Las tormentas invernales dejaron más de diez muertos y miles de afectados en Europa

"Simplemente no estamos acostumbrados": los residentes de un pueblo inglés soportan el clima nevado

Vientos huracanados y tormentas invernales provocaron un panorama de caos en el norte de Europa este viernes, con graves afectaciones en el transporte, suspensión de clases, cortes masivos de electricidad y la cancelación de encuentros deportivos, mientras temperaturas gélidas y nevadas intensas complicaron aún más la situación en regiones como Moscú. Las condiciones meteorológicas extremas se extendieron desde el Reino Unido hasta Rusia, impactando a cientos de miles de personas y alterando la vida cotidiana en numerosos países.

En el Reino Unido, Storm Goretti dejó sin electricidad a unas 57.000 viviendas, principalmente en Inglaterra y Escocia, de acuerdo con el proveedor energético National Grid. La agencia meteorológica Met Office emitió alertas rojas de viento para las islas de Scilly y Cornwall, en el suroeste del país, y advirtió sobre olas de gran tamaño y condiciones peligrosas en las zonas costeras, junto con una advertencia ámbar de nieve que prevé acumulaciones de hasta 30 centímetros en zonas de Gales y el norte de Inglaterra. Todos los trenes en Cornwall fueron cancelados, mientras más de 250 escuelas permanecían cerradas en Escocia.

Moscú se enfrenta a una posible nevada récord mientras la tormenta Francis azota la ciudad

En Francia, alrededor de 320.000 hogares —la mayoría en la región de Normandía— sufrieron cortes de electricidad, según la compañía Enedis. Las autoridades informaron que ráfagas de viento de hasta 216 kilómetros por hora se registraron en la región de Manche, mientras que en Seine-Maritime árboles caídos dañaron edificios residenciales sin causar heridos. Las alertas meteorológicas afectaron a 30 regiones y las olas gigantes impactaron los muros de puertos en el noroeste del país, provocando inundaciones y el cierre de carreteras y puertos, incluyendo Dieppe.

Alemania enfrentó una interrupción severa debido a la tormenta Elli, que combinó nieve y fuertes vientos. Las ciudades de Hamburgo y Bremen ordenaron el cierre de escuelas y se cancelaron servicios ferroviarios de larga distancia. El aeropuerto de Hamburgo suspendió vuelos y varias carreteras principales, incluso en Fráncfort, quedaron paralizadas. El servicio meteorológico alemán advirtió sobre vientos de fuerza huracanada en la zona del Mar del Norte y nevadas de hasta 15 centímetros en varias regiones. La Liga Alemana de Fútbol (DFL) anunció la cancelación de los partidos programados para el sábado entre FC Saint Pauli y RB Leipzig, así como Werder Bremen y TSG Hoffenheim. Además, la planta de Volkswagen en Emden suspendió actividades, afectando a unos 8.000 trabajadores.

La situación en Europa Central y Oriental también resultó crítica. En Moldavia, se cerraron 600 escuelas y en Rumanía cerca de 1.000 hogares quedaron sin electricidad. En los Balcanes, las lluvias torrenciales y las intensas nevadas de la semana causaron evacuaciones y la muerte de al menos dos personas, según comunicó el primer ministro de Albania, Edi Rama, quien indicó que las autoridades comenzaron a evaluar los daños provocados por las inundaciones en el sur del país. Persisten las alertas por hielo y nieve en gran parte de la región, incluidas áreas del oeste de Serbia que llevan días sin suministro eléctrico.

Hungría activa el "código rojo" tras fuertes nevadas que interrumpen el transporte en todo el país

En Turquía, medios locales notificaron la muerte de cinco personas en accidentes relacionados con el temporal, incluyendo incidentes con tejas desprendidas, la caída de un muro y un trabajador arrastrado por el mar Egeo.

En Moscú, la mayor tormenta del invierno sepultó la capital rusa bajo más de 30 centímetros de nieve, según explicó el meteorólogo Yevgueni Tishkovets del centro Fobos a RIA Nóvosti. En la región de Nizhni Nóvgorod, el espesor de la nieve alcanzó los 57 centímetros, cubriendo el 65 % de la precipitación mensual habitual. Las autoridades recomendaron evitar el uso de automóviles y optar por el transporte público, aunque muchos ciudadanos no siguieron la sugerencia. Los equipos de limpieza y quitanieves trabajaron intensamente para despejar las vías desde el jueves, mientras los aeropuertos de Moscú continuaron operando con modificaciones en algunos vuelos.

Una persona va en bicicleta por una carretera nevada, mientras el clima invernal de la tormenta 'Elli' trae nieve y temperaturas gélidas a algunas partes de Alemania, en Hamburgo, Alemania, el 9 de enero de 2026. REUTERS/Fabian Bimmer

Las condiciones meteorológicas adversas han provocado la cancelación de más de 300 vuelos en los cuatro aeropuertos principales de Moscú y la interrupción de 50 vuelos en el aeropuerto de Heathrow en Londres, afectando a miles de pasajeros y prolongando la disrupción del transporte aéreo en una amplia franja de Europa, desde la República Checa hasta la capital rusa.

El temporal ha dejado más de diez víctimas mortales en Europa durante la semana, según informaron medios locales de Turquía y varias agencias europeas.

(Con información de AFP y EFE)