates para asistir a un funeral. “Mis tres hijos siguen dentro, en casa de mi vecino. Quiero sacarlos”, aseguró.

Hasta el momento, la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Alepo se mantiene hasta nuevo aviso.

(Con información de AFP)