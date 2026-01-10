Mundo

La Unión Europea respaldó a los manifestantes iraníes y exigió al régimen cesar la represión

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Kaja Kallas, jefa de la diplomacia del bloque continental, apoyaron “los reclamos de libertad” de la población, que lleva dos semanas marchando

Guardar
Crece la tensión en Irán
Crece la tensión en Irán en medio de las protestas y la represión del régimen (Social Media/via REUTERS)

Europa expresó públicamente su respaldo a las protestas en Irán luego de que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmara que “Europa apoya plenamente” a los manifestantes que reclaman libertad ante la represión de las autoridades del régimen.

Las declaraciones de Von der Leyen se producen tras dos semanas de movilizaciones en Irán, especialmente en Teherán, que, según organizaciones de derechos humanos, han dejado al menos 51 muertos.

“Europa apoya plenamente a las mujeres y hombres iraníes que reclaman la libertad para expresarse, reunirse, viajar y, sobre todo, vivir libremente”, manifestó la diplomática alemana. También condenó “de manera inequívoca la represión violenta de estas manifestaciones legítimas” y exigió la liberación inmediata de las personas detenidas y el restablecimiento del acceso total a internet. La dirigente comunitaria solicitó que se respeten los derechos fundamentales de la población, demandas que han sido repetidas por otras voces internacionales.

Ursula von der Leyen y
Ursula von der Leyen y Kaja Kallas se expresaron sobre las protestas en Irán

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, consideró “inaceptable” la respuesta de las autoridades iraníes. Destacó que la represión de “manifestantes pacíficos” revela el temor del régimen a su propio pueblo. Mientras tanto, organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron que investigan señales de aumento de la violencia estatal. Otras entidades, como Iran Human Rights y Human Rights Activists News Agency (HRANA), han documentado decenas de muertes y miles de detenciones.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, impulsadas por el deterioro económico, la inflación y la caída del rial. El movimiento se expandió pronto a más de cien ciudades, incluyendo escenarios de manifestaciones en barrios como Sadatabad y ciudades como Mashhad, Tabriz, Qom y Shiraz, apuntaron reportes difundidos por EFE. Los reclamos pronto se dirigieron al líder supremo, Ali Khameneí, y al régimen teocrático.

La reacción policial ha sido severa, con al menos 51 fallecidos según Iran Human Rights, entre ellos nueve menores. HRANA, por su parte, mencionó al menos 65 muertos y 2.311 personas detenidas. La televisión estatal ha mostrado funerales de miembros de las fuerzas de seguridad caídos durante los disturbios en ciudades como Shiraz, en un intento del gobierno iraní por presentar otra visión de la crisis.

Un manifestante iraní retiró la bandera de la República Islámica y la reemplazó por la bandera del León y el Sol anterior a 1979 en la embajada de Irán en Londres

El país enfrenta además un apagón de internet a nivel nacional. La organización NetBlocks reportó que Irán llevaba más de 36 horas sin acceso estable a la red, situación impuesta por las autoridades. El bloqueo afecta gravemente el flujo de información y ha sido denunciado por cineastas y activistas como Mohamad Rasulof y Jafar Panahi. Ambos advirtieron públicamente que “el régimen iraní ha cortado las herramientas de comunicación en el interior del país y bloqueado todos los medios de contacto con el mundo exterior”. Afirmaron que esta medida busca “ocultar la violencia infligida durante la represión de las protestas”.

La premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi alertó sobre el riesgo de una “masacre bajo la cobertura de un apagón generalizado de las comunicaciones”. Varias ONG insisten en que la censura y los cortes a la red dificultan la verificación de los hechos y aumentan la preocupación ante posibles nuevos episodios de violencia.

Internacionalmente, figuras como el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, expresaron su apoyo al movimiento social en Irán al señalar en redes que “Estados Unidos apoya al valiente pueblo iraní”. Reza Pahlavi, hijo del último sah, celebró la masiva convocatoria y llamó a tomar las ciudades, manifestando también su intención de regresar pronto a Irán.

Los iraníes llevan dos semanas
Los iraníes llevan dos semanas movilizándose contra el régimen persa (SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

La respuesta de las autoridades iraníes ha estado marcada por acusaciones de injerencia extranjera. El líder supremo, Ali Khamenei, calificó de “vándalos” a los manifestantes y responsabilizó a Estados Unidos de incitar el descontento. Alí Larijani, consejero de seguridad, afirmó que “estamos en plena guerra” y denunció supuestos “incidentes orquestados desde el exterior”. La retórica del régimen sostiene que las protestas han sido manipuladas por intereses foráneos, una postura que recuerda a los episodios tras la muerte de Mahsa Amini en 2022 y la reciente guerra de doce días con Israel.

El contexto de Irán incluye una economía en crisis, debilitamiento político y sanciones internacionales impuestas por la ONU, factores que incrementan la tensión. La magnitud de las movilizaciones supone uno de los mayores desafíos para el régimen desde 1979, evidenciando el deseo de transformación en una sociedad marcada por demandas de libertad.

Mientras las protestas y la represión continúan, la comunidad internacional mantiene la atención sobre el desarrollo de los acontecimientos. Queda por verse cómo será recordada la gestión actual del poder frente al reclamo de libertad de la sociedad iraní.

Temas Relacionados

Protestas en IránUrsula von der LeyenComisión EuropeaAlí JameneíRepresión en IránCrisis política IránApagón de internet Irán

Últimas Noticias

Por qué el cielo de Birmingham se volvió rosa durante una nevada y desconcertó a la ciudad

La sorprendente unión entre condiciones meteorológicas y tecnología desencadenó un fenómeno que se volvió viral y desató especulaciones insólitas

Por qué el cielo de

El Ejército sirio culminó la ofensiva contra las milicias kurdas en Alepo tras varios días de intensos combates

Pese al cese de hostilidades, las autoridades llamaron a la población a permanecer en sus hogares debido a la posible presencia de combatientes escondidos

El Ejército sirio culminó la

El régimen de Irán incrementa la represión tras dos semanas de protestas: al menos 65 muertos y bloqueo de internet

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos informó, además, que desde el inicio de las manifestaciones hubo más de 2.300 detenciones

El régimen de Irán incrementa

Sufrió un shock anafiláctico en pleno vuelo y fue salvado por la tripulación y otro pasajero

Fue en un viaje rumbo a Newman. La víctima vivió minutos críticos tras sufrir una grave reacción alérgica a miles de metros de altura

Sufrió un shock anafiláctico en

Estados Unidos expresó su apoyo “al valiente pueblo de Irán” tras dos semanas de protestas contra el régimen

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio envió un mensaje en el marco de las manifestaciones que comenzaron el 28 de diciembre y se han extendido a decenas de ciudades

Estados Unidos expresó su apoyo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Muere una niña de 10

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Brasil dejará de representar a la Argentina en la Embajada en Venezuela e Italia ocuparía el lugar

Ataque a balazos en Barranco: detalles del violento tiroteo que dejó dos venezolanos heridos

Más caro producir, más difícil vender: así golpea el aumento del salario mínimo a las MiPymes este 2026 en Colombia

El primer cómic que presentó a Superman al mundo fue subastado en una cifra récord

INFOBAE AMÉRICA
La Comunidad celebra la visita

La Comunidad celebra la visita del Papa a la región: "Es una alegría para todos los madrileños"

Empieza la ceremonia de homenaje nacional a las víctimas del incendio de un bar en Suiza

Afines a los separatistas del sur de Yemen se manifiestan contra el anuncio de disolución

El hombre detenido en Suecia bajo sospecha de espionaje habría colaborado con Rusia

AMP. Schareina aguanta en motos por la sanción a Sanders y Al-Attiyah es nuevo líder en coches en el Dakar

ENTRETENIMIENTO

Daniel Stern, estrella de “Mi

Daniel Stern, estrella de “Mi pobre angelito”, fue citado por la policía en un presunto caso de prostitución

Brendan Fraser conquista corazones con “Familia de alquiler”, la película que ya es favorita de la crítica

Quién es Buckethead, el artista enmascarado que integró Guns N’ Roses y lanzó cientos de temas como solista

La historia de Mickey Rourke: de galán de Hollywood a casi perder su casa por una deuda de miles de dólares

El entrañable amuleto que acompaña a Sophie Turner ante cada nuevo reto escénico